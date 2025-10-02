'Siga, siga' de Javier Milei, cada vez más debilitado

Javier Milei se encuentra en una situación de debilidad política, con cada vez menos aliados y su imagen cayendo a 24 días de las elecciones legislativas. Otras dos derrotas parlamentarias sufriría este jueves (02/10) en el Senado, y serán evidencia de lo aislado que se encuentra el Presidente, que decidió apostar al 'siga, siga' (aclaración para los no futboleros: la frase refiere al ex árbitro de fútbol Francisco Lamolina, quien dejaba continuar el juego pese a las faltas que cometían los futbolistas...) e irá hasta el final con su candidato José Luis Espert pese al escándalo por los presuntos vínculos narcos (ya hay 3 denuncias en la Justicia).
Espert ya está en Ezeiza para el acto de Milei
José Luis Espert ya llegó a Ezeiza donde, a partir de las 18, Javier Milei encabezará el acto para presentar el proyecto de reforma del Código Penal, con el que Presidente intenta retomar el control de la agenda mediática.
