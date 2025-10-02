urgente24
en vivo SE VIENEN DERROTAS EN SENADO / ACTO CON ESPERT / CAPUTO A USA

'Siga, siga' de Javier Milei, cada vez más debilitado

Javier Milei en modo Pancho Lamolina y un siga, siga con José Luis Espert.

Javier Milei en modo Pancho Lamolina y un "siga, siga" con José Luis Espert.

Imagen creada con IA / GROK.
Javier Milei en modo Pancho Lamolina y un siga, siga con José Luis Espert.

Javier Milei en modo Pancho Lamolina y un "siga, siga" con José Luis Espert.

Imagen creada con IA / GROK.

Javier Milei apuesta al 'siga, siga' y se muestra con Espert, pese al escándalo. Debilitado, el Presidente sufriría hoy (02/10) más derrotas en el Senado.

2 de octubre de 2025 - 17:02

EN VIVO

Javier Milei se encuentra en una situación de debilidad política, con cada vez menos aliados y su imagen cayendo a 24 días de las elecciones legislativas. Otras dos derrotas parlamentarias sufriría este jueves (02/10) en el Senado, y serán evidencia de lo aislado que se encuentra el Presidente, que decidió apostar al 'siga, siga' (aclaración para los no futboleros: la frase refiere al ex árbitro de fútbol Francisco Lamolina, quien dejaba continuar el juego pese a las faltas que cometían los futbolistas...) e irá hasta el final con su candidato José Luis Espert pese al escándalo por los presuntos vínculos narcos (ya hay 3 denuncias en la Justicia).

Pese a que Patricia Bullrich y Guillermo Francos salieron a pedirle a Espert que brinde explicaciones, tras la bochornosa entrevista de anoche, Milei optó por 'fingir demencia'. Tampoco tiene muchas opciones, a esta altura, con las boletas ya homologadas por la Justicia Electoral... Y admitir que las sospechas sobre el candidato que él eligió no son una " operación berreta" y correrlo hasta que la situación sea aclarada, tras la férrea defensa que realizó, implicaría una autocrítica del líder libertario, actitud que hasta ahora no se ha visto en él.

Mientras tanto, el Tesoro seguiría vendiendo dólares (el potencial es porque aún no hay cifras oficiales) para contener la disparada del tipo de cambio. El dólar mayorista acumula en lo que va de la semana una suba de $98,50. El dólar minorista se vende a $1.454 según el BCRA. El Riesgo País en 1264 pb.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Espert ya está en Ezeiza para el acto de Milei

José Luis Espert ya llegó a Ezeiza donde, a partir de las 18, Javier Milei encabezará el acto para presentar el proyecto de reforma del Código Penal, con el que Presidente intenta retomar el control de la agenda mediática.

Espert - Ezeiza
Jos&eacute; Luis Espert en Ezeiza para el acto de Milei (Foto: NA)

José Luis Espert en Ezeiza para el acto de Milei (Foto: NA)

Live Blog Post

Senado: Se acerca la votación para 'voltear' los vetos de Milei a Universidades y Garrahan

Restan dos oradores, según el listado que se publicó, y luego llegará el momento de la verdad en el Senado: la oposición buscará insistir con la sanción de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Es decir, voltear los vetos de Milei.

Cabe recordar que este mediodía, con 61 votos afirmativos y 8 negativos, el Senado reunió los dos tercios necesarios para aprobar el tratamiento de la insistencia en la sanción de la ley de universidades nacionales. También la Cámara Alta dio curso a la insistencia a la emergencia sanitaria en Pediatría y a las residencias nacionales, con una habilitación que contó con 62 votos a favor y 7 en contra.

Con esos números, todo hace indicar que la oposición se encamina a propinarle una nueva derrota al gobierno de Javier Milei, rechazando ambos vetos.

Live Blog Post

Por "error", ARCA publicó datos de cuentas de argentinos en USA

ARCA publicó una herramienta que permitía a los contribuyentes consultar información recibida desde los Estados Unidos sobre sus cuentas financieras, activos y otros bienes en ese país. Pero fue un error...

"Se publicó por error (...) están haciendo cambios en la interfaz de Nuestra Parte”, señalaron fuentes de ARCA a Clarín. De todas formas, aclararon que la información ya se bajó y que el percance no pone en peligro el acuerdo de intercambio de información vigente.

Live Blog Post

El caso Espert impactó negativamente en la imagen digital de Milei

La polémica alrededor de José Luis Espert impactó de forma negativa en la imagen digital de Javier Milei, que sigue en caída desde principio de año.

Según un informe de la consultora Ad Hoc, los principales temas de la conversación digital sobre Milei entre el 28 y el 30 de septiembre fueron "Espert" y "Fred Machado", ambos conceptos asociados a comentarios negativos.

En tanto, el sondeo arrojó que "7 de cada 10 menciones a Espert en septiembre estuvieron vinculados" al supuesto financiamiento que recibió de Federico "Fred" Machado en su campaña.

"Las comunidades opositoras buscaron atribuirle responsabilidad a Milei, equiparando la nueva situación con el escándalo de Karina Milei por los audios de Andis. Karina Milei es el segundo término que más se usó en el mes cuando se habló de Espert", indicó Ad Hoc.

image

Otro informe de la misma consultora midió la imagen digital del Presidente durante septiembre y mostró un resultado negativo, que ya acumula ocho meses en rojo.

"El salvataje de Donald Trump operó en los mercados pero no logró revertir la imagen digital del Presidente, que volvió a ser negativa en septiembre. Es el octavo mes consecutivo de imagen negativa en 2025. ¿Cuándo cambió el juego? Luego de Davos en enero y potenciado luego por $LIBRA", analizó la muestra.

Además, el informe aseguró que hay cuestionamientos que el gobierno no logra cerrar en redes sociales: "Los audios de Andis, el Garrahan y la agenda universitaria solo suman negatividad a la conversación sobre Milei".

"Se perdió el capital simbólico del uso de la palabra 'casta'. La lucha contra la 'casta' supo ser la consigna base de la campaña. Las comunidades libertarias ya casi no la usan como símbolo. Hoy la usa más la oposición para criticar al gobierno que los propios oficialistas".

Live Blog Post

Javier Milei quiere imponer agenda (difícil...) y se mostrará con Espert

El Presidente encabezará esta tarde un acto en Ezeiza para presentar el proyecto de reforma del Código Penal. Milei quiere imponer agenda mediática tras haberla perdido completamente en los últimos días por el escándalo Espert y la inestabilidad de los mercados.

Todas las versiones indican que Espert participará de ese evento, lo que confirma el 'siga, siga' de Javier Milei.

La nota completa, acá:

Milei se muestra hoy con Espert y lo ratifica como su candidato en PBA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rialjorge/status/1973844440080081332&partner=&hide_thread=false

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES