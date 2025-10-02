Crece la presión en el Gobierno para que Espert responda: ¿Acción coordinada o mensaje a Milei?

¿Sabía Milei en ese momento que Espert protagonizaba una escena inédita en el canal A24 ante la insistencia de los periodistas Pablo Rossi y Santiago Fioritti para que diga si cobró los US$200 mil?

Algunos creen que no, y que un día después mandó a hacer un control de daños con las declaraciones primero de Patricia Bullrich y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego. Ambos se expresaron en el mismo sentido: que Espert dé otra entrevista con una explicación más contundente sobre su vínculo con Machado y el dinero en cuestión.

"Espert tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema”, dijo Francos durante una conversación en la AmCham, pero agregó que no cree que “tenga que dar un paso al costado, salvo que se confirme que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga”.

“Tiene que dar una explicación, que tiene que ser clara para la opinión pública, y salir de esta situación”, reiteró.

Más temprano, la ministra de Seguridad dijo: "me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar”. Así retomó la posición crítica que había expresado un día antes, aunque luego le bajó el tono por, se especula, un pedido desde las altas esferas de la Casa Rosada. De hecho, el vocero Manuel Adorni anticipó que la ministra iba a hacer una "aclaración" de ese comentarios, lo que se interpretó como una presión en ese sentido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1973718857362686408&partner=&hide_thread=false OTRA VEZ GIRA BULLRICH Y VUELVE A RECLAMAR QUE ESPERT EXPLIQUE: "TIENE QUE CONTESTAR CLARO"



Tras el durísimo traspié del candidato de Milei en la PBA en una entrevista, la ministra de Seguridad le reclamó que "vuelva a los medios a contestar claro". "El voto republicano… https://t.co/b3rNz5y3qC pic.twitter.com/rwy3p0Xau9 — Urgente24.com (@U24noticias) October 2, 2025

Queda la duda sobre si las declaraciones de Bullrich y Francos responden a una acción coordinada respaldada por Milei o no. En el caso de la ministra de Seguridad, no sorprendería que tratara de preservar su propia candidatura a senadora por la Capital Federal. En el de Francos, es más complejo, porque por su estatus de jefe de Gabinete su palabra se interpreta como un posicionamiento oficial.

Sin embargo, no faltan análisis que insinúan que ambos funcionarios no sólo buscan que Espert de una explicación convincente -lo que a esta altura ya parece imposible- sino enviarle además un mensaje al Presidente, para que salga de la defensa cerrada de Espert, lo que podría conducir al oficialismo a una derrota electoral más resonante de la que pronostican las encuestas.

