El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que las billeteras virtuales ya no venderán dólar oficial. Sin embargo, sí pueden continuar con la venta de dólar MEP. Aun así, hay una plataforma digital que permite esta transacción y se convirtió en la única del país en permitirlo.
TRAS RESTRICCIONES
La única billetera virtual que permite comprar dólar oficial: cuál es
El BCRA anunció que las billeteras virtuales ya no venderán dólar oficial, pero hay una plataforma digital que lo permite. ¿Cuál es?
Tras el anuncio del BCRA, muchas personas no bancarizadas que compraban dólar oficial mediante billeteras virtuales quedaron a la deriva. Sin embargo existe una posibilidad sin la necesidad de acudir a un banco tradicional. Esta plataforma digital permite la compra de moneda extranjera.
La única billetera virtual que deja comprar dólar oficial
La billetera virtual en cuestión es Brubank, la cual ya se transformó en banco digital y está regulada por el BCRA. La misma continúa ofreciendo dólar oficial a sus clientes y es una alternativa muy buena para aquellos usuarios que no están bancarizados.
La diferencia entre Brubank y el resto de las billeteras virtuales es que esta ingresa en la categoría de banco. Lo distinto es que se trata de una plataforma totalmente digital. La misma se encargó de aclarar que la venta de dólar oficial continúa.
De esta manera, aquellos que no pueden acceder a dólar oficial mediante bancos tradicionales como BBVA, Galicia y demás, tienen esta opción. Además, diferentes billeteras virtuales como Mercado Pago o Naranja X continúan vendiendo dólar MEP.
