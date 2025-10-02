Edesa recibe la renuncia del director titular y suplente

En este escenario, las distribuidoras —tanto privadas como bajo control provincial— se convirtieron en blanco de críticas por incumplir compromisos de inversión, acumular deudas con generadoras y CAMMESA, y ofrecer un servicio cuestionado por su frecuencia de cortes.

Dentro de ese mapa complejo, Edesa Holding ocupa un lugar clave. No se trata de una distribuidora aislada sino del brazo norteño del Grupo DESA, conglomerado que controla también a Eden, Edea, Edes y Edelap en la provincia de Buenos Aires. Cualquier movimiento en su directorio genera repercusiones más allá de Salta, ya que puede anticipar ajustes en la estrategia del grupo, que concentra un peso decisivo en la provisión eléctrica nacional.

El contexto macro también juega su parte. Con inflación persistente, escasez de financiamiento y alta exposición al endeudamiento en dólares, las empresas del sector ven comprometida su estabilidad.

Qué seguir de cerca

Reemplazos en el directorio. Será crucial observar si los sucesores provienen del círculo de confianza del Grupo DESA o si se abre la puerta a perfiles externos con experiencia en reestructuración y financiamiento.

