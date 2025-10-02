Israel detiene a la Flotilla Global Sumud y el mundo reacciona al crimen humanitario

La portavoz ha añadido que "hacer semejante activismo" es un pilar de la Unión y agregó que el derecho internacional humanitario "debe respetarse", así como "el derecho internacional del mar, el derecho de navegación en aguas internacionales".

image Las cincuenta embarcaciones de la Flotilla Sumud, interceptadas por la Armada de Israel, trasladaban alimentos no perecederos e insumos médicos para la asediada Franja de Gaza, que se encuentra en pleno martirio a cielo abierto.

En ese sentido, leyes como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) garantizan libertad de navegación en aguas internacionales, por lo que detener a embarcaciones civiles en aguas internacionales infringe esa normativa mundial.

A su vez, bajo los Convenios de Ginebra (especialmente el Cuarto Convenio) hay obligaciones de los estados ocupantes (o de partes de conflicto), en este caso de Israel, de permitir el paso de socorro humanitario, no interferir de manera arbitraria con las operaciones de socorro, y proteger civiles.

Países del G7 han condenado a Israel por la detención de la Flotilla humanitaria

Francia y España han exigido a Israel que respete los derechos de los activistas de la Flotilla Global Sumud, que trasladaba ayuda humanitaria internacional para Gaza, y que fue interceptada el miércoles por la Armada de Israel en aguas internacionales.

Tras conocerse la detención en ultramar de dicha flota, el Gobierno de España ha convocado este jueves a la encargada israelí en Madrid, y en Latinoamérica, el Gobierno colombiano de Gustavo Petro ha comunicado la decisión de expulsar de su país a la delegación diplomática de Israel.

image

Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha asegurado en esta jornada que Israel ha infringido el Derecho Internacional Penal al detener el paso de una embarcación humanitaria en aguas abiertas.

"Estamos hablando de españoles pacíficos, solidarios, cuyo objetivo era única y exclusivamente humanitario, que no representan ninguna amenaza para Israel ni para nadie y que estaban ejerciendo un derecho básico del derecho internacional, que es el derecho de paso inocente en aguas internacionales", ha declarado Albares en una entrevista este jueves con la cadena pública TVE.

Por su parte, el Gobierno de Alemania urge a Israel a garantizar la seguridad de los activistas detenidos, mientras el Reino Unido asegura que está "muy preocupado por la situación con la flotilla".

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha señalado que "la ayuda que portaba la flotilla debe ser dada a organizaciones humanitarias sobre el terreno para ser entregada a Gaza de forma segura", según la cadena de televisión Sky News.

Este jueves, en distintas ciudades europeas se ha reportado manifestaciones propalestinas que exigen la liberación de los activistas y de la carga humanitaria, así como protestas por los crímenes de guerra de Israel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sahouraxo/status/1973505941661426171?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1973505941661426171%7Ctwgr%5Efb3a44c1c4dcd1e166b01781f1ff2d0fbc497a2f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fes%2Fmedio-oriente%2F20251002-espaC3B1a-y-alemania-piden-a-israel-garantizar-derechos-de-detenidos-de-la-flotilla-se-extienden-protestas-propalestinas&partner=&hide_thread=false BREAKING:



From Naples to Milan, Rome to Florence, Livorno, Genoa, Perugia — Italy rises in protest tonight against Israel’s attack on the Global Sumud Flotilla!



pic.twitter.com/icjgsdxkTQ — sarah (@sahouraxo) October 1, 2025

image Masivas protestas pro-Palestina en Madrid y otras ciudades de España, así como en Italia y Bélgica. | GENTILEZA FRANCE 24

En cuanto a Alemania, el gobierno germano ha instado a Israel a garantizar la seguridad de todos los miembros de la Flotilla que fue interceptada por Israel, pero ha asegurado que los activistas han llegado sanos y salvos a tierra firme de Israel, según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores germano.

"Estuvimos en contacto con el Gobierno israelí y le pedimos que cumpliera con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y que actuara con proporcionalidad. También solicitamos que se garantizara la protección de todas las personas a bordo; hasta donde sabemos, esto se ha hecho", ha expresado el portavoz.

Netanyahu violó otra vez el Derecho internacional Penal al detener a la flotilla

Israel ha violado las siguientes leyes del Derecho Internacional Penal al detener a la Flotilla Humanitaria Global Sumud a 46 millas náuticas de Gaza:

Interceptación en aguas internacionales sin base legal, lo que podría vulnerar la UNCLOS o el derecho marítimo.

Detención arbitraria o ilegal de personas en alta mar, sin proceso justo, derechos consulares adecuados, etc.

Interferencia con socorros humanitarios, que bajo los Convenios de Ginebra no debe hacerse arbitrariamente.

Potencial violación del principio de proporcionalidad y precaución en conflicto armado, si las acciones causan riesgo excesivo o sufrimiento a civiles.

Si se restringe completamente el acceso de ayuda humanitaria, puede constituir un incumplimiento de obligaciones del Estado bajo el derecho humanitario y de derechos humanos.

