Muy malo: Este hábito nocturno envejece el cerebro casi un año, según estudio

Estos aspectos de sueño se sumaron y se utilizaron para definir tres patrones de sueño: saludable (personas con cuatro o cinco rasgos de sueño saludable), intermedio (personas con 2 a 3 rasgos) y deficiente (personas con cero o un solo rasgo)

En general, los científicos encontraron que, en comparación con el sueño saludable, el sueño intermedio y el sueño deficiente se asociaron con una mayor brecha edad cerebral.

¿Cómo dormir mal afecta al cerebro?

Para tener una idea, el estudio sugiere que la falta de sueño está relacionada a cerebros que parecen hasta un año más viejos en promedio.

"En promedio, las personas con un perfil de sueño deficiente tenían cerebros que parecían casi un año mayores de lo esperado según su edad cronológica, mientras que quienes tenían un perfil de sueño saludable no mostraron dicha diferencia", escribió en The Conversation, Abigail Dove, investigadora del estudio.

Asimismo, los científicos hallaron que la inflamación juega un papel clave en la relación entre el sueño y una mayor edad cerebral.

"Un sueño deficiente puede acelerar el envejecimiento cerebral. Esto podría deberse a mayores niveles de inflamación sistémica", se lee en el estudio.

¿Qué concluyeron? "Tener una edad cerebral avanzada es un indicador temprano de una salud cerebral deteriorada".

Y agregaron: "Nuestros hallazgos, que relacionan la falta de sueño con una edad cerebral avanzada, respaldan la idea de que dormir mal puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de la demencia".

Los resultados fueron publicados en The Lancet.

¿Cómo mejorar la calidad del sueño?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) indican que estos hábitos pueden mejorar el sueño:

Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días

Mantener el dormitorio tranquilo, relajante y a una temperatura fresca

Apagar los dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de acostarse

Evitar comidas copiosas y alcohol antes de acostarse

Evitar la cafeína por la tarde o por la noche

Hacer ejercicio regularmente y mantener una dieta saludable

----------

Más noticias en Urgente24

El alimento coreano que experta recomienda para tu cerebro: "Es uno de mis favoritos"

¿Qué pasa con la presión arterial si comes 1 banana (plátano) al día?

Cómo evitar un ataque al corazón antes de los 60, según cardiólogo

Esta forma de caminar reduce en un 50% el riesgo de cáncer de pulmón, según estudio reciente

2 semillas para el intestino que un gastroenterólogo remoja cada noche y come en la mañana