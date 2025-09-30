El alimento coreano que experta recomienda para tu cerebro: "Es uno de mis favoritos"

Y continuó: "Están repletos de probióticos que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar el estado de ánimo".

Pero, ¿Cuál alimento fermentado ayuda a tener un cerebro sano? Varios, aunque la experta de Harvard ha elogiado al kimchi.

"Me encantan los alimentos fermentados para la salud mental, y en cuanto a ellos, ¡el kimchi es uno de mis favoritos!", indicó Naidoo. "No solo es delicioso, sino que también es un alimento para el cerebro con respaldo científico", afirmó.

Por ejemplo, un estudio en ratones encontró que el kimchi puede ejercer efectos beneficiosos para prevenir y mejorar la obesidad y la neuroinflamación asociada al cambiar la composición de la microbiota intestinal y la producción de ácidos grasos de cadena corta, apunta ScienceDirect (2022)

En otro estudio, también en ratones, los investigadores concluyeron que las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del kimchi, rico en compuestos bioactivos, podrían ayudar a atenuar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Fue publicado en Nutrients.

Además del kimchi, la psiquiatra nutricional recomienda consumir otros alimentos fermentados como: yogur, kéfir, kombucha, miso y sauerkraut.

kimchi probióticos freepik.jpg Kimchi, un superalimento para el cerebro / Imagen de Freepik.

¿Qué es el kimchi y para qué sirve?

El kimchi es un plato muy típico en las comunidades coreanas, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Según la UNESCO, "El kimchi es una preparación culinaria confeccionada a base de diferentes verduras y hortalizas, o plantas silvestres, que se sazonan con especias, frutas, carne, pescado o mariscos fermentados antes de que sufran una fermentación láctica".

El kimchi puede contener, por ejemplo, repollo, ajo, jengibre y pimiento rojo.

"La preparación tradicional del kimchi tiene centenares de variantes. Se sirve como plato de acompañamiento en las comidas ordinarias y también con motivo de la celebración de diversos acontecimientos: bodas, días festivos, cumpleaños, ceremonias conmemorativas y banquetes oficiales", agrega la UNESCO.

¿Qué beneficios tiene comer kimchi?

Mejora la salud cardiovascular

Ayuda a mejorar la digestión

Favorece la salud de las arterias

Fortalece las defensas

Es bueno para la flora intestinal

Es rico en proteínas

Ayuda a controlar el peso corporal

Es rico en vitaminas

Ayuda a reducir el colesterol

