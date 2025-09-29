Cómo evitar un ataque al corazón antes de los 60, según cardiólogo

Evite las bebidas azucaradas

El cardiólogo también sugiere reducir el consumo de bebidas cargadas de azúcar, "especialmente los refrescos". Este tipo de bebida se relaciona con afecciones que pueden derivar en un infarto, como la diabetes.

Evite todos los restaurantes de comida rápida

Para nadie es un secreto que la comida rápida no es buena para la salud, ya que es rica en sal, grasa saturada, azúcar y más. Por eso, el médico pide mantenerse alejados de este tipo de alimentos que pueden poner en riesgo al corazón.

Haga ejercicio al menos 30 minutos al día

Una de las mejores cosas que puede hacer por su corazón es mantenerse activo. El cardiólogo recomienda hacer ejercicio "cardio y resistencia". Incluso, caminar puede ser muy beneficioso para su corazón. Es mejor algo que nada.

Hacerse un escáner de calcio en la arteria coronaria si tienes menos de 40 años

Según el Dr. Levine, anteriormente se usaba esto para riesgo intermedio, pero ahora sabemos que "si el puntaje de calcio coronario es mayor que 100, eso nos muestra que es equivalente a tener alguna enfermedad de la arteria coronaria".

Resuelve o elimina el estrés

Es importante aprender maneras de resolver el estrés del día a día, por ejemplo, en las relaciones laborales. Una de las cosas que recomienda el médico es: "disfruta de la música suave".

Tratar otros factores subyacentes

Existen algunas afecciones comunes que pueden aumentar el riesgo de infarto y que las personas jóvenes también pueden padecer. El médico pide controlar la hipertensión y diabetes.

Adelgazar

El sobrepeso y obesidad es un factor de riesgo conocido de infarto. "Especialmente si tienes acumulación de grasa en la zona central (abdominal)", dice el cardiólogo. "Esa obesidad central se asocia con hipertensión, triglicéridos elevados, hígado graso, lípidos elevados. Ese es el síndrome metabólico, y es un asesino".

Evite todas las recomendaciones sobre su corazón de cualquier quiropráctico

El doctor indica que hay que alejarse de las recomendaciones de los cientos de otros "expertos en medios que no tienen absolutamente ninguna experiencia o entrenamiento. Evítelos como la peste".

¿Una copa del vino al día?

El Dr. Levine dice "Y no, sí, tal vez, pero nada más que eso". Aunque recuerde que, en general, lo más recomendable es evitar lo más que se pueda el alcohol.

