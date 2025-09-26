Mantenerte hidratado podría ser el secreto contra el estrés: Descubre por qué

Tras mantener estos patrones durante 7 días, los sujetos completaron individualmente la Prueba de Estrés Social de Trier.

Específicamente, se sometieron a una prueba de esfuerzo de laboratorio que incluía hablar en público y cálculo mental, explicaron los investigadores en The Conversation.

¿Qué pasa con el cortisol cuando no tomas suficiente agua?

Los resultados del estudio revelaron que los participantes con un bajo consumo de líquidos experimentaron una mayor reactividad del cortisol.

"Las personas que bebían menos de 1,5 litros al día presentaban niveles considerablemente más altos de cortisol (la principal hormona del estrés del cuerpo) al enfrentarse a situaciones estresantes", escribieron los autores de la investigación en The Conversation.

"Estos hallazgos ofrecen una posible explicación de por qué la ingesta baja de líquidos habitual y la hidratación deficiente se relacionan con una mala salud a largo plazo", se lee en el estudio.

¿Conclusión? Los investigadores dicen que mantenerse hidratado podría hacer que el estrés sea más fácil de manejar. En cambio, la deshidratación podría empeorar el estrés.

Los resultados fueron publicados en la Revista de Fisiología Aplicada.

¿Por qué es importante tomar agua?

A propósito de los resultados del estudio, aquí hay otros beneficios de mantenerse hidratado:

Mantiene la temperatura corporal en niveles normales

Contribuye a la lubricación de las articulaciones

Favorece la eliminación de toxinas

Ayuda a mantener una piel sana

Contribuye al transporte de nutrientes

Mejora la digestión

Reduce el riesgo de estreñimiento

Mejora la circulación

Favorece el funcionamiento cerebral

Apoya el sistema inmunitario

Es bueno para los huesos

