Se formaliza el concurso preventivo de Celulosa

Nofal asume la conducción con la promesa de garantizar la continuidad operativa, aunque deberá enfrentar un pasivo multimillonario y tensiones sindicales, sobre todo en Forestadora Tapebicuá, subsidiaria clave en Corrientes, donde más de 420 trabajadores permanecen suspendidos y con salarios atrasados.

Lo que viene

El próximo paso será la designación del síndico que actuará como veedor del proceso. A partir de allí, Celulosa Argentina tendrá que presentar un plan de reestructuración que logre adhesión suficiente entre los acreedores. De ese resultado dependerá que la compañía pueda evitar la quiebra y conservar su actividad productiva.

La definición no es menor. Si el concurso logra encauzarse, el nuevo controlador podría intentar reflotar las plantas industriales y recuperar parte de la operación. La definición no es menor. Si el concurso logra encauzarse, el nuevo controlador podría intentar reflotar las plantas industriales y recuperar parte de la operación.

En cambio, si los acreedores rechazan las propuestas o si el flujo operativo no se restablece, el futuro de la histórica papelera quedará al borde de la liquidación.

La novedad del concurso preventivo fue tomada con cautela en el mercado de capitales. Los títulos de la compañía ya venían castigados por la crisis financiera y la pérdida de confianza. A nivel sectorial, la inestabilidad de Celulosa golpea a proveedores y a toda la cadena forestal, que depende de la operatoria de Tapebicuá y de las plantas de Santa Fe para sostener volúmenes de producción.

El Gobierno provincial de Corrientes y los gremios de la actividad siguen de cerca cada paso del proceso judicial, conscientes de que el desenlace tendrá un fuerte componente social y laboral. El Gobierno provincial de Corrientes y los gremios de la actividad siguen de cerca cada paso del proceso judicial, conscientes de que el desenlace tendrá un fuerte componente social y laboral.

Fundada en 1929, Celulosa Argentina fue durante décadas un actor central de la industria papelera local, con exportaciones relevantes y una estructura que llegó a emplear a miles de trabajadores. Hoy enfrenta su desafío más complejo: sobrevivir al concurso, recuperar credibilidad y reestructurar una deuda millonaria bajo un nuevo controlador.

El Hecho Relevante comunicado a la CNV es, en este escenario, mucho más que un trámite administrativo. Es la confirmación oficial de que la supervivencia de la compañía dependerá del sorteo del síndico, del aval de los acreedores y de la capacidad de Nofal de sostener financieramente a una empresa al límite.

