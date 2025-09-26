Novedades en la causa que investiga el triple crimen de Florencio Varela: Matías Agustín Ozorio (28), señalado como la mano derecha del jefe narco “Pequeño J”, tiene pedido de captura nacional e internacional como uno de los autores del brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).
ALERTA ROJA INTERPOL
Triple Crimen: Piden captura internacional de Matías Ozorio, sicario de "Pequeño J"
Matías Agustín Ozorio, mano derecha del jefe narco “Pequeño J”, tiene pedido de captura nacional e internacional por el triple crimen de Florencio Varela.
La circular roja de Interpol fue solicitada por Gastón Duplaá, a cargo de la Fiscalía N° 2 de La Matanza y primer fiscal de la causa. A Ozorio le imputa la coautoría del delito de “triple homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".
En tanto, la Justicia y la Policía continúa trabajando para logar identificar al jefe narco conocido como “Pequeño J”, del cual tiene dos posibles nombres: Julio Valverde o Julio Montana. Lo señalan como el autor intelectual del secuestro, torturas y mutilaciones de las tres jóvenes para enviar un mensaje para disciplinar al resto del grupo.
Cabe recordar que ayer la causa pasó de manos, luego de que los detenidos Daniela Iara Ibarra, Celeste Magalí González Guerrero, Maximiliano Andrés Parra (el único de nacionalidad peruana) y Miguel Ángel Villanueva Silva se negaran a declarar.
Tras las indagatorias, el fiscal Gastón Duplaá le pasó las actuaciones a Adrián Arribas, quien recibió este viernes el expediente para estudiar en detalle, mientras los policías a cargo de la investigación iban detrás de nuevas pistas.
