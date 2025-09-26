El Tesoro captó $7,3 billones y las cerealeras marcaron la cancha con dólar linked

En total, más de la mitad de lo adjudicado se volcó a dólar linked.

Los pesos quedaron en segundo plano

Los instrumentos a tasa fija tuvieron menor protagonismo. El S28N5 adjudicó $1,491 billones con una TIREA de 53,4% y el T30E6 colocó $1,489 billones con una TIREA de 61,1%. El S30A6 apenas sumó $418.000 millones y el T15E7 directamente quedó desierto, prueba de que el mercado no quiere comprometerse con plazos más largos en pesos.

El comportamiento en BYMA reflejó esa tendencia. El TZV26 subió 1,91% y mostró paridad cercana al 100%. El S28N5 ganó 1,16% y se mantuvo firme en el tramo corto de la curva en pesos. Los bonos CER volvieron a mostrar debilidad con caídas de hasta 3,9% en los vencimientos de 2027.

image

En la deuda dura la jornada fue negativa. Los Globales retrocedieron entre 3 y 5,6% y los Bonares más castigados cedieron más de 5%.

image

Señal política

El Tesoro consiguió oxígeno inmediato para la caja y validó tasas moderadas en los bonos vinculados al dólar. Al mismo tiempo ofreció a las cerealeras un canal formal de cobertura justo en el pico de liquidación.

El resultado muestra un doble objetivo cumplido. Por un lado, financiamiento neto positivo para el Estado. Por el otro, contención de la demanda de cobertura cambiaria que de otra forma habría presionado sobre los dólares financieros.

El desafío es sostener este esquema una vez que baje el flujo de exportaciones y la demanda de dólar linked no encuentre el mismo estímulo para volcarse a licitaciones del Tesoro.

image

Todo esto ocurre mientras se estima una compra de US$ 1.350 millones por parte del Tesoro Nacional:

image

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SalvadorVitell1/status/1971664348813971731&partner=&hide_thread=false Casi u$s 1.900 millones subieron las reservas hoy. Lejos de lo operado en el MLC



MECON comprando en bloque... https://t.co/jXfQMUxnXk — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) September 26, 2025

