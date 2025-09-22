"Lo que puede venir es un recalibramiento del acuerdo del FMI vía el Tesoro de USA"

Mondino consideró que "lo principal" del mensaje de Bessent fue "su tono" más que su contenido.

"Lo principal es el tono del mensaje de Bessent, altamente inusual, que no se escucha habitualmente con respecto a países", dijo en diálogo con el canal LN+. "Si nos guiamos por el tono, es muy potente y muy decisivo", agregó.

Luego subrayó que el secretario del Tesoro haya calificado "por primera vez" a la Argentina como "un aliado sistémicamente importante".

Tras esto, Mondino -que es el hermano de Diana Mondino, excanciller echada por Javier Milei- consideró que el eventual acuerdo de la Argentina con la administración republicana "puede tomar distintas formas". Y a partir de los ejemplos que dio Bessent, estimó que ninguno de ellos implica tomar nueva deuda.

"No necesariamente es nueva deuda. El swap (intercambio de monedas) son líneas del BCRA, canjes que no implican nuevo endeudamiento. Luego, la compra de títulos por parte del Fondo de Estabilización, comprarían bonos argentinos. La Argentina mantiene la deuda con los bonos, lo que cambiaría es que USA sería tenedor de bonos. También dice 'podríamos comprar pesos'. Los 3 ejemplos que él pone, y pueden ser muchos más, ninguno implica nuevo endeudamiento", sostuvo.

Si se concretara algunos de esos casos, consideró, "no hace falta pasar por el Congreso".

De todas formas, Mondino estimó, por otro lado, que "hay mucho trabajo técnico por hacer" antes de que se concrete la asistencia, y señaló que "no sabemos montos y alcances" de la misma.

Insistió, en cambio, que "lo que queda claro" es "la dimensión del apoyo" del gobierno de Trump a Milei. "No se juega el Tesoro si no hay un apoyo contundente", dijo, y identificó como producto del "alineamiento unilateral e indiscutible" del gobierno libertario con la Casa Blanca.

guillermo mondino Guillermo Mondino este lunes entrevistado en LN+.

Condicionalidades

En el otro extremo del análisis, Mondino evaluó cuál podrían ser las exigencias del gobierno repúblicano a cambio de esa ayuda, y recordó que un extrecho colaborador de Bessent, Dan Katz, fue propuesto para ser N°2 del FMI.

"Va a haber una simbiósis más grande el gobierno de Trump y en particular de Bessent con el FMI para trabajar más en tándem", estimó.

En esa línea, Mondino apuntó a que Bessent habló de "hacer todo lo posible por estabilizar" a la Argentina, lo que en su interpretación insinúa que "con el programa del FMI no terminamos de estabilizar, porque si no, no estaríamos obligados a hacer esto que estamos haciendo".

"Me da la sensación de que está transmitiendo un mensaje de que se viene un recalibramiento integral del programa con el FMI vía el apoyo del Tesoro, una nueva etapa del programa que venimos haciendo. Esto va a llevar a un recalibramiento, podemos llamarlo condicionalidad o no, pero me parece que vamos en esa dirección", dijo.

¿Cómo sería ese recalibramiento? Si bien no descartó que pueda implicar la eliminación de las bandas cambiarias, Mondino estimó que esa medida sería "llevarlo lejos".

Consideró, en cambio, más probable que el FMI redefina la "terminología" del acuerdo de Facilidades Extendidas que se firmó en abril de modo tal que "la banda superior no era un techo, sino que habilitaba la intervención" del BCRA sin que eso signifique "defenderlo a ultranza y vendiendo hasta el último dólar tratando de defender ese tipo de cambio", como enfatizó el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Puede ser que ahora venga esa expresión de decir 'pasemos a otra política de intervención cambiaria' en la cual a partir de la cota superior de la banda la Argentina va a llevar una política de intervención de otra naturaleza. Por ejemplo, que va a vender US$50 millones o US$100 millones en la medida que el tipo de cambio esté por encima de la banda", dijo.

