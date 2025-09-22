Fuerte defensa del Tesoro de USA a Milei: "Dispuestos a hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina"

Werthein precisó que durante la conversación con Trump se hablará de la “relación bilateral” y dijo que a raíz de este encuentro hubo “muchas especulaciones”.

Respaldo del Tesoro de USA

Muy fuerte defensa del titular del Tesoro de USA, Scott Bessent este lunes 22/9. Desde su cuenta de Twitter escribió: "Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el @USTreasury está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa".

All options for stabilization are on the table. 1/4 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

Luego, Bessent ofrece públicamente 3 opciones para la Argentina: líneas de swap; compras directas de divisas; compras de deuda pública en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

"Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande", escribrió Bessent.

Cabe recordar que en abril pasado, Bessent le dio un amplio respaldo a Javier Milei y exigió al FMI que desembolsara los fondos que necesitaba pero, a pesar de eso, la economía argentina volvió a desbarrancar: no se acumularon reservas y el BCRA empezó a vender para evitar que la cotización rompa el techo de la banda cambiaria.

¿Salvavidas de plomo?

El supuesto préstamos para algunos es la única forma de no caer en default en 2026, por el otro, otros lo ven como una condena a largo plazo para el país.

image Javier Milei agradece el respaldo de Bessent, todo por X.

El gobierno de Javier Milei tiene vencimientos de deuda en 2026 por alrededor de US$ 9.500 millones en vencimientos de bonos, que no podría pagar, y mucho menos cuando está haciendo uso de las reservas del Banco Central para contener el precio del dólar, que ya pasó el techo de la banda de flotación. En tan solo tres días, se gastaron US$1.110 millones para tal fin.

El viernes 19/09, Milei confirmó que estaba negociando una línea de crédito con Estados Unidos, durante su visita a Córdoba. Dijo a La Voz del Interior: “Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también”.

