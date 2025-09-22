En una mañana donde el gobierno nacional anunció las retenciones cero para los granos para captar dólares y sortear la demanda hasta las elecciones de octubre, el canciller Werthein desmintió negociaciones con USA por un préstamo de US$ 30.000 millones pero el Tesoro de ese país salió a respaldar fuertemente a Milei.
SCOTT BESSENT
Fuerte defensa del Tesoro de USA a Milei: "Dispuestos a hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina"
El canciller Gerardo Werthein desmintió negociaciones con USA por US$ 30.000 millones pero el Tesoro de ese país salió a dar un fuerte respaldo a Milei.
Del préstamo de US$ 30.000 M a Retenciones 0
Tras un fin de semana de distintas versiones sobre el viaje de Javier Milei a USA donde se reunirá con Donald Trump y la postergación que generó sospechas alrededor de la necesidad de dólares de la administración libertaria y un préstamo del Tesoro de USA, este lunes (22/9) sorpresivamente se anunció la eliminación de las retenciones a los granos con el anunciado propósito de conseguir dólares para evitar una escalada de la divisa, hasta las elecciones legislativas de octubre.
El campo ya dijo que no fue consultado sobre la medida que los beneficia ¿no habrá prosperado lo del Tesoro y por eso se decidió lo de las retenciones?
Por lo pronto, Werthein salió a aclarar que no hay negociación seria por dólares del Tesoro y que la reunión entre el presidente Milei y Trump será por temas de “relación bilateral”.
“Eso es falso. No han comenzado negociaciones con el Tesoro y si las hubiera se hacen bajo ciertos parámetros y nunca hubo una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura”, dijo el jefe de la diplomacia argentina en declaraciones a Radio Mitre.
Werthein precisó que durante la conversación con Trump se hablará de la “relación bilateral” y dijo que a raíz de este encuentro hubo “muchas especulaciones”.
Respaldo del Tesoro de USA
Muy fuerte defensa del titular del Tesoro de USA, Scott Bessent este lunes 22/9. Desde su cuenta de Twitter escribió: "Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el @USTreasury está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa".
Luego, Bessent ofrece públicamente 3 opciones para la Argentina: líneas de swap; compras directas de divisas; compras de deuda pública en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.
"Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande", escribrió Bessent.
Cabe recordar que en abril pasado, Bessent le dio un amplio respaldo a Javier Milei y exigió al FMI que desembolsara los fondos que necesitaba pero, a pesar de eso, la economía argentina volvió a desbarrancar: no se acumularon reservas y el BCRA empezó a vender para evitar que la cotización rompa el techo de la banda cambiaria.
¿Salvavidas de plomo?
El supuesto préstamos para algunos es la única forma de no caer en default en 2026, por el otro, otros lo ven como una condena a largo plazo para el país.
El gobierno de Javier Milei tiene vencimientos de deuda en 2026 por alrededor de US$ 9.500 millones en vencimientos de bonos, que no podría pagar, y mucho menos cuando está haciendo uso de las reservas del Banco Central para contener el precio del dólar, que ya pasó el techo de la banda de flotación. En tan solo tres días, se gastaron US$1.110 millones para tal fin.
El viernes 19/09, Milei confirmó que estaba negociando una línea de crédito con Estados Unidos, durante su visita a Córdoba. Dijo a La Voz del Interior: “Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también”.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Muy preocupado, Milei irá a 8 provincias que eligen 24 senadores pensando en la CSJN
61% ya tiene una imagen negativa de Javier Milei y 68% critica a Karina Milei
Tesla agradece: "Para Charlie" (Kirk), Donald Trump y Elon Musk se dieron la mano
El impresionante rendimiento de las empresas chinas gracias a la inteligencia artificial