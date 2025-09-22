En Independiente quieren salvarse contra Racing pero le piden demasiado a Gustavo Quinteros

¿Cómo es el presente de Independiente?

Independiente atraviesa un momento crítico e inesperado en la segunda etapa del año, ya que en la primera tuvo pasajes de alto vuelo futbolístico, el cual le permitió alcanzar las semifinales del Torneo Apertura 2025 y ser protagonistas de los diversos torneos.

Sin embargo, todo cambio. En el actual Torneo Apertura marcha último en la Zona B y si victorias. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, en medio de un escándalo.

Independiente igualó ante San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura 2025

Independiente y San Lorenzo igualaron este último domingo 21/09 por 1-1 en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Facundo Gulli abrió el marcador para el Ciclón a los 37’ del primer tiempo, mientras que Nicolás Tripichio en contra, a los 23’ de la segunda mitad, anotó el tanto del empate para el Rojo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el técnico interino Carlos Matheu todavía no logró ningún triunfo en el campeonato local previo al clásico frente a Racing del próximo domingo (desde las15:15 en el Cilindro de Avellaneda), que marcará el debut de Gustavo Quinteros al mando del equipo tras la renuncia de Julio Vaccari.

En la mima línea, los Diablos Rojos continúan últimos en el Grupo B del certamen con 4 puntos, lejos de puestos de playoffs y de clasificación a copas internacionales por tabla anual de la siguiente temporada.

Por su parte, el elenco de Boedo, en medio de la crisis institucional que atraviesa, se colocó en la quinta plaza con 13 unidades por lo que estaría disputando los octavos de final de la Primera División del fútbol argentino.

En tanto, los comandados por Damián Ayude recibirán a Godoy Cruz de Mendoza el sábado 27 de septiembre desde las 16:45 en el estadio Pedro Bidegain.

