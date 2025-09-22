Gustavo Quinteros presenció este último fin de semana el empate de Independiente ante San Lorenzo 1-1 por el partido de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 y este lunes (22/09) iniciará de manera formal su ciclo como nuevo entrenador del “Rojo” y debutará, nada más y nada menos, con el clásico de Avellaneda ante Racing.
PANORAMA COMPLICADO
En Independiente quieren salvarse contra Racing pero le piden demasiado a Gustavo Quinteros
Gustavo Quinteros pondrá en marcha su ciclo como nuevo entrenador de Independiente que tendrá su prueba de fuego en el clásico ante Racing.
Quinteros tendrá la difícil tarea de rescatar a Independiente que arrastra una mala racha de partidos sin victorias en el Torneo Clausura, la eliminación de la Copa Sudamericana tras los incidentes en el partido ante Universidad de Chile sumada a la repentina renuncia de Julio Vaccari.
La difícil tarea que tendrá Gustavo Quinteros en Independiente
Lo primero que deberá solucionar el experimentado entrenador es devolverle la confianza al plantel, que tiene niveles individuales muy por debajo de lo esperado. Eso se evidencia en dos de las figuras del semestre anterior: Felipe Loyola es suplente y Kevin Lomónaco no se destaca.
Otro aspecto al que Quinteros que deberá prestarle atención es la relación de los jugadores con la gente porque, tras el gol de Facundo Gulli que abrió el marcador para San Lorenzo, desde las tribunas bajó el clásico cántico contra el plantel: “Jugadoooores, la c.... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”.
Está claro que este se remedia con buenos resultados o, al menos, cuando el equipo muestre una idea de juego que enamore nuevamente a los hinchas. El DT ya sabe de las exigencias del público y por eso en su llegada al país lanzó: “A toda la hinchada le pido paciencia, mucho apoyo para todos los jugadores, para el cuerpo técnico y para toda la gente del club, que juntos vamos a llevar a Independiente otra vez a lo más alto”.
¿Cómo es el presente de Independiente?
Independiente atraviesa un momento crítico e inesperado en la segunda etapa del año, ya que en la primera tuvo pasajes de alto vuelo futbolístico, el cual le permitió alcanzar las semifinales del Torneo Apertura 2025 y ser protagonistas de los diversos torneos.
Sin embargo, todo cambio. En el actual Torneo Apertura marcha último en la Zona B y si victorias. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, en medio de un escándalo.
Independiente igualó ante San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura 2025
Independiente y San Lorenzo igualaron este último domingo 21/09 por 1-1 en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.
Facundo Gulli abrió el marcador para el Ciclón a los 37’ del primer tiempo, mientras que Nicolás Tripichio en contra, a los 23’ de la segunda mitad, anotó el tanto del empate para el Rojo.
Con este resultado, el conjunto dirigido por el técnico interino Carlos Matheu todavía no logró ningún triunfo en el campeonato local previo al clásico frente a Racing del próximo domingo (desde las15:15 en el Cilindro de Avellaneda), que marcará el debut de Gustavo Quinteros al mando del equipo tras la renuncia de Julio Vaccari.
En la mima línea, los Diablos Rojos continúan últimos en el Grupo B del certamen con 4 puntos, lejos de puestos de playoffs y de clasificación a copas internacionales por tabla anual de la siguiente temporada.
Por su parte, el elenco de Boedo, en medio de la crisis institucional que atraviesa, se colocó en la quinta plaza con 13 unidades por lo que estaría disputando los octavos de final de la Primera División del fútbol argentino.
En tanto, los comandados por Damián Ayude recibirán a Godoy Cruz de Mendoza el sábado 27 de septiembre desde las 16:45 en el estadio Pedro Bidegain.
