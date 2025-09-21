Y un día, Julián Álvarez se enojó. El jugador del Atlético de Madrid no pudo ocultar su bronca con una nueva decisión del Cholo Simeone de sustituirlo en pleno partido. El delantero se fue reemplazado al minuto 62´del cotejo que el Colchonero igualó ante Mallorca 1-1.
VIDEO
"Siempre a mí": Julián Álvarez no ocultó su bronca con Simeone por sustituirlo
El Cholo Simeone volvió a sustituir a Julián Álvarez en un partido del Aleti y es la cuarta vez en seis cotejos que lo hace. La Araña esta vez no aguantó.
No es un buen arranque de la temporada 2025/26 para el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Quizás la bronca de Julián Álvarez, a quien se lo vio visiblemente enojado y se le pudo leer los labios claramente, sea un síntoma de la falta de respuestas del equipo en estos primeros kilómetros.
El malestar por el resultado ocurre, además, porque Atlético de Madrid ganaba 1 a 0 y, sobre el final, Mallorca se lo empató. Y no es la primera vez que ocurre. De los 6 partidos que van de la temporada, al Aleti se lo han empatado en cuatro de ellos tras empezar ganando. "Tenemos que aprender a sostener los partidos", dijo Simeone en conferencia de prensa, en una declaración honesta sobre la tensión competitiva que, evidentemente, no está pudiendo mantener el equipo.
También le preguntaron por la bronca de Julián Álvarez. "Todos los jugadores se enojan cuando salen", matizó el Cholo, restándole dramatismo.
A pesar de su sustitución, Simeone destacó a Julián Álvarez como "el mejor delantero" del Atlético de Madrid
Julián Álvarez fue reemplazado por Sorloth a los 62´de partido, y ya es la cuarta vez en seis encuentros que sucede. Aunque es difícil ver molesto al ex River Plate, esta vez la Araña no pudo ocultar su malestar. Tras ser sustituido, se sentó en el banco de suplentes y allí se pudo ver claramente cómo lanzó al aire un: "Siempre a mí".
Simeone explotó contra un hincha del Liverpool tras el gol agónico en Anfield
Simeone argumentó que Julián Álvarez estaba haciendo bien las cosas pero argumentó que el ingreso de Sorloth era necesario: "Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente, seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área".
Lo curioso es que, además, Sorloth fue expulsado apenas 10 minutos después de haber ingresado.
Según datos estadísticos, este comienzo del Atlético de Madrid es el peor arranque en 5 partidos jugados desde la temporada 2009/10. En aquel entonces, alcanzó solo 3 puntos, y hoy suma 6.