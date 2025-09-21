"Siempre a mí": Julián Álvarez no ocultó su bronca con Simeone por sustituirlo

También le preguntaron por la bronca de Julián Álvarez. "Todos los jugadores se enojan cuando salen", matizó el Cholo, restándole dramatismo.

A pesar de su sustitución, Simeone destacó a Julián Álvarez como "el mejor delantero" del Atlético de Madrid

Julián Álvarez fue reemplazado por Sorloth a los 62´de partido, y ya es la cuarta vez en seis encuentros que sucede. Aunque es difícil ver molesto al ex River Plate, esta vez la Araña no pudo ocultar su malestar. Tras ser sustituido, se sentó en el banco de suplentes y allí se pudo ver claramente cómo lanzó al aire un: "Siempre a mí".

Simeone argumentó que Julián Álvarez estaba haciendo bien las cosas pero argumentó que el ingreso de Sorloth era necesario: "Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente, seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área".

Lo curioso es que, además, Sorloth fue expulsado apenas 10 minutos después de haber ingresado.

Según datos estadísticos, este comienzo del Atlético de Madrid es el peor arranque en 5 partidos jugados desde la temporada 2009/10. En aquel entonces, alcanzó solo 3 puntos, y hoy suma 6.

