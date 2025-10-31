Cuatro muertos por un choque en Corrientes: una de las camionetas se prendió fuego al costado de la ruta
UNA CAMIONETA ESTALLÓ
Brutal choque de frente: 4 muertos en la ruta 12
Una de las camionetas (eran 2) terminó en la banquina y explotó. Mal cálculo de sobrepaso disparó el choque frontal en Corrientes
Cuatro personas fallecieron tras un choque frontal en la ruta nacional 12, uno de los vehículos involucrados llegó a explotar en llamas al costado del asfalto, tras el impacto.
El siniestro fue causado por dos camionetas que circulaban a la altura del kilómetro 1304, a mitad de camino entre la localidad correntina de Ituzaingó y la capital de Misiones, Posadas.
Los protagonistas del fatal desenlace fueron una familia oriunda de Encarnación, Paraguay, y dos involucrados, de Posadas.
Testimonios
Según los testimonios de quienes presenciaron el accidente, uno de los involucrados intentó pasar a un camión, sin advertir que se acercaba un auto de frente.
En el lugar no hay rastros de que se intentara detener la marcha y la magnitud del impacto llevó a que la camioneta Ford Ranger termine por explotar en llamas a varios metros del asfalto por lo que fallecieron los dos ocupantes, se trata de Dante Adrián Guerrero y Lucas Sarchetti, ambos mayores de edad.
Mientras que en la Toyota Hilux viajaban tres familiares, los fallecidos Amel Raúl Ale López, de 32 años y María Hebe López Beristayn, de 59, junto al joven Emmanuel José Ale López, de 27 que salió a pie del vehículo y debió ser derivado a un centro de salud con lesiones leves.
