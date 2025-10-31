Brutal choque de frente: 4 muertos en la ruta 12

En el lugar no hay rastros de que se intentara detener la marcha y la magnitud del impacto llevó a que la camioneta Ford Ranger termine por explotar en llamas a varios metros del asfalto por lo que fallecieron los dos ocupantes, se trata de Dante Adrián Guerrero y Lucas Sarchetti, ambos mayores de edad.

Mientras que en la Toyota Hilux viajaban tres familiares, los fallecidos Amel Raúl Ale López, de 32 años y María Hebe López Beristayn, de 59, junto al joven Emmanuel José Ale López, de 27 que salió a pie del vehículo y debió ser derivado a un centro de salud con lesiones leves.

