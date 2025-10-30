Javier Milei inaugura su (necesitado) 2.0, pero provoca dudas

Live Blog Post

Cumbre con gobernadores: Milei ya tiene la foto para mostrarle a Trump

Donald Trump le pidió a Milei que garantice la "gobernabilidad" y profundice alianzas para sostener el plan económico pero, además, para generar buena relación con las provincias por sus recursos naturales y minerales. Ahora Milei tiene la foto para mostrarle al presidente de USA. Por algo se empieza.

image

Recordemos que el ministro Luis Caputo había blanqueado el pedido de USA de "gobernabilidad"; pero luego Javier Milei lo desmintió: probablemente no era algo para hacer público. De otro modo, no se entiende que el Presidente contradiga a su ministro de Economía.

Acá la nota: Contradicción entre Milei y Caputo sobre pedido de Trump para el salvajate