Javier Milei inaugura su (necesitado) 2.0, pero provoca dudas

Imagen creada con IA/Grok.
Javier Milei, necesitado de alianzas y consenso, convocó a gobernadores para iniciar la nueva etapa tras el triunfo electoral, pero desaprovechó una oportunidad y provoca dudas.

30 de octubre de 2025 - 16:27

Tras el contundente triunfo electoral, Javier Milei inicia su versión 2.0, una especie de renovación de cara a los próximos 2 años de gestión, que no serán sencillos si la actividad económica no repunta y si no fortalece el diálogo político en la Argentina. En ese marco, y a pedido de Donald Trump, el Presidente convocó a 20 gobernadores esta tarde a Casa Rosada en busca de alianzas y consensos para las reformas que pretende realizar y el Presupuesto 2026.

El Presidente podría haber mostrado grandeza como líder argentino invitando a todos los gobernadores, incluso con los que está en las antípodas ideológicas, pero decidió seguir polarizando y fomentando la grieta (una estrategia que le viene funcionando electoralmente pero que no suma nada a nivel país...). Quizás los excluidos hubieran decidido no asistir de todos modos, pero la responsabilidad ya sería de ellos. El gesto lo era todo, y Milei tomó una decisión que generó cierta polémica y, sobre todo, provoca dudas acerca de esta nueva etapa 'dialoguista' que comienza. Veremos cómo continúa...

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Cumbre con gobernadores: Milei ya tiene la foto para mostrarle a Trump

Donald Trump le pidió a Milei que garantice la "gobernabilidad" y profundice alianzas para sostener el plan económico pero, además, para generar buena relación con las provincias por sus recursos naturales y minerales. Ahora Milei tiene la foto para mostrarle al presidente de USA. Por algo se empieza.

Recordemos que el ministro Luis Caputo había blanqueado el pedido de USA de "gobernabilidad"; pero luego Javier Milei lo desmintió: probablemente no era algo para hacer público. De otro modo, no se entiende que el Presidente contradiga a su ministro de Economía.

Acá la nota: Contradicción entre Milei y Caputo sobre pedido de Trump para el salvajate

Tasas descontroladas: BCRA afloja encajes, pero dicen que falta mucho...

El Banco Central decidió aflojar las exigencias de encajes para darle más aire al sistema financiero y reducir la volatilidad de las tasas de interés, que vienen descontroladas. La medida va en la dirección correcta, pero es "muy suave" y se esperaba que fuera más amplia.

Aquí más información: BCRA: Afloja los encajes para darle aire a los bancos y bajar las tasas

¿Siguen 'operando' a Guillermo Francos?: "Otro rol"

El jefe de Gabinete Guillermo Francos ya negó su salida del cargo y acusó "operaciones de baja estofa" por estas versiones, pero los rumores (u 'operetas') siguen... ¿ Santiago Caputo es el autor intelectual?

"He cumplido un rol que el Presidente valora, si él cree que tiene que generar un cambio lo hará, pero no creo que yo esté en la posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado", dijo anoche Francos. Y citó una frase del tema “La Cigarra”, escrita por María Elena Walsh y popularizada por Mercedes Sosa, para afirmar que no piensa en dejar el Gobierno de Javier Milei. “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando”, citó el Jefe de Gabinete.

Aquí la nota completa:

Francos: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando"

Mientras tanto, sigue la sangría de reservas en el BCRA: -US$270M

El BCRA sigue perdiendo reservas, y este jueves cayeron en US$270 millones, pese a que no hubo intervención oficial en el mercado de cambios.

En lo que va de la semana, ya se fueron US$716 millones.

Cabe recordar que ayer el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, anunció que prevén comprar reservas en 2026, lo que sería el comienzo de una acumulación sostenida y dentro de lo que estipula el acuerdo con el FMI.

Aquí más información: El vicepresidente del BCRA dijo que comprarán reservas en 2026

Antes de Milei, Torres y Vidal con Francos por retenciones al petróleo crudo

Los primeros en llegar a Casa Rosada fueron los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, quienes fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para una reunión previa. Los patagónicos le reclaman a la Nación que se eliminen por completo las retenciones al petróleo crudo convencional. De este primer encuentro también participaban empresarios y dirigentes gremiales del sector.

“Las operadoras, que hoy van a estar presentes, se comprometen a que todo el ahorro fiscal va a ser inversión directa para producir más crudo escalante, que es lo que se demanda hoy en el mundo”, explicó Torres antes de ingresar a Balcarce 50.

El chubutense sostuvo que, si esta iniciativa prospera, “sería la primera vez que haya una baja real de impuestos, regalías, y que los gremios, gobiernos, municipios y empresas se pongan de acuerdo para ser más competitivos y producir más”.

2 gobernadores no irán a la reunión con Milei, pero envían representantes

Rolando Figueroa (Neuquén) y Alfredo Cornejo (Mendoza) no asistirán a la reunión en Casa Rosada pero porque se encuentran de viaje, por lo que enviarán representantes: la diputada Zulma Reina y la vicegobernadora Hebe Casado, respectivamente.

Cumbre con gobernadores: Milei sumó a todo el Gabinete

El Presidente decidió sumar a la reunión a su Gabinete, y no solamente a aquellos que están encargados del vínculo con las provincias.

En un principio, Milei iba a estar acompañado únicamente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán.

Pero en las últimas horas, Milei convocó también a todo el resto del equipo, por lo que se sumarán la secretaria general, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

Nacho Torres sobre los gobernadores excluidos: "Los debates hay que darlos con todos"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló con la prensa antes de ingresar a Casa Rosada, donde antes de la cumbre se reunirá con Luis Caputo.

En ese marco, fue consultado acerca de su opinión sobre los gobernadores que no fueron invitados: "los debates hay que darlos con todos, con los que piensan como uno y con los que no piensan como uno", respondió.

El mandatario de Chubut advirtió que " de nada sirve una foto si no tiene un trabajo real detrás": "Cualquier reforma -laboral, tributaria, fiscal, ley de coparticipación- tiene que tener un trabajo serio, no vamos a firmar un proyecto que va a salir mañana"

Aquí más información sobre los gobernadores que no fueron invitados y la reacción de Axel Kicillof:

REUNIÓN CON GOBERNADORES / Axel Kicillof criticó a Milei por no invitarlo: "Habla de sus limitaciones"

