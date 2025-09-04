Contragolpe de Francos: "Que Marcela Pagano explique su relación con Bindi y el submundo de inteligencia"

“No tengo nada que ver con los servicios ni tengo gente de la SIDE que trabaje conmigo. La señora Pagano tendría que explicar su relación con [Franco] Bindi, persona que tuvo relación con el submundo de la inteligencia. Es su pareja y padre es su hija, según dijo ella", disparó Francos.

Al hacer un perfil de los integrantes de Coherencia, sobre Pagano dijo: “Es otro caso de una diputada que fue elegida por los votos de [Javier] Milei, tampoco era una dirigente política que tuviera caudal electoral. Era comentarista televisiva sin demasiado renombre ”.

Tras eso, la acusó de formar parte de una conspiración contra el gobierno: “Forma parte de la misma conspiración. Escuché a Pagano hacer ese comentario en varios círculos. Son golpistas institucionalmente, pretenden voltear al Gobierno pero sin elementos. Veremos qué dice el pueblo en las elecciones del 26 de octubre y cuál es la opinión. Que Pagano diga eso es absolutamente insólito".

La respuesta de Pagano no se hizo esperar

Tras los dichos de Guillermo Francos, la diputada Marcela Pagano tomó el guante en relación a la acusación de "conspiración" y desafió el jefe de ministros a presentar la denuncia por esos presuntos hechos en la Justicia.

image

Desde su cuenta personal en la red social X, Pagano le escribió el funcionario: "Haga la denuncia en la justicia Ud mismo Sr @GAFrancosOk no se vuelva una marioneta mediática que para eso tienen varios ya en el espacio".

"PD: Me parece que es Ud el cooptado al que le escriben (por cierto mal) el guion", finalizó.

