"Nos acusaron de chorros, se metieron con mi hermana y fueron contra nuestras vidas"

“Tenemos enfrente a lo peor de la política, que en un estado total de desesperación recurre a la violencia como única respuesta ante el avance de las ideas de la libertad. Parece que no tomaron nota que yo me agrando en la adversidad. Hasta el 26, le pueden sumar niveles de dificultad que las vamos a pasar más todavía”.

Luego, elogió a la ministra de seguridad de la Nación.

“Qué laburo, Patricia (Bullrich), están los tirapiedras. Más linda va a estar Buenos Aires si la teñimos de violeta”. Recurren a la violencia como única respuesta al avance imparable de las ideas de la libertad. En Lomas de Zamora me tiraron un adoquín que podría haber matado a cualquiera, a ellos no les importa cargarse vidas humanas. El kirchnerismo se cargó la vida del fiscal Alberto Nisman".

Quisieron amedrentarnos en Junín, Lomas de Zamora y la facultad de abogacía. Necesitan de la agresión, pero los vamos a aplastar en las urnas. A su cobardía y mentiras, les ponemos coraje y la verdad de nuestras ideas. Ellos extreman sus actos violentos porque están asustados, saben que les perdimos el miedo. La provincia de Buenos Aires despertará y gritará kirchnerismo nunca más. Quisieron amedrentarnos en Junín, Lomas de Zamora y la facultad de abogacía. Necesitan de la agresión, pero los vamos a aplastar en las urnas. A su cobardía y mentiras, les ponemos coraje y la verdad de nuestras ideas. Ellos extreman sus actos violentos porque están asustados, saben que les perdimos el miedo. La provincia de Buenos Aires despertará y gritará kirchnerismo nunca más.

image Encuesta de Aresco da empate técnico en provincia de Buenos Aires

La importancia de los comicios del 7/9 en Buenos Aires

“En Buenos Aires están todos los remises y taxis tomados por el kirchnerismo porque llevan a su gente a votar. Los ñoquis, piqueteros, los presos y los militantes pagos van a ir a votar. Debemos concurrir para equilibrar esa situación. Por cada uno de nosotros que se queda en casa van a ir 5 de ellos”.

“Ellos están empecinados en ganar en cualquier costo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Este domingo anda a votar, por tu familia, por tus amigos y por tus seres queridos. El kirchnerismo se está jugando sus últimas balas en estas elecciones. Nos están queriendo tomar de tontos y no les podemos dar el gusto”.

“Tengan la guardia bien alta, porque cada voto bien cuidado es una enorme victoria en esta lucha para sacar a las ratas de la provincia. Todos saben que algo anda mal en la provincia de Buenos Aires. El empleo público creció en la provincia un 50% en los últimos 20 años y el privado apenas 4 %. Cada vez son más los vagos y menos los que laburamos”.

Luego, se ocupó de la situación de un legislador nacional que fue colaborador de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad.

“Gerardo Milman fue acusado durante 3 años, lo volvieron un leproso social y ahora dicen que en su celular no había nada en relación con el atentado a Cristina Kirchner ”.

image

Viejos chistes escolares

La mamá va a levantar a su hijo, como cada mañana, pero encuentra la misma respuesta de siempre.

“No quiero ir a la escuela, los chicos me hacen bromas, me pegan carteles en la espalda, me hacen bullying”.

La madre, agotada de tener cada mañana el mismo diálogo, le responde.

“Hijo, te daré dos motivos por los cuales debés ir al colegio. La primera es que tenés más de 50 años, la segunda es que sos el director de la escuela”.

Milei es el presidente de toda la Argentina y por ello la realidad de la provincia de Buenos Aires es la del estado subnacional más poblado del país (el colegio que èl mismo dirige).

Milei es el presidente de toda la Argentina, la realidad de la provincia de Buenos Aires que describió en la fría noche de Moreno el 3/9 obedece al estado subnacional más poblado de un país (colegio) que él mismo dirige.