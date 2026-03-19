El empresario viene llevando a cabo este plan tras haber comprado una compañía aérea, una flota de camiones y la principal empresa de correos privada del país en el término de un año, lo cual lo podría convertir en el nuevo “zar” de la logística.

ELDUENODEFLYBONDIOCAYGRUPOFLECHAUNIFICAELIMPERIODELZARDELALOGISTICAFOTO3 Leonardo Scatturice, el dueño de Flybondi, OCA y Grupo Flecha, unifica el imperio del “zar” de la logística y crea una nueva marca.

La herramienta con la que Leonardo Scatturice construye su imperio logístico

La herramienta con la que Scatturice encara este plan es COC Global Enterprise, su holding internacional con el que se encuentra armando un rompecabezas que integra desde el transporte de carga pesada hasta la última milla en la puerta de los hogares, destacó Iprofesional.

Con más de 11.000 vehículos que le aportan Oca y el Grupo Flecha Vehículos, la conectividad aérea de Flybondi y un imperio que ya emplea a 20.000 personas, el holding no solo busca desplazar a los jugadores tradicionales, sino plantarle cara al modelo de Mercado Libre, detalló ese portal.

ELDUENODEFLYBONDIOCAYGRUPOFLECHAUNIFICAELIMPERIODELZARDELALOGISTICAFOTO4 Leonardo Scatturice, el dueño de Flybondi, OCA y Grupo Flecha, unifica el imperio del “zar” de la logística y crea una nueva marca.

Leonardo Scatturice parece unificar sus marcas tras las compras de 2025

De la mano de OCA Log, Scatturice parece unificar sus marcas tras las compras de 2025 y principios de este año.

Se puede decir que la operadora nace como la etiqueta comercial que engloba la capacidad instalada de las adquisiciones recientes del empresario.

En el sector aéreo, utiliza las bodegas de Flybondi para el traslado de paquetería express de larga distancia.

En el negocio troncal terrestre, incorpora la flota pesada del Grupo Flecha Log (adquirida en enero pasado) para mover grandes volúmenes entre centros de distribución.

En tanto, en la última milla, mantiene la capilaridad histórica de OCA, con sus 760 puntos de venta y 3.500 camionetas de reparto domiciliario.

La tecnología propia que busca competir con la eficiencia de Mercado Libre

La gran novedad de OCA Log es que todo el sistema de trazabilidad y gestión de almacenes (WMS) ha sido desarrollado por OCP TECH, la empresa tecnológica insignia de Scatturice, lo que le permite ofrecer un servicio de “seguimiento en tiempo real” que busca competir directamente con la eficiencia de Mercado Libre.

El lanzamiento de esta marca viene acompañado de cambios estructurales:

. Recambio de flota: Un plan para renovar las unidades más antiguas de la ex-OCA con los nuevos camiones de Flecha Log.

. Nueva Cúpula: Con Mauricio Sana (ex Flybondi) como CEO de esta unidad logística, el foco está puesto en la “eficiencia de costos”, aplicando la mentalidad low-cost al correo tradicional.

. Pasivos: La creación de esta firma también busca separar la “nueva etapa” de los históricos problemas judiciales y fiscales (con ARCA) que arrastraba la vieja estructura de OCA.

El movimiento estratégico que refleja la visión de liderazgo del grupo

“Este es un movimiento estratégico que refleja la visión de liderazgo que estamos construyendo para OCA”, explicó Sana, ante las consultas de iProfesional.

También aclaró que no se trata de un paso aislado, “sino de una parte fundamental del proceso de consolidación de la compañía como una de las principales plataformas para soluciones de courier, carga y servicios logísticos de la región”.

En ese sentido, agregó que la posibilidad de extender la cobertura internacional de la compañía “fortalece nuestra propuesta de valor, potencia los servicios que brindamos a nuestros clientes y abre nuevas oportunidades para el crecimiento de OCA en los mercados regionales e internacionales”.

Como parte del mismo plan, el grupo comenzó a posicionarse en el marketing, al punto que las marcas OCA y Flybondi ya debutaron en la indumentaria de Gimnasia y Esgrima La Plata.

En el mercado esperan que la estética de OCA Log empiece a aparecer en los nuevos centros de distribución automatizados que el grupo planea inaugurar en el Gran Buenos Aires y Córdoba antes de mitad de año.

Cómo el grupo planea bajar los costos operativos un 30% este año

De hecho, el 2026 será para este grupo el año de la integración operativa, siempre bajo el paraguas de COC Global Enterprise, tras haber concretado, en enero pasado, la compra de la mayoría accionaria del Grupo Flecha Log (ex propiedad de Claudio Espinoza).

Esta maniobra le termina de dar “espalda” terrestre al holding, al haber sumado una flota de 7.500 vehículos (camiones, cisternas, furgones) y 8.000 empleados.

Cabe aclarar que, aunque el nombre confunda, es una operación separada de Flecha Bus (transporte de pasajeros), enfocándose puramente en carga pesada y logística industrial.

A partir de esta operación, el objetivo para este año es que el costo operativo baje drásticamente mediante la multimodalidad propia: para los tramos largos, el grupo usará las bodegas de los aviones de Flybondi; en el transporte interprovincial tendrá a mano los camiones de Flecha Log, y en la última milla, la red capilar de OCA.

Además, y bajo la nueva conducción de Paz Lovisolo (General Counsel de COC y flamante CEO de Flybondi), el grupo llevará a cabo un fuerte plan de inversiones por u$s1.700 millones en la compañía aérea.

El dinero será usado para la compra de 35 aviones 0Km que se integrarán gradualmente (sumándose a los 15 actuales) para convertir a la flota en un soporte de carga regional.

El movimiento de piezas clave para evitar compartimentos estancos

Para asegurar que las empresas no funcionen como compartimentos estancos, Scatturice realizó un movimiento de piezas clave en febrero pasado.

Sana dejó el cargo de CEO en Flybondi para asumir el mismo rol en OCA, con el desafío de sanear el pasivo fiscal con ARCA y modernizar el correo, además del de trasladar la eficiencia del modelo low-cost a la estructura pesada del correo privado.

Todo este movimiento se llevó a cabo en menos de un año y bajo la directa supervisión de Scatturice, a través de su fondo COC Global Enterprise.

La batalla final por destronar a Mercado Libre en el Cono Sur

En el sector aseguran que “la batalla final” es la de consolidar un holding que aspira a destronar a Mercado Libre y Andreani en el Cono Sur, mediante una estrategia basada en compras estratégicas como las que cerró en el 2025 y principios de este 2026.

Si bien la empresa creada por Marcos Galperín acaba de anunciar una inversión récord de u$s3.400 millones, el holding de Scatturice está terminando de ensamblar sus empresas para ofrecer una alternativa de “activos reales” frente al gigante del e-commerce.

En el caso del millonario desembolso de Mercado Libre, anunciada hace días durante la “Argentina Week” en Nueva York tiene un foco claro sobre tecnología y capilaridad regional.

Se utilizará mayormente para modernizar su centro logístico ubicado en el Mercado Central, que sigue siendo el corazón de su operación.

La inversión actual se destina a duplicar la capacidad de procesamiento robótico para garantizar entregas en menos de 24 horas en todo el AMBA y centros urbanos clave.

Otra parte mayoritaria de esos fondos va a Mercado Pago, buscando consolidar el crédito al consumo para sostener el volumen de ventas que alimenta su logística.

A diferencia de Mercado Libre, que funciona como una plataforma, Scatturice ha construido una maquinaria física y mediante OCA Log controla el ciclo completo.

Un paquete “duerme” en un depósito de OCA, vuela en un avión propio (Flybondi) y se mueve por ruta en camiones propios (Flecha Log).

Las dos filosofías que dividen el mercado logístico argentino

Además, y al igual que Galperín, Scatturice sabe que sin software no hay eficiencia y, por eso, el uso de los algoritmos de OCP Tech para optimizar las bodegas de Flybondi es la clave para bajar los costos operativos un 30% este año.

A partir de este escenario, los analistas consideran que el mercado se está dividiendo en dos filosofías.

Por un lado, la de Mercado Libre, que apuesta a ser la “capa digital” de la economía argentina.

Por otro lado, la de OCA Log, que se posiciona como el “operador de base”, el que tiene los “fierros”.

De hecho, no sería extraño que en el corto plazo OCA Log termine siendo un proveedor crítico de transporte para el propio Mercado Libre en rutas donde la escala de Scatturice sea imbatible.

Por eso, los expertos también entienden que Scatturice no solo compra empresas, sino “eslabones” de la cadena de valor.

Recuerdan que la primera operación fue la de Flybondi en junio del año pasado, con la cual obtuvo el brazo de carga aérea de su grupo que le permite la conectividad federal rápida y exportación de servicios logísticos.

Luego, en diciembre del 2025, fue el turno de OCA, que se convirtió en el corazón de la distribución postal y de la última milla, sumando 3.500 vehículos, 760 puntos de venta y 9.500 empleados.

En enero pasado, fue por Flecha Log para consolidar el músculo del transporte pesado terrestre del holding.

Esta operación le aportó una flota de 7.500 vehículos (camiones, cisternas, furgones) y 8.000 trabajadores adicionales.

De manera adicional, Pudo, la red de smartlockers para automatizar la entrega de e-commerce, le permite eliminar la fricción del “puerta a puerta”.

En tanto, OCP Tech es la base tecnológica del grupo, encargada de la ciberseguridad, trazabilidad y automatización de procesos.

Además, estas adquisiciones posicionan al grupo manejado por Scatturice como el mayor empleador privado del sector, con 20.000 trabajadores; una flota total que supera los 11.500 vehículos y más de 30 aviones.

Su infraestructura está compuesta por más de 850 centros operativos y puntos de atención en todo el país, en el marco de una estrategia que también busca eficiencia de costos mediante un flujo operativo circular.

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