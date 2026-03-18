Supermercados Coto y Carrefour con cajeros en extinción: Así te cobran sin pasar por caja

El sistema combina cámaras, sensores y algoritmos de inteligencia artificial que detectan qué productos toma cada cliente. Todo se carga automáticamente en un carrito virtual dentro de una app.

Al final del recorrido salís del local y el pago se debita solo.

El espacio, de unos 50 metros cuadrados, cuenta con alrededor de 20 cámaras y cientos de sensores. Según la empresa, una compra puede completarse en menos de tres minutos.

Una coreografía invisible donde la tecnología hace de cajero fantasma.

¿Se pierden puestos de trabajo en supermercados con cajeros inteligentes?

El avance de estos formatos abre un debate inevitable. Si bien las empresas aseguran que el personal se reubica en tareas de asistencia o logística, el modelo reduce la necesidad de cajeros tradicionales.

No es un fenómeno exclusivo de Argentina. En distintos países, las tiendas sin caja ya forman parte del comercio.

La pregunta de fondo no es si el cambio va a ocurrir, sino a qué velocidad y con qué impacto en el empleo.

supermercado coto cajeros inteligente

Supermercados y cajeros: ¿Qué planes tienen las cadenas en Argentina?

Carrefour ya anunció un plan de inversión de unos 300 millones de dólares hasta 2027, con foco en expandir distintos formatos. Entre ellos, las tiendas inteligentes tipo “Flash”.

Coto, por su parte, empezó a explorar el formato compacto con “Cotito”, replicando una tendencia global con locales de cercanía, rápidos y con menos estructura.

Ambas estrategias apuntan a lo mismo, adaptarse a un consumidor que compra distinto.

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