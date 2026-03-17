Banco Provincia sube comisiones: Cuánto te va a cobrar ahora

El cambio entrará en vigencia desde el 1° de junio de 2026, por lo que los usuarios que tengan productos activos en la entidad comenzarán a ver reflejados los nuevos valores en los resúmenes posteriores a esa fecha.

Banco Provincia Reconocido banco invita a aprovechar descuentos y cuotas sin interés hasta el 28 de septiembre.

El banco también recordó que los clientes que no estén de acuerdo con el nuevo esquema de cargos pueden dar de baja los productos antes de la entrada en vigencia de las nuevas tarifas, siempre que no mantengan deudas pendientes.

Banco Provincia: ¿Cuánto aumentan las comisiones por cajeros, tarjetas y operaciones?

Entre los cambios más visibles del aumento de comisiones del Banco Provincia, aparecen los costos vinculados al uso de cajeros automáticos y a la reposición de tarjetas.

A partir de junio, algunos de los valores que pagarán los clientes serán los siguientes:

Reposición de tarjeta de débito por robo o extravío: $15.000

$15.000 Operar en cajeros de otras redes: $4.500

$4.500 Operar en cajeros de Red Link: $3.900

$3.900 Generación de órdenes a través de Punto Efectivo: $3.000

Estos cargos se aplican principalmente cuando las operaciones se realizan fuera de la red propia del banco o cuando se solicitan servicios adicionales.

Sin embargo, el Banco Provincia aclaró que las operaciones realizadas en cajeros automáticos propios continuarán siendo gratuitas.

¿Qué cuentas tendrán aumento de comisiones en Banco Provincia?

El nuevo esquema también establece cambios en las comisiones vinculadas a cuentas corrientes y servicios asociados.

Entre los cargos informados se encuentran:

Mantenimiento mensual de cuenta corriente para individuos: $25.000

$25.000 Mantenimiento mensual para personas humanas (hasta 30 movimientos): $24.000

$24.000 Mantenimiento mensual para personas jurídicas: $69.000

Además, se fijaron nuevos valores para servicios vinculados al uso de cheques:

Chequera de 25 unidades: $27.000

$27.000 Chequera de 50 unidades: $54.000

Estos costos aplican principalmente a clientes que utilizan cuentas corrientes, un producto más habitual entre profesionales independientes, comerciantes y empresas.

El banco recordó que las cajas de ahorro siguen siendo gratuitas, tanto en su apertura como en su mantenimiento, e incluyen una tarjeta de débito sin costo al momento de abrir la cuenta.

Banco Provincia: ¿Cuánto costará la renovación de tarjetas con el aumento de comisiones?

Uno de los ajustes más significativos dentro del aumento de comisiones del Banco Provincia aparece en las tarjetas de crédito, especialmente en los costos de renovación anual.

Según el nuevo esquema tarifario, los valores quedarán de la siguiente manera:

Visa o Mastercard Classic: $145.000 por año

$145.000 por año Visa o Mastercard Gold: $316.000 por año

$316.000 por año Visa o Mastercard Platinum: $440.000 por año

$440.000 por año Visa Signature o Mastercard Black: $650.000 por año

A su vez, el mantenimiento mensual de las cuentas vinculadas a tarjetas Classic, Gold o Internacional se fijó en $9.500.

Otro cargo que tendrá actualización es el de reposición de tarjeta de crédito por robo, hurto o extravío, que pasará a costar $22.500.

Estos costos suelen aplicarse automáticamente al momento de la renovación anual del plástico, aunque en muchos casos pueden bonificarse si el cliente cumple determinadas condiciones de consumo o ingresos.

banco provincia créditos.jpg

¿Qué servicios siguen sin comisiones en Banco Provincia pese al aumento?

A pesar de la actualización tarifaria, el Banco Provincia aclaró que algunos servicios seguirán siendo gratuitos para los clientes.

Entre ellos se encuentran:

Apertura y mantenimiento de cajas de ahorro

Tarjeta de débito al momento de abrir una cuenta

Transferencias bancarias entre cuentas

Operaciones en cajeros automáticos propios del banco

¿Dónde comparar las comisiones del Banco Provincia con otros bancos?

La entidad también recordó a sus clientes que pueden consultar y comparar los costos de los servicios financieros en el Régimen de Transparencia del Banco Central de la República Argentina.

Este sistema permite revisar las comisiones que cobran las principales entidades del país por servicios como tarjetas, cuentas, transferencias y operaciones bancarias.

De esta forma, los usuarios pueden evaluar qué banco ofrece las condiciones más convenientes según su perfil de uso.

Más noticias en Urgente24

Banco Nación anunció el cambio que sorprende a todos los usuarios

Reforma laboral: Otro fallo contra el tope a las indemnizaciones

$LIBRA: Taiano reculó y dejó sin efecto la citación a la periodista que lo expuso

La morosidad en Ualá llega casi al 64%, el consumo en jaque por la falta de pagos

Buenos Aires inauguró un outlet de marca con precios ultra baratos