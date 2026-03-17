El Banco Provincia anunció una actualización en su esquema de comisiones y cargos que comenzará a regir a partir del 1° de junio de 2026. La decisión impacta en distintos servicios bancarios, desde el mantenimiento de cuentas hasta la renovación de tarjetas de crédito y el uso de cajeros automáticos.
NUEVOS COSTOS
Banco Provincia sube comisiones: Cuánto te va a cobrar ahora
A pesar de la actualización tarifaria, el Banco Provincia aclaró que algunos servicios seguirán siendo gratuitos para los clientes.
La modificación fue comunicada oficialmente a los clientes mediante un aviso institucional. El ajuste alcanza tanto a usuarios individuales como a empresas y se suma a otros cambios tarifarios que vienen aplicando diversas entidades financieras en el país en los últimos meses.
Desde el banco aclararon que algunas prestaciones seguirán siendo gratuitas, como la apertura y mantenimiento de las cajas de ahorro o las transferencias bancarias entre cuentas. Sin embargo, una parte importante de los servicios habituales tendrá nuevos precios.
¿Por qué el Banco Provincia aplicará aumento de comisiones desde junio?
El aumento de comisiones del Banco Provincia forma parte de una actualización periódica que realizan las entidades financieras para ajustar sus costos operativos.
Los bancos suelen revisar estos valores varias veces al año, en función de la evolución de los costos administrativos, tecnológicos y operativos del sistema financiero. En este caso, la actualización impacta en distintos servicios que utilizan a diario los clientes.
El cambio entrará en vigencia desde el 1° de junio de 2026, por lo que los usuarios que tengan productos activos en la entidad comenzarán a ver reflejados los nuevos valores en los resúmenes posteriores a esa fecha.
El banco también recordó que los clientes que no estén de acuerdo con el nuevo esquema de cargos pueden dar de baja los productos antes de la entrada en vigencia de las nuevas tarifas, siempre que no mantengan deudas pendientes.
Banco Provincia: ¿Cuánto aumentan las comisiones por cajeros, tarjetas y operaciones?
Entre los cambios más visibles del aumento de comisiones del Banco Provincia, aparecen los costos vinculados al uso de cajeros automáticos y a la reposición de tarjetas.
A partir de junio, algunos de los valores que pagarán los clientes serán los siguientes:
- Reposición de tarjeta de débito por robo o extravío: $15.000
- Operar en cajeros de otras redes: $4.500
- Operar en cajeros de Red Link: $3.900
- Generación de órdenes a través de Punto Efectivo: $3.000
Estos cargos se aplican principalmente cuando las operaciones se realizan fuera de la red propia del banco o cuando se solicitan servicios adicionales.
Sin embargo, el Banco Provincia aclaró que las operaciones realizadas en cajeros automáticos propios continuarán siendo gratuitas.
¿Qué cuentas tendrán aumento de comisiones en Banco Provincia?
El nuevo esquema también establece cambios en las comisiones vinculadas a cuentas corrientes y servicios asociados.
Entre los cargos informados se encuentran:
- Mantenimiento mensual de cuenta corriente para individuos: $25.000
- Mantenimiento mensual para personas humanas (hasta 30 movimientos): $24.000
- Mantenimiento mensual para personas jurídicas: $69.000
Además, se fijaron nuevos valores para servicios vinculados al uso de cheques:
- Chequera de 25 unidades: $27.000
- Chequera de 50 unidades: $54.000
Estos costos aplican principalmente a clientes que utilizan cuentas corrientes, un producto más habitual entre profesionales independientes, comerciantes y empresas.
El banco recordó que las cajas de ahorro siguen siendo gratuitas, tanto en su apertura como en su mantenimiento, e incluyen una tarjeta de débito sin costo al momento de abrir la cuenta.
Banco Provincia: ¿Cuánto costará la renovación de tarjetas con el aumento de comisiones?
Uno de los ajustes más significativos dentro del aumento de comisiones del Banco Provincia aparece en las tarjetas de crédito, especialmente en los costos de renovación anual.
Según el nuevo esquema tarifario, los valores quedarán de la siguiente manera:
- Visa o Mastercard Classic: $145.000 por año
- Visa o Mastercard Gold: $316.000 por año
- Visa o Mastercard Platinum: $440.000 por año
- Visa Signature o Mastercard Black: $650.000 por año
A su vez, el mantenimiento mensual de las cuentas vinculadas a tarjetas Classic, Gold o Internacional se fijó en $9.500.
Otro cargo que tendrá actualización es el de reposición de tarjeta de crédito por robo, hurto o extravío, que pasará a costar $22.500.
Estos costos suelen aplicarse automáticamente al momento de la renovación anual del plástico, aunque en muchos casos pueden bonificarse si el cliente cumple determinadas condiciones de consumo o ingresos.
¿Qué servicios siguen sin comisiones en Banco Provincia pese al aumento?
A pesar de la actualización tarifaria, el Banco Provincia aclaró que algunos servicios seguirán siendo gratuitos para los clientes.
Entre ellos se encuentran:
- Apertura y mantenimiento de cajas de ahorro
- Tarjeta de débito al momento de abrir una cuenta
- Transferencias bancarias entre cuentas
- Operaciones en cajeros automáticos propios del banco
¿Dónde comparar las comisiones del Banco Provincia con otros bancos?
La entidad también recordó a sus clientes que pueden consultar y comparar los costos de los servicios financieros en el Régimen de Transparencia del Banco Central de la República Argentina.
Este sistema permite revisar las comisiones que cobran las principales entidades del país por servicios como tarjetas, cuentas, transferencias y operaciones bancarias.
De esta forma, los usuarios pueden evaluar qué banco ofrece las condiciones más convenientes según su perfil de uso.
Más noticias en Urgente24
Banco Nación anunció el cambio que sorprende a todos los usuarios
Reforma laboral: Otro fallo contra el tope a las indemnizaciones
$LIBRA: Taiano reculó y dejó sin efecto la citación a la periodista que lo expuso
La morosidad en Ualá llega casi al 64%, el consumo en jaque por la falta de pagos
Buenos Aires inauguró un outlet de marca con precios ultra baratos