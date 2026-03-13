Banco Provincia sumó una nueva modalidad de pago con tarjetas de crédito desde el celular y confirmó beneficios especiales durante marzo para quienes utilicen esta tecnología en distintos comercios gastronómicos. El avance de las billeteras virtules y los pagos sin contacto sigue ganando terreno en nuestro país.
DURANTE MARZO
Banco Provincia lanza pagos con celular y dispara descuentos que nadie esperaba
De esta manera, el Banco Provincia mantiene el esquema habitual que utilizan la mayoría de las promociones con tarjetas de crédito.
La entidad bonaerense anunció una actualización en sus herramientas digitales que promete cambiar la forma en que muchos clientes realizan sus compras diarias.
La entidad informó que ahora será posible pagar con tarjetas de crédito directamente desde el celular mediante tecnología NFC, una funcionalidad que ya utilizan algunas plataformas internacionales pero que recién comienza a expandirse dentro del ecosistema financiero local.
Junto con esta modalidad de pago, el banco también confirmó nuevas promociones y reintegros durante marzo, especialmente en rubros vinculados a gastronomía y cafeterías.
Banco Provincia: Cómo funcionan los nuevos pagos desde el celular
La nueva herramienta permite realizar pagos sin contacto utilizando el teléfono móvil en lugar de la tarjeta física.
El sistema funciona a través de la tecnología NFC (Near Field Communication), que habilita transacciones rápidas simplemente acercando el dispositivo al lector de pago del comercio.
En la práctica, el proceso es el siguiente:
- El usuario debe tener una tarjeta de crédito Visa asociada a su billetera digital.
- Al momento de pagar, acerca el celular al posnet del comercio.
- En pocos segundos, el sistema procesa la operación y confirma el pago.
La experiencia es muy similar a la que ya ofrecen las tarjetas contactless, pero con la ventaja de que no es necesario llevar la tarjeta encima.
Desde el banco señalaron que cada vez más personas utilizan el teléfono para resolver operaciones financieras y compras cotidianas, por lo que sumar esta alternativa busca adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.
Banco Provincia: Qué descuentos anunció para quienes usen estos pagos
Para acompañar el lanzamiento de esta modalidad, el banco confirmó beneficios exclusivos durante marzo para quienes utilicen pagos digitales desde el celular.
Las promociones se concentran principalmente en gastronomía y cafeterías. Entre los beneficios más destacados aparecen reintegros y descuentos que se aplican automáticamente cuando el cliente paga con su tarjeta Visa utilizando esta tecnología.
La entidad explicó que el objetivo es que los usuarios incorporen el pago digital en consumos habituales, desde un café hasta una salida a un recital o espectáculo.
Banco Provincia: Descuentos y reintegros en el Movistar Arena
Uno de los beneficios más esperados y anunciado por el banco está vinculado al Movistar Arena, uno de los estadios cubiertos más importantes del país donde se realizan recitales y eventos masivos.
Quienes paguen en los locales gastronómicos del estadio utilizando tarjeta Visa mediante billeteras digitales podrán acceder a:
- 10% de reintegro en compras
- Tope de devolución de $5.000 por tarjeta por mes
Esto significa que los asistentes a conciertos o espectáculos podrán aprovechar el descuento cuando compren comida o bebidas dentro del predio, siempre que utilicen el sistema de pagos desde el celular.
Banco Provincia: descuentos en Starbucks pagando desde el celular
Otro de los acuerdos anunciados involucra a la cadena internacional de cafeterías Starbucks, una de las más populares entre los consumidores urbanos.
Durante marzo, quienes paguen con tarjeta Visa sin contacto desde el celular podrán acceder a:
- 20% de descuento
- Todos los días
- Exclusivo en las bebidas Mocha Latte y Mocha Frappuccino
Banco Provincia: Cuándo se acreditan los reintegros de los pagos con descuentos
Uno de los puntos que más valoran los clientes al aprovechar promociones bancarias es el tiempo que tarda en acreditarse el dinero.
Según informó el banco, los reintegros correspondientes a estas promociones se reflejarán en el resumen de la tarjeta de crédito utilizada para realizar el pago.
Esto significa que el descuento no se aplica en el momento de la compra, sino que aparece posteriormente como devolución dentro del resumen.
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