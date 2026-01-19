El 2025 encontró a Cuenta DNI con el acelerador a fondo. La billetera virtual del Banco Provincia comenzó el año desplegando una serie de actualizaciones: modificaciones en el esquema de reintegros por compras, nuevas líneas de crédito, participación en sorteos de entradas para recitales y más.
CHAU COMPETENCIA
La nueva función de Cuenta DNI que deja fuera de juego a los bancos
Banco Provincia incorpora una nueva función en Cuenta DNI que permite operar de forma más ágil y cómoda.
Pero hay una novedad que eclipsa al resto, y es que ahora se va a poder operar con dólares desde la app. Sí, leíste bien: comprar, vender y enviar moneda extranjera sin moverte de tu casa. Un golazo, ¿no?
Cómo enviar y recibir dólares con Cuenta DNI
La mecánica es directa para quienes ya tienen Caja de Ahorro en dólares dentro del Banco Provincia. Basta con ubicar en el menú principal la opción "Comprar / Vender U$D", definir cuánto se quiere operar y dar el ok. Sin intermediarios, sin complicaciones burocráticas, sin perder la tarde en gestiones innecesarias.
¿Y si todavía no tenés cuenta en moneda extranjera? La app también resolvió esa situación. Cualquier usuario puede iniciar la apertura desde cero, aceptando las condiciones del servicio y la estructura de costos asociada. El proceso de habilitación demora como máximo dos días hábiles. Una vez que el sistema confirma la activación, la persona puede comenzar a manejar sus dólares con la misma naturalidad con la que mueve sus pesos.
Ahora bien, la función de transferencias en divisas merece atención aparte. La misma estará integrada exactamente donde ya realizás tus envíos en moneda nacional, manteniendo la misma lógica operativa que conocés. Esta coherencia en el diseño no es casualidad, sino que facilita que incorpores la nueva herramienta sin tanto aprendizaje, sin tutoriales confusos y, mucho menos, la sensación de estar en terreno desconocido.
"Al igual que en el resto de las plataformas, la compra y venta de dólares desde Cuenta DNI está disponible los días hábiles de 10:00 a 15:00 horas, y no implica ningún costo adicional en el uso de la app", señala el comunicado difundido por la entidad.
La jugada del Banco Provincia reposiciona a su billetera virtual en el tablero competitivo. Servicios que antes distinguían a apps bancarias tradicionales ahora están al alcance de millones de usuarios que eligieron esta plataforma por su simplicidad. Falta ver si este acceso al dólar oficial genera el volumen de operaciones que la entidad espera, pero la apuesta está hecha. Cuenta DNI quiere ser mucho más que una billetera para pagos cotidianos.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
Tras 2 temporadas de éxito total, esta serie ya fija la tercera
El Trece lo logró: Inquieta a Telefe y deja a Wanda Nara por el piso
La miniserie de 8 capítulos que cada minuto suma nuevas reproducciones