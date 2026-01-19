La nueva función de Cuenta DNI que deja fuera de juego a los bancos

image

"Al igual que en el resto de las plataformas, la compra y venta de dólares desde Cuenta DNI está disponible los días hábiles de 10:00 a 15:00 horas, y no implica ningún costo adicional en el uso de la app", señala el comunicado difundido por la entidad.

La jugada del Banco Provincia reposiciona a su billetera virtual en el tablero competitivo. Servicios que antes distinguían a apps bancarias tradicionales ahora están al alcance de millones de usuarios que eligieron esta plataforma por su simplicidad. Falta ver si este acceso al dólar oficial genera el volumen de operaciones que la entidad espera, pero la apuesta está hecha. Cuenta DNI quiere ser mucho más que una billetera para pagos cotidianos.

----------------------------

