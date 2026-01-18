El Trece lo logró: Inquieta a Telefe y deja a Wanda Nara por el piso

Como era de esperarse, el tuit se viralizó y los comentarios llovieron por todos lados. @Ale_arg_25 salió a defender la apuesta desde lo artístico: "Está increíble 'La hija del fuego', muy buena serie, puesto N.° 1 en Disney+ durante varias semanas en Argentina y puesto N.° 4 a nivel mundial. Es excelente". Un dato que demuestra que El Trece no solamente juega con la polémica, sino también con un producto que funcionó.

"Jajajajaja Wanda, me muerooo", sumó @sanbelu02, captando al instante la dimensión del golpe que significa para Nara semejante programación. Por su parte, @adrisalasmdp no disimuló su ansiedad: "Ayy yo que no tengo Disney+, estoy contando los días para verla!!! Cómo me va a gustar que le mate el rating a Peppa Wandita".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/teleavisador/status/2012282315783766332&partner=&hide_thread=false EL TRECE adelantaría la salida de la serie de la CHINA SUÁREZ #LaHijaDelFuego para la primera semana de febrero



Competiría con las últimas semanas de #MasterchefCelebrity con WANDA en Telefe pic.twitter.com/eQ4ccKiTgo — Teleavisador (@teleavisador) January 16, 2026 Publicación en X de @teleavisador.

La conclusión es clara: la idea parece sólida, inteligente y cargada de dinamita pura. Ahora solo queda esperar si a El Trece finalmente se le da esta apuesta y logran convertir el enfrentamiento indirecto en una victoria concreta. Por el momento, febrero promete fuegos artificiales.

