El Trece y su batalla interminable contra Telefe por el liderazgo en los números podría estar llegando a un punto de quiebre. La señal se las ingenió para armar una estrategia audaz y picantísima que, si funciona como esperan, tiene todo el potencial para dejar al canal de las tres pelotas completamente descolocado. Al menos, ese es el plan que están cocinando.
JAQUE MATE
El Trece lo logró: Inquieta a Telefe y deja a Wanda Nara por el piso
La jugada de El Trece prendió fuego X, encendió las alarmas de Telefe e hizo que Wanda Nara ponga el grito en el cielo.
La jugada quedó al descubierto cuando la cuenta de X @teleavisador detalló que el Trece tendría entre manos el estreno de "La Hija del Fuego", la miniserie que hasta el momento solo podía verse mediante Disney+ y que tiene como protagonista absoluta a Eugenia "La China" Suárez. ¿Y quién es la China? Nada menos que la pareja actual de Mauro Icardi y, claro está, la contracara mediática de Wanda Nara.
"El Trece adelantaría la salida de la serie de la China Suárez #LaHijaDelFuego para la primera semana de febrero", arrancó el tuit que desató el revuelo. Pero lo mejor vino después, cuando agregó el condimento final: "Competiría con las últimas semanas de #MasterchefCelebrity con Wanda en Telefe". Ahí está el golpe maestro, la estocada directa al corazón de la competencia.
Porque hay que poner las cartas sobre la mesa: en este enfrentamiento mediático entre la China y Wanda, es Nara quien termina en el ojo del huracán. Su exmarido Icardi ahora comparte vida con Suárez, y programar a una frente a la otra, aunque sea indirectamente, es jugarse al todo por todo con una estrategia que no necesita explicaciones adicionales.
X se llenó de chicanas por la nueva apuesta de El Trece
La promo que ya circula en la tanda publicitaria de El Trece lo dice todo: "Mírenme, hablen de mí, odienme y tenganme miedo. La bastarda se va a vengar de todos. De todos". Un mensaje cargado de furia y venganza que resuena más allá de la ficción.
Como era de esperarse, el tuit se viralizó y los comentarios llovieron por todos lados. @Ale_arg_25 salió a defender la apuesta desde lo artístico: "Está increíble 'La hija del fuego', muy buena serie, puesto N.° 1 en Disney+ durante varias semanas en Argentina y puesto N.° 4 a nivel mundial. Es excelente". Un dato que demuestra que El Trece no solamente juega con la polémica, sino también con un producto que funcionó.
"Jajajajaja Wanda, me muerooo", sumó @sanbelu02, captando al instante la dimensión del golpe que significa para Nara semejante programación. Por su parte, @adrisalasmdp no disimuló su ansiedad: "Ayy yo que no tengo Disney+, estoy contando los días para verla!!! Cómo me va a gustar que le mate el rating a Peppa Wandita".
La conclusión es clara: la idea parece sólida, inteligente y cargada de dinamita pura. Ahora solo queda esperar si a El Trece finalmente se le da esta apuesta y logran convertir el enfrentamiento indirecto en una victoria concreta. Por el momento, febrero promete fuegos artificiales.
