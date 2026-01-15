Estafa masiva en Brasil arrasa con el dinero de los turistas

Carlos Richeri, juez penal especializado en delitos informáticos, describió para Clarín la mecánica psicológica de este ardid: "Se utiliza mucho la técnica de la manipulación de la emoción. Empiezan a hablar de fútbol, de Messi, aparece un segundo cliente o un cómplice y la persona no advierte que el número que se estaba poniendo en el posnet no era el que creía que estaba pagando".

Hasta ahora, varios usuarios compartieron con el mismo medio sus experiencias traumáticas tras caer en la trampa. Pero existe un episodio particularmente escalofriante que dimensiona hasta dónde puede llegar esta metodología criminal. La escena transcurrió en Ipanema, donde un turista argentino de 41 años, residente de Países Bajos pero de visita en Brasil, se acercó a comprar cigarrillos. La operación debía costarle 55 reales, apenas unos pocos dólares.

Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, mientras efectuaba el pago, un segundo vendedor se aproximó con intenciones aparentemente amistosas y entabló conversación para captar su atención. El diálogo fue breve. Sin embargo, minutos después, al chequear los movimientos de su cuenta bancaria, el hombre quedó paralizado: le habían extraído más de 19.000 reales de su cuenta, una cifra que ronda los 3.400 dólares. El atado de cigarrillos más caro de su vida.

Claves para no caer en esta estafa

Es por ello, que ante una situación así se recomienda lo siguiente:

Mirá la pantalla con atención absoluta : antes de confirmar el pago, sin importar si alguien te está hablando o distrayendo en ese preciso momento.

: antes de confirmar el pago, sin importar si alguien te está hablando o distrayendo en ese preciso momento. Cortá cualquier conversación durante la operación : si un vendedor o desconocido se acerca a charlar mientras pagás, pedile que aguarde hasta terminar.

: si un vendedor o desconocido se acerca a charlar mientras pagás, pedile que aguarde hasta terminar. Exigí ver el dispositivo de frente : si el vendedor lo mueve, lo gira o lo oculta parcialmente, cancelá todo y alejate del lugar.

: si el vendedor lo mueve, lo gira o lo oculta parcialmente, cancelá todo y alejate del lugar. Revisá tu cuenta de inmediato: chequeá el movimiento bancario apenas completes la transacción para detectar cualquier irregularidad al instante.

