Que los comerciantes le pongan un precio a los turistas y otro a los locales es moneda corriente en prácticamente todo el mundo. Pero lo que está sucediendo ahora en territorio brasileño no tiene nada que ver con esa "pequeña picardía". Acá hablamos de un engaño brutal, metodológico y devastador, capaz de convertir la compra de un simple paquete de cigarrillos en una estafa de miles de dólares en cuestión de segundos.
"LA PERSONA NO ADVIERTE QUE..."
Estafa masiva en Brasil arrasa con el dinero de los turistas
Lo que parece una compra común puede terminar en una pesadilla. Esta estafa avanza en Brasil y convierte segundos de distracción en pérdidas millonarias.
Pix, funciona sin pausas, las 24 horas del día, todos los días de la semana y permite transferir plata de manera inmediata. El problema es que esa velocidad también lo convirtió en el vehículo perfecto para cometer fraudes difíciles de revertir.
La modalidad delictiva tiene denominación propia en el lunfardo criminal brasileño: "golpe da maquininha", algo así como el timo del posnet. Los lugares donde ocurre son variados pero predecibles: las playas repletas de Copacabana, restaurantes turísticos, kioscos de la costa o supermercados de barrio. El libreto se repite con precisión quirúrgica.
El mecanismo de la estafa que vacía cuentas al instante
El vendedor ingresa el valor acordado en el dispositivo de cobro y, justo cuando el cliente está a punto de acercar su teléfono para autorizar el pago, aparece el elemento sorpresa: una distracción calculada. Un segundo es todo lo que necesitan para pulsar un botón, alterar la cifra y consumar el robo ante la mirada distraída de quien cree estar pagando una suma insignificante.
Carlos Richeri, juez penal especializado en delitos informáticos, describió para Clarín la mecánica psicológica de este ardid: "Se utiliza mucho la técnica de la manipulación de la emoción. Empiezan a hablar de fútbol, de Messi, aparece un segundo cliente o un cómplice y la persona no advierte que el número que se estaba poniendo en el posnet no era el que creía que estaba pagando".
Hasta ahora, varios usuarios compartieron con el mismo medio sus experiencias traumáticas tras caer en la trampa. Pero existe un episodio particularmente escalofriante que dimensiona hasta dónde puede llegar esta metodología criminal. La escena transcurrió en Ipanema, donde un turista argentino de 41 años, residente de Países Bajos pero de visita en Brasil, se acercó a comprar cigarrillos. La operación debía costarle 55 reales, apenas unos pocos dólares.
Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, mientras efectuaba el pago, un segundo vendedor se aproximó con intenciones aparentemente amistosas y entabló conversación para captar su atención. El diálogo fue breve. Sin embargo, minutos después, al chequear los movimientos de su cuenta bancaria, el hombre quedó paralizado: le habían extraído más de 19.000 reales de su cuenta, una cifra que ronda los 3.400 dólares. El atado de cigarrillos más caro de su vida.
Claves para no caer en esta estafa
Es por ello, que ante una situación así se recomienda lo siguiente:
- Mirá la pantalla con atención absoluta: antes de confirmar el pago, sin importar si alguien te está hablando o distrayendo en ese preciso momento.
- Cortá cualquier conversación durante la operación: si un vendedor o desconocido se acerca a charlar mientras pagás, pedile que aguarde hasta terminar.
- Exigí ver el dispositivo de frente: si el vendedor lo mueve, lo gira o lo oculta parcialmente, cancelá todo y alejate del lugar.
- Revisá tu cuenta de inmediato: chequeá el movimiento bancario apenas completes la transacción para detectar cualquier irregularidad al instante.
