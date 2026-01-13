Pagos digitales en peligro: La estafa masiva que avanza sin freno

Prestá especial atención también a la clásica excusa de "la caída del sistema". Si tras realizar el pago el vendedor te informa que no llegó y te solicita que vuelvas a transferir, no actúes por impulso. Ingresá inmediatamente a tu historial de movimientos bancarios antes de efectuar una segunda transferencia. Los pagos duplicados mediante esta táctica de presión se transformaron en una variante frecuente de fraude.

image

No obstante, más allá de estas precauciones básicas, incorporá hábitos adicionales de seguridad: nunca compartas códigos de verificación que te lleguen por mensaje durante el proceso de pago, utilizá aplicaciones oficiales en lugar de navegadores web para operaciones sensibles, y configurá límites diarios de transferencia en tus cuentas. Guardar siempre comprobantes digitales con capturas de pantalla que incluyan fecha, hora y destinatario, también puede resultar fundamental.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

Se le vino la noche a Luciano Castro: El nuevo audio que amenazan con difundir

El desgarrador relato de un turista que vivió el meteotsunami: "La gente no paraba de..."

Se le cayó la careta a Telefe: ¿Lidera el rating pero maltrata conductoras?

Jorge Rial cada vez más complicado: Qué dicen los mensajes que se filtraron