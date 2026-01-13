Agueda Gazovic es la directora de Flora y Fauna de Provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Asuntos Agrarios. En Nordelta dicen que el traslado de carpinchos del predio donde se levanta el barrio Silvestre fue autorizado por esa repartición. Pero al parecer falta información sobre los acontecimientos, el traslado y el plan gubernamental acerca del roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo.
SITUACIÓN COMPLEJA
En Nordelta, los carpinchos preguntan por Agueda Gazovic
En Silvestre, Nordelta, comenzó un controvertido traslado de carpinchos autorizados por Agueda Gazovic, de Flora y Fauna de PBA.
Los defensores de la fauna temen que la decisión de Flora y Fauna priorice los intereses de los constructores, que han usurpado el territorio de los carpinchos y ahora pretenden echarlos. Se afirma que fueron instaladas celdas jaula y otras trampas contra quienes, en definitiva, eran los habitantes del lugar y al humano le correspondería integrarse, no imponer su ley.
En particular porque es una especie muy social y se puede encontrar en grupos de 10 o 20 integrantes.
Es más: en la publicidad de Silvestre aparece la imagen de una niña (dicen que generada por Inteligencia Artificial) y de carpinchos. Pero ahora es más que confusa la situación.
El Barrio Silvestre es un desarrollo inmobiliario exclusivo dentro de Nordelta, y la construcción de las casas dentro del barrio la realizan diversas empresas y estudios de arquitectura tal como Buro Steel Framing, Estudio EAC, y arquitectos individuales como Lucas Fantini y Leandro Darsie (SDF Arquitectos), cada uno con sus propios proyectos residenciales adaptados al diseño general del barrio.
Buro Steel Framing es una empresa constructora liderada por el srquitecto Maximiliano Molina. La empresa, que se especializa en construcción en seco con sistema Steel Frame.
El Estudio EAC pertenece al arquitecto Ezequiel Amado Cattaneo, especializándose en diseños arquitectónicos contemporáneos y personalizados.
El Municipio de Tigre, en colaboración con autoridades provinciales, afirma estar gestionando la situación de los carpinchos en zonas como Nordelta, realizando operativos para capturar y trasladar ejemplares a reservas privadas en el Delta para "controlar la sobrepoblación".
Sin embargo, no hay sobrepoblación, y es muy raro que se esté hablando de eso. Lo que sí hay es un avance -tolerado por el municipio de Tigre- de los humanos sobre la fauna autóctona. Y sucede con el antecedente que en Tigre ya ocurrió un enorme debate en el Concejo Deliberante acerca de la construcción de torres.
--------------------------------
Más notas de Urgente24:
Viajar según el zodíaco: la lista de destinos para 2026, seas de Piscis, Virgo o Sagitario
De vacaciones como Sydney Sweeney: Laponia, el pueblo invernal donde los famosos van a esquiar
La bodega a 1 hora de Buenos Aires que todos visitan y es espectacular
El sueño de Radicondoli, el pueblo de la Toscana que paga el 50% del alquiler para atraer latinos