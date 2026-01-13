En Nordelta, los carpinchos preguntan por Agueda Gazovic

Buro Steel Framing es una empresa constructora liderada por el srquitecto Maximiliano Molina. La empresa, que se especializa en construcción en seco con sistema Steel Frame.

El Municipio de Tigre, en colaboración con autoridades provinciales, afirma estar gestionando la situación de los carpinchos en zonas como Nordelta, realizando operativos para capturar y trasladar ejemplares a reservas privadas en el Delta para "controlar la sobrepoblación".

Sin embargo, no hay sobrepoblación, y es muy raro que se esté hablando de eso. Lo que sí hay es un avance -tolerado por el municipio de Tigre- de los humanos sobre la fauna autóctona. Y sucede con el antecedente que en Tigre ya ocurrió un enorme debate en el Concejo Deliberante acerca de la construcción de torres.

SILVESTRE Croquis de Silvestre en Nordelta.

