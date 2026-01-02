Ir a una bodega en Mendoza es sin duda una experiencia increíble, pero si no podés o no querés viajar hasta esa provincia hay opciones muy buenas también en Buenos Aires. Esta es una opción increíble que mezcla vino, viñedos y también un restaurante para brindar una experiencia cien por ciento boutique.
ESCAPADA
La bodega a 1 hora de Buenos Aires que todos visitan y es espectacular
Para ir a una buena bodega no es necesario viajar a Mendoza. Buenos Aires tiene una opción espectacular que te va a maravillar.
A tan solo 65 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires el aire cambia y el tiempo se vuelve más lento. En una localidad muy pintoresca podés encontrar una bodega boutique que fascina a todos aquellos que la visitan. Tranquilidad, vinos, buena comida y una experiencia única que todos quieren vivir.
La bodega de Buenos Aires que fascina a todos
Gamboa es la bodega que no podés dejar de conocer en Buenos Aires. La misma se ubica en Campana y posee cinco hectáreas de vides con un restaurante impresionante donde podés vivir una de las mejores experiencias. La misma se encuentra rodeada de naturaleza y se respira un aire diferente.
En este lugar podés hacer un recorrido por los viñedos, hacer degustación de vinos y también probar distintas exquisiteces en su restaurante. La misma te traslada a Mendoza pero sin salir de Buenos Aires, ideal para ir un fin de semana y relajarse en un ambiente distinto.
Los horarios de esta bodega son de martes a domingos de 11 a 17 y queda en A. Porto 2426 en Campana, provincia de Buenos Aires. Para llegar hay que cruzar un camino de álamos que da el indicio de que llegaste a un lugar diferente y alejado del bullicio de la ciudad.
