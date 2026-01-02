"No hay urgencia y sí mucho poder": La oposición pide frenar el DNU de Inteligencia de Milei

Además, el DNU extiende la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, lo que —según los firmantes— abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas del Estado y trabajadores que no están vinculados a tareas sensibles. Pero el punto que genera mayor preocupación es la habilitación al personal de inteligencia para aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial, una atribución que hasta ahora estaba reservada a las fuerzas de seguridad.

“Los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”, señalaron los bloques, al advertir que la medida rompe con un consenso democrático construido desde el retorno de la democracia.

Un DNU muy ruidoso

La reacción opositora se da en un contexto de profundas reformas impulsadas por el Ejecutivo en el área. El decreto no solo reorganiza la estructura de la SIDE y centraliza su conducción, sino que también le otorga mayor poder presupuestario, amplía su capacidad de requerir información a organismos nacionales y provinciales y redefine el mapa de la inteligencia militar, digital y de contrainteligencia.

Desde el oficialismo defienden la reforma al sostener que busca hacer más eficiente el sistema, eliminar superposiciones y adaptarlo a amenazas contemporáneas como la injerencia externa, el espionaje y los ataques en el ciberespacio. Sin embargo, para Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, el problema no es solo el contenido del decreto sino el método elegido para aprobarlo.

“El DNU avanza sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias”, remarcaron, y exigieron que el Congreso trate el decreto en los términos de la Ley 26.122 para definir si corresponde su rechazo.

En el comunicado, los legisladores reconocieron que la seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero advirtieron que no puede construirse debilitando la Constitución ni vaciando de poder al Congreso. “No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, concluyeron.

El DNU ya se encuentra vigente, pero su futuro político dependerá ahora del debate parlamentario y de la capacidad del Congreso para reactivar los mecanismos de control que hoy permanecen incompletos. Mientras tanto, la reforma a la Ley de Inteligencia promete convertirse en uno de los ejes más sensibles del arranque del año legislativo.

