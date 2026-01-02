Combustibles: Energía aumentó un precio clave y le agregó presión al surtidor

Los combustibles inauguraron el año acumulando una fuerte presión hacia los aumentos. A la corrección de precios habitual de cada mes, la Secretaría de Energía añadió este 2 de enero el aumento en el precio de los biocombustibles, otra razón más para que las petroleras eleven los costos en los surtidores de cara a la parte central del verano.
Mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía avanzó con aumentos en el precio del bioetanol y el biodiésel, dos insumos que impactan directamente en el expendio de nafta y diésel en todas las estaciones del país. Ambos combustibles están protegidos por un corte obligatorio del 12% y el 7,5% por litro respectivamente como parte del régimen de promoción histórica de la actividad.
En el caso del bioetanol, el derivado de la caña de azúcar sufrió un incremento de 1,30% respecto a diciembre, pasando de $963,92 a $976,45, lo que se tradujo en un aumento de $12,53. Por su parte, el derivado del maíz hizo lo propio pasando de $883,46 a $894,94 por litro lo que dio como resultado un aumento nominal de $11,48.
En el caso del biodiésel, el incremento se produjo por tonelada. El precio pasó de $1.775.230 en diciembre a $1.797.881 en enero, lo que se tradujo nominalmente a un aumento de $22.651 y un porcentual del 1,28%.
Biocombustibles regulados
El marco regulatorio de los biocombustibles en Argentina está contemplado bajo la Ley N° 27.640, promulgada en 2021. Se trata de la renovación del régimen de promoción que la administración de Alberto Fernández impulsó a modo de continuidad de la ley original del año 2005, cuando se comenzó a exigir a las petroleras la inclusión de determinados cortes por litro.
Bajo la norma actual, el Gobierno nacional tiene la potestad de establecer el precio del bioetanol y biodiésel mes a mes hasta el 31 de diciembre de 2030 y con opción para que el Ejecutivo lo extienda cinco años más de manera automática. Además, puede regular el nivel de corte, con un piso del 3% y del 5% en cada caso, niveles que fueron cuestionados en el momento del debate de la ley.
En ese sentido, el sector agroindustrial viene reclamando una elevación de los techos de corte, que son considerados bajos a nivel regional. Países como Brasil permiten el expendio de bioetanol como combustible para vehículos en conjunto con las fórmulas tradicionales, mientras que otros vecinos regionales elevan los cortes por encima del 20%.
Cabe destacar que el biocombustible deriva de los desechos de la actividad agropecuaria y es considerado un combustible renovable y sustentable.
Combustibles ardieron en el 2025
Aún a la espera de datos finales oficiales, estimaciones recientes calcularon que el aumento de combustible generalizado en Argentina durante 2025 promedió el 40%. La cifra, que habría superado ampliamente la inflación acumulada proyectada, derivó a la par de la desregulación dispuesta por el Gobierno nacional, que liberó los costos a criterio de la competencia petrolera con la finalidad de mejorar la disponibilidad para los usuarios.
En el caso de la nafta súper, las correcciones de mercado llevaron a actualizaciones superiores al 41%, superando precios de hasta $1.700 en algunas zonas del país. Mientras tanto, el diésel tuvo una aceleración levemente inferior al 40%.
