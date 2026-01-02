Combustibles: Energía aumentó un precio clave y le agregó presión al surtidor

Bajo la norma actual, el Gobierno nacional tiene la potestad de establecer el precio del bioetanol y biodiésel mes a mes hasta el 31 de diciembre de 2030 y con opción para que el Ejecutivo lo extienda cinco años más de manera automática. Además, puede regular el nivel de corte, con un piso del 3% y del 5% en cada caso, niveles que fueron cuestionados en el momento del debate de la ley.

En ese sentido, el sector agroindustrial viene reclamando una elevación de los techos de corte, que son considerados bajos a nivel regional. Países como Brasil permiten el expendio de bioetanol como combustible para vehículos en conjunto con las fórmulas tradicionales, mientras que otros vecinos regionales elevan los cortes por encima del 20%.

Cabe destacar que el biocombustible deriva de los desechos de la actividad agropecuaria y es considerado un combustible renovable y sustentable.

Combustibles ardieron en el 2025

Aún a la espera de datos finales oficiales, estimaciones recientes calcularon que el aumento de combustible generalizado en Argentina durante 2025 promedió el 40%. La cifra, que habría superado ampliamente la inflación acumulada proyectada, derivó a la par de la desregulación dispuesta por el Gobierno nacional, que liberó los costos a criterio de la competencia petrolera con la finalidad de mejorar la disponibilidad para los usuarios.

En el caso de la nafta súper, las correcciones de mercado llevaron a actualizaciones superiores al 41%, superando precios de hasta $1.700 en algunas zonas del país. Mientras tanto, el diésel tuvo una aceleración levemente inferior al 40%.

