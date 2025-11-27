La actividad económica se frenó e impactó en la venta de combustibles

En cambio, el gasoil mostró un claro retroceso. Sus ventas cayeron -5% interanual, con un escenario de fuerte contraste entre el gasoil premium —que subió 6,2%— y el gasoil común, que se desplomó -11,2% y fue el principal responsable del descenso general.

Ventas de combustibles por empresa

El análisis por empresas revela que YPF mantuvo un sólido liderazgo, con un market share del 55,1% y un crecimiento interanual del 3,5%, consolidándose como la única gran operadora con una expansión significativa. En segundo lugar se ubicó Shell, con el 22,3% del mercado pero una caída pronunciada del 11,6%, reflejando un debilitamiento de su posición comercial. En el tercer puesto apareció Axion, que concentró el 12,4% de las ventas y exhibió un leve aumento del 0,7%. Más atrás se ubicó Puma Energy, con el 5,5% y una contracción de 5,8%.

Entre las operadoras medianas, sobresalió Gulf, que creció 17,5% interanual, mientras que Refinor cerró el mes con una fuerte pérdida del 15,8%.

image Venta de combustibles por empresa. Fuente: Politikon Chaco.

Solo seis provincias crecieron en ventas de combustibles

El desempeño territorial también mostró la debilidad del consumo. De las 24 jurisdicciones subnacionales, solo seis registraron aumentos interanuales: Neuquén (4,5%), Buenos Aires (3,9%), San Juan (3,5%), Santiago del Estero (1,8%), San Luis (1,7%) y Río Negro (0,6%).

En el extremo opuesto, Misiones y Corrientes encabezaron las caídas con descensos de doble dígito, con descensos de (-10,2%) y (-11,3%), respectivamente. La Ciudad de Buenos Aires mostró una baja del (-5,4%), golpeada tanto por el retroceso del gasoil como por la pérdida de tracción de las naftas.

image Venta de combustibles por provincia. Fuente: Politikon Chaco.

A nivel provincial, la nafta fue el combustible más demandado en 22 de las 24 jurisdicciones, alcanzando niveles especialmente altos en CABA, donde explicó el 77,8% del total vendido. Por el contrario, en Mendoza y La Pampa predominó el gasoil.

Venta acumulada de combustibles

Entre enero y octubre, el mercado acumula 14 millones de metros cúbicos vendidos, un 1% más que en igual período de 2024. Las naftas crecieron 3,9%, mientras que el gasoil retrocedió 2,7%. Comparado con años previos, el consumo total se ubica por debajo de los niveles de 2022 y 2023, pero es superior al de 2019, 2020 y 2021.

El mapa provincial del acumulado muestra once jurisdicciones con subas —con Santiago del Estero, Buenos Aires y Salta como las mejoras más marcadas— y trece con descensos, entre las cuales CABA exhibe la mayor caída: -9,7%.

image Variación de venta de combustibles acumulada en 2025 por provincia. Fuente: Politikon Chaco.

