Sin acuerdo (combustibles fósiles) cerró la Cumbre del Clima en Brasil

Resultado cuestionado por diversos actores

Colombia fue uno de los protagonistas de la cumbre y el más alarmado por la ausencia de referencias a los combustibles fósiles y a su eliminación progresiva en el texto final de esta llamada, por su presidencia, “conferencia de la verdad”.

Gustavo Petro.jpg Gustavo Petro, Presidente de Colombia

Críticas de Gustavo Petro

Tras divulgarse el texto final de la declaración política conjunta (principal de los documentos discutidos en esta etapa de la conferencia), el mandatario colombiano Gustavo Petro criticó el resultado en X.

No acepto que en la declaración de la COP 30 no se diga con claridad, como dice la ciencia, que la causa de la crisis climática son los combustibles fósiles que usa el capital, todo lo demás es hipocresía No acepto que en la declaración de la COP 30 no se diga con claridad, como dice la ciencia, que la causa de la crisis climática son los combustibles fósiles que usa el capital, todo lo demás es hipocresía

Los textos presentados generaron resquemores por la “falta de ambición”, en palabras de países como Colombia, Panamá y Canadá.

Además, en la mayoría de los apartados se emplean expresiones suaves que comprometen poco a las partes respecto del punto más tenso de estas negociaciones: poner dinero.

Este resultado, se vería relacionado con la presión de países petroleros como los del Grupo Árabe y también de Rusia.

unnamed Todos los participantes

América Latina

Durante el inicio de la plenaria se aprobó rápidamente la adopción de dos puntos que abrieron discusiones entre representantes de la región:

El Objetivo Global de Adaptación y el Programa de Trabajo sobre Mitigación.

Los textos sientan las bases generales para, primero, trazar las políticas mundiales de adaptación a la nueva normalidad climática y, segundo, definir cómo los países trabajarán en reducir las emisiones de todos los gases de efecto invernadero.

Para los países latinoamericanos, así como para los africanos y los pequeños Estados insulares, la adaptación es más urgente que la transición energética en sí.

Es una de las regiones más expuestas a huracanes, sequías y tormentas cada vez más intensas. A pesar de su importancia, el financiamiento para la adaptación al cambio climático equivale a menos del 10% de los fondos destinados a la acción climática.

Malestar

En la madrugada del sábado, cuando las delegaciones latinoamericanas se encontraron con un compromiso financiero debilitado en el texto que debía mostrar avances en este tema, sumado a la omisión absoluta de los combustibles fósiles, estallaron.

Así lo manifestaron durante los primeros minutos de la reunión plenaria, donde aquello que en un principio Lula da Silva había denominado “la COP de la implementación” o “la COP de la verdad” se transformó en objeto de críticas en la apertura de la sesión final.

“Sin financiamiento no hay implementación”, declaró Ana Aguilar, representante de la delegación panameña. Por su parte, la representación colombiana afirmó:

Esta se pensó como una COP sobre adaptación y el resultado queda corto para reflejar la magnitud de los desafíos que enfrentan los más vulnerables en el terreno. Las opiniones de las partes no se reflejaron y el texto final no captura toda la amplitud de posiciones expresadas durante las negociaciones. El mundo en desarrollo no puede cargar solo con los crecientes costos de la adaptación. La Meta Global de Adaptación debe ir acompañada de medios de implementación para hacerla realidad; de lo contrario, es una aspiración, no un resultado. Esta se pensó como una COP sobre adaptación y el resultado queda corto para reflejar la magnitud de los desafíos que enfrentan los más vulnerables en el terreno. Las opiniones de las partes no se reflejaron y el texto final no captura toda la amplitud de posiciones expresadas durante las negociaciones. El mundo en desarrollo no puede cargar solo con los crecientes costos de la adaptación. La Meta Global de Adaptación debe ir acompañada de medios de implementación para hacerla realidad; de lo contrario, es una aspiración, no un resultado.

Argentina - Rusia

La Argentina protagonizó un cruce con Rusia: Tras las intervenciones de Panamá, Uruguay y Colombia, los delegados de la ex Unión Soviética los calificaron de “berrinchudos” e instaron a dejar de comportarse como “niños que quieren caramelos”. Momentos después, Eliana Saissac, representante del país sudamericano, respondió:

No estamos comportándonos como niños buscando caramelos. Estamos representando a miles de ciudadanos de toda la región. Lo que Rusia dijo no es un punto de orden; estoy completamente ofendida por esto No estamos comportándonos como niños buscando caramelos. Estamos representando a miles de ciudadanos de toda la región. Lo que Rusia dijo no es un punto de orden; estoy completamente ofendida por esto

Financiamiento

Si bien el documento menciona la necesidad de subir el financiamiento climático a US$ 1,3 billones anuales hasta 2035 y cubrir al menos los US$300.000 millones comprometidos durante la COP 29, casi no se avanzó en discusiones específicas sobre cómo se usará ese dinero o qué acciones se priorizarán.

Quedaron pendientes negociaciones sobre el fondo de adaptación y sobre pérdidas y daños, que se trasladaron a una sesión intermedia el próximo año en Bonn, Alemania. “Sin financiamiento no hay implementación”, insistió Ana Aguilar, representante panameña.

