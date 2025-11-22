Nuevo intento de gobernadores para negociar en bloque, el Norte Grande suma fuerzas

La mayoría de los nombrados (con excepción del formoseño Insfrán y del riojano Quintela) son considerados “dialoguistas” por los hermanos Milei.

Con la nueva integración parlamentaria, la primera “batalla” será por la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas anunciadas (laboral e impositiva).

image Gerardo Zamora y los gobernadores del Norte

El naufragio de Provincias Unidas

La alianza electoral de 6 mandatarios de varios estados subnacionales importantes (Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Corrientes, Chubut y Santa Cruz) tuvo un magro debut electoral y, hoy por hoy, ya no cuenta con nuevos aliados a la vista.

La contundente derrota (con excepción de una ajustada ventaja en Corrientes) obligó a los caciques del interior a descartar por el momento una tercera fuerza que ocupe la “avenida del medio”.

Por el momento, la polarización sigue dándole alegrías a los libertarios ya que mantienen taquicada la aparición de nuevas opciones al temor que genera el retorno del kirchnerismo. Las prioridades ahora cambiaron. Antes que pensar en coronar un presidente deben ordenar sus propios territorios para que no se los invadan en 2027. Por el momento, la polarización sigue dándole alegrías a los libertarios ya que mantienen taquicada la aparición de nuevas opciones al temor que genera el retorno del kirchnerismo. Las prioridades ahora cambiaron. Antes que pensar en coronar un presidente deben ordenar sus propios territorios para que no se los invadan en 2027.

Desde el regreso de la democracia, las distintas “ligas de gobernadores” obtuvieron varias victorias pero nunca pudieron consolidarse como opción electoral:

-forzaron una ley de coparticipación federal tras la derrota masiva del radicalismo de Raúl Alfonsín en 1987

-sostuvieron a Eduardo Duhalde como presidente tras la debacle de la Alianza a principios de 2002 (le planteó al ex Jefe de Estado que para preservar el apoyo político debía ajustar el gasto fiscal y acordar con el FMI)

-apoyaron en buena medida la caída de la Resolución 125 en 2008, tras la suba de las retenciones al campo.

En resumen, las “ligas de gobernadores” siempre fueron una fuerza conservadora que operó como factor de estabilización en tiempos de estrés institucional y zozobra.

Parecen destinadas a equilibrar la cancha, no a gobernar.

Esto significa que si existiera una deriva muy pronunciada de Javier Milei, podrían aparecer nuevamente en escena para aportar un sostén.

image ¿Debut y despedida? Gobernadores de Provincias Unidas devorados por la polarización

Ira y algoritmo: ¿Da Empoli tiene razón?

El escritor y ensayista ítalo-suizo sostiene que “la nueva política es ira más algoritmo”.

El autor de “Los ingenieros del caos” y “El Mago del Kremlin” es una de las voces más escuchadas en análisis político actual y sostiene:

La ira es algo que siempre ha estado ahí, forma parte de nuestras sociedades y crece en tiempos de crisis. Pero incluso cuando no hay ninguna crisis en particular, la ira está ahí y siempre ha sido explotada en la política. La tecnología tiene un impacto descomunal en la política. La ira es algo que siempre ha estado ahí, forma parte de nuestras sociedades y crece en tiempos de crisis. Pero incluso cuando no hay ninguna crisis en particular, la ira está ahí y siempre ha sido explotada en la política. La tecnología tiene un impacto descomunal en la política.

Los propagandistas necesitan antagonistas y conflicto para poder construir sus relatos. Todo lo que suene a consenso, centro y acuerdos carece de mayor interés y relevancia para el gran público. Le aplican a la política el funcionamiento de las plataformas de internet. Amor-odio; amigo-enemigo.

A los sitios de la web no les importa lo que es verdad, lo que es fake, lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo. Practicamente, todo eso le da igual. Lo único que les importa es el engagement, la interacción, la respuesta a los desafíos, los likes y reposteos.

image Giuliano Da Empoli

Hasta hace pocos años, si querías tener una mayoría debías hablar con todo el mundo y lograr un mínimo común denominador para entablar alianzas circunstanciales o duraderas. Hoy, se buscan los extremos porque si el mensaje contemporizador queda en el medio puede tener mucho sentido pero será un fracaso en las redes sociales. Luego, se convertirá en un fiasco en los comicios. Hasta hace pocos años, si querías tener una mayoría debías hablar con todo el mundo y lograr un mínimo común denominador para entablar alianzas circunstanciales o duraderas. Hoy, se buscan los extremos porque si el mensaje contemporizador queda en el medio puede tener mucho sentido pero será un fracaso en las redes sociales. Luego, se convertirá en un fiasco en los comicios.

El desafío de “los moderados” es mayúsculo: cómo gobernar sin caer en las márgenes de la grieta pero tampoco ser devorados por un andarivel de intrascendencia.