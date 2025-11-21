Informe: Los 28 puntos de Donald Trump a Rusia y Ucrania en horas dramáticas en Donbás

Gerasimov también informó que controlan el 80% de la ciudad de Volchansk, en la región de Kharkiv.

Y el comandante del grupo de fuerzas 'Oeste', Sergei Kuzovlev, informó a Putin sobre la toma de control de la aldea de Petrovpavlovka, en la región de Kharkiv; y batallas en Kucherovka, Kurilovka y Kupyansk-Uzlovaya, y un avance hacia Krasny Liman (Donetsk).

La zona de seguridad a lo largo de la frontera en la región de Bélgorod ha superado los 40 kilómetros de ancho pero ya es de 4 kilómetros de media en todo el frente.

Los países de la UE están elaborando su propia iniciativa de paz sobre el conflicto ucraniano con condiciones más favorables para Kiev, según The Wall Street Journal. Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron 33 drones de ataque ucranianos durante la noche.

desfile-victoria-rusia-putin.jpg Vladimir Putin presiona a sus jefes militares.

Plan de paz de 28 puntos de Trump

1. Se confirmará la soberanía de Ucrania.

2. Se concluirá un acuerdo de no agresión integral entre Rusia, Ucrania y Europa. Se considerarán resueltas todas las ambigüedades de los últimos 30 años.

3. Se espera que Rusia no invada a los países vecinos y que la OTAN no se expanda más.

4. Se celebrará un diálogo entre Rusia y la OTAN, con la mediación de Estados Unidos, para resolver todas las cuestiones de seguridad y crear las condiciones para la desescalada con el fin de garantizar la seguridad mundial y aumentar las oportunidades de cooperación y el desarrollo económico futuro.

5. Ucrania recibirá garantías de seguridad confiables.

6. El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania estará limitado a 600.000 efectivos.

7. Ucrania acepta consagrar en su constitución que no se unirá a la OTAN, y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición que establezca que Ucrania no será admitida en el futuro.

8. La OTAN acuerda no estacionar tropas en Ucrania.

9. Aviones de combate europeos estarán estacionados en Polonia.

10. Garantía de USA:

Estados Unidos recibirá una compensación por la garantía.

Si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía.

Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada y decisiva, se restablecerán todas las sanciones globales, se revocará el reconocimiento del nuevo territorio y todos los demás beneficios de este acuerdo.

Si Ucrania lanza un misil contra Moscú o San Petersburgo sin causa justificada, la garantía de seguridad se considerará inválida.

11. Ucrania es elegible para ser miembro de la UE y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se considera este asunto.

BREAKING:



Financial Times confirms Axios' reporting about a new Russia-Ukraine peace deal proposal being in the works between Russia & USA.



Demands on Ukraine

- Cut its Army in half

- Give up certain weapons

- Hand over the rest of the Donetsk region held by Ukraine now

12. Un paquete global de medidas contundentes para la reconstrucción de Ucrania, que incluye, entre otras:

La creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de rápido crecimiento, incluidas la tecnología, los centros de datos y la inteligencia artificial.

Estados Unidos cooperará con Ucrania para reconstruir, desarrollar, modernizar y operar conjuntamente la infraestructura de gas de Ucrania, incluidos los gasoductos y las instalaciones de almacenamiento.

Esfuerzos conjuntos para rehabilitar las zonas afectadas por la guerra para la restauración, reconstrucción y modernización de ciudades y zonas residenciales.

Desarrollo de infraestructura.

Extracción de minerales y recursos naturales.

El Banco Mundial elaborará un paquete de financiación especial para acelerar estos esfuerzos.

13. Rusia se reintegrará en la economía mundial:

El levantamiento de las sanciones se discutirá y acordará por etapas y caso por caso.

Estados Unidos celebrará un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para el desarrollo mutuo en las áreas de energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos, proyectos de extracción de metales de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas.

Rusia será invitada a reincorporarse al G8.

14. Los fondos congelados se utilizarán de la siguiente manera: 100 mil millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en iniciativas lideradas por Estados Unidos para la reconstrucción e inversión en Ucrania. Estados Unidos recibirá el 50% de las ganancias de esta iniciativa. Europa aportará otros 100 mil millones de dólares para incrementar la inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania. El resto de los fondos rusos congelados se invertirá en un vehículo de inversión conjunto entre Estados Unidos y Rusia que implementará proyectos conjuntos en áreas específicas. Este fondo tendrá como objetivo fortalecer las relaciones y promover los intereses comunes para crear un fuerte incentivo para evitar el retorno al conflicto.

15. Se establecerá un grupo de trabajo conjunto estadounidense-ruso sobre cuestiones de seguridad para promover y garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones de este acuerdo.

16. Rusia consagrará en la ley su política de no agresión hacia Europa y Ucrania.

17. Estados Unidos y Rusia acordarán prorrogar la vigencia de los tratados sobre la no proliferación y el control de las armas nucleares, incluido el Tratado START I.

18. Ucrania acepta ser un Estado no nuclear de conformidad con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.

19. La central nuclear de Zaporizhzhya [sic] se pondrá en marcha bajo la supervisión del OIEA y la electricidad producida se distribuirá por igual entre Rusia y Ucrania — 50:50.

20. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y en la sociedad destinados a promover la comprensión y la tolerancia de las diferentes culturas y a eliminar el racismo y los prejuicios:

Ucrania adoptará las normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de las minorías lingüísticas.

Ambos países acordarán abolir todas las medidas discriminatorias y garantizar los derechos de los medios de comunicación y la educación ucranianos y rusos.

Toda la ideología y las actividades nazis deben ser rechazadas y prohibidas.

| El plan de 28 puntos del presidente Trump para alcanzar la paz en Ucrania plantea que Kiev debería ceder territorio adicional en el este, reducir el tamaño de sus fuerzas armadas y renunciar de manera permanente a su aspiración de ingresar en la OTAN.

Además de estas…



Además de estas… pic.twitter.com/qcMB8IuG9w — The Political Room (@Political_Room) November 21, 2025

21. Territorios:

Crimea, Luhansk y Donetsk serán reconocidas como rusas de facto, incluso por los Estados Unidos.

Jersón y Zaporiyia quedarán congeladas a lo largo de la línea de contacto, lo que significará un reconocimiento de facto a lo largo de la línea de contacto.

Rusia renunciará a otros territorios acordados que controla fuera de las cinco regiones.

Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte de la óblast de Donetsk que controlan actualmente, y esta zona de retirada se considerará una zona de amortiguamiento desmilitarizada neutral, reconocida internacionalmente como territorio perteneciente a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no entrarán en esta zona desmilitarizada.

22. Tras acordar los acuerdos territoriales futuros, tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no modificarlos por la fuerza. Las garantías de seguridad no serán aplicables en caso de incumplimiento de este compromiso.

23. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper para actividades comerciales y se alcanzarán acuerdos sobre el libre transporte de grano a través del Mar Negro.

24. Se establecerá un comité humanitario para resolver los asuntos pendientes:

Todos los prisioneros y cuerpos restantes serán intercambiados bajo la premisa de "todo por todo".

Todos los civiles detenidos y rehenes serán liberados, incluidos los niños.

Se implementará un programa de reunificación familiar.

Se adoptarán medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto.

25. Ucrania celebrará elecciones en 100 días.

26. Todas las partes involucradas en este conflicto recibirán amnistía total por sus acciones durante la guerra y aceptan no presentar reclamaciones ni considerar quejas en el futuro.

27. Este acuerdo será jurídicamente vinculante. Su aplicación será supervisada y garantizada por el Consejo de Paz, presidido por Donald J. Trump. Se impondrán sanciones en caso de incumplimiento.

28. Una vez que todas las partes aprueben este memorando, el cese al fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambas partes se retiren a los puntos acordados para comenzar la implementación del acuerdo.

rusia ucrania.jpg ¿Se firmará o no la paz?

Cronología de las ofertas de paz

##El ultimátum de Putin – 2021: diciembre de 2021

Rusia estaba concentrando tropas en la frontera con Ucrania; la inteligencia estadounidense advirtió que se estaba preparando una invasión a gran escala; USA amenaza a Rusia con "medidas económicas decisivas y de otro tipo".

El 17/12/2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó un borrador de acuerdos con USA y la OTAN sobre garantías de seguridad mutua. Rusia, entre otras cosas, exigió:

Detener la expansión de la OTAN, en particular, no aceptar a Ucrania en la alianza;

no desplegar tropas ni armamento adicionales de la OTAN en los países de Europa del Este que se unieron a la alianza tras el colapso de la URSS;

No continuar la cooperación militar estadounidense con los países postsoviéticos ni desplegar bases militares estadounidenses en su territorio.

Resultado: USA y la OTAN declararon que las propuestas de Rusia eran un ultimátum, inaceptables tanto en forma como en contenido: implicaban una restricción a la libertad de los acuerdos internacionales y a la soberanía de otros países, incluida Ucrania.

##Estambul - 2022: Marzo-abril de 2022

Rusia atacó Ucrania el 24/02/2022, pero no logró ocuparla, aunque muchos esperaban que esto ocurriera en cuestión de días. Occidente está imponiendo amplias sanciones contra Rusia.

El 15/04/2022 se acordó un proyecto de acuerdo que preveía lo siguiente:

Alto el fuego;

“Neutralidad permanente” de Ucrania, es decir, su negativa a unirse a cualquier bloque militar, es decir, la OTAN;

Reducción radical del número de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania;

Garantías de seguridad de Ucrania por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Rusia, USA, China, Francia y Gran Bretaña);

Reconocimiento del idioma ruso como oficial en Ucrania.

Ucrania propuso abandonar los intentos de resolver por la fuerza la cuestión del estatus de Crimea y conceder entre 10 y 15 años para una solución diplomática a este problema.

Resultado: Al inicio de las negociaciones, Rusia retiró sus tropas de Kiev y Chernígov como gesto de buena voluntad. No se firmó ningún acuerdo. Ucrania creía que el borrador del acuerdo era un intento de ganar tiempo antes de un nuevo ataque. Los aliados europeos de Ucrania, principalmente el Reino Unido (representado por el primer ministro Boris Johnson), lo consideraban una capitulación de facto. En medio de las negociaciones, se conoció la noticia de las masacres de Bucha.

##Fórmula ucraniana para la paz 2022: septiembre de 2022

Las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban ejecutando una exitosa contraofensiva en la región de Járkov; los países del G7 acordaron imponer un límite máximo al precio del petróleo ruso; Rusia declaró una "movilización parcial".

Posturas de las partes:

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció las demandas de Ucrania ante la Asamblea General de la ONU. Además del alto el fuego, la liberación de todos los prisioneros y el retorno de todos los deportados, la "fórmula de paz ucraniana" incluía 2 puntos clave:

Restauración de las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 (devolución de Crimea a Ucrania);

Castigo a Rusia por agresión (confiscación de activos rusos para destinarlos a la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, y la creación de un tribunal internacional especial para los crímenes rusos en Ucrania).

El resultado: "Demandas maximalistas" de Ucrania. Pocos días después, Rusia anunció la anexión de las regiones ucranianas de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson, aunque las tropas rusas nunca capturaron completamente ninguna de ellas.

##Riad - 2025: Marzo

Donald Trump reemplazó a Joe Biden en la Casa Blanca, y prometió poner fin a la guerra ruso-ucraniana en 24 horas; discutió con Zelenskyy, pero luego hizo las paces y logró un acuerdo sobre el acceso prioritario de USA a los recursos minerales ucranianos.

Posturas de las partes: No hay negociaciones directas. USA actúa como mediador: la delegación estadounidense se reúne por separado con las delegaciones rusa y ucraniana. Los estadounidenses intentan lograr el cese de los ataques contra instalaciones energéticas y un alto el fuego en el Mar Negro, así como sentar las bases para futuras negociaciones directas.

Resultado: Se declaró el cese de hostilidades en el Mar Negro. Ambas partes expresaron su disposición a aceptar un alto el fuego temporal, pero la guerra continuó. Europa quedó excluida del proceso: Trump, a diferencia de los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido, no se considera un aliado de Ucrania, sino un tercero neutral, y muestra voluntad de abordar seriamente las demandas de Rusia, incluidas sus reivindicaciones territoriales.

##Estambul - 2025: Mayo-Junio

USA regresó como mediador. Trump intentó que Putin y Zelenskyy comparecieran juntos. Zelenskyy concurrió, Putin no.

Rusia exigió:

Reconocimiento internacional de la anexión de territorios ucranianos;

neutralidad de Ucrania;

reducciones en las Fuerzas Armadas de Ucrania;

consolidación del estatus oficial del idioma ruso en Ucrania;

levantamiento de las sanciones occidentales contra Rusia;

Renuncia a las reclamaciones de indemnización por daños de guerra.

Ucrania exigió:

garantías de seguridad internacionales;

reconocimiento de su derecho a unirse a la OTAN;

devolución de todos los territorios anexionados.

En esencia, ambas partes intercambian "demandas maximalistas". Ucrania insiste en una reunión entre Zelenskyy y Putin.

Resultado: Las partes acuerdan intercambiar prisioneros y los cuerpos de los muertos. La guerra continúa.

##Trump: Noviembre de 2025

En el frente, Rusia avanza lenta pero inexorablemente hacia la toma del control de toda la región del Donbás. En Ucrania, un escándalo de corrupción amenaza con desencadenar una crisis política.

El nuevo plan de Trump está más arriba en este texto.

------------------------------------------------

