La firma de electrodomésticos, que también entró en concurso, blanqueó su situación límite

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El futuro de Peabody en Paraguay

Dante Do Sun Choi, dueño de Peabody, y quien decidió a comienzos de marzo avanzar con la reestructuración de sus pasivos y pedirle a la Justicia entrar en concurso preventivo, dijo que "es muy ingrato ser empresario en la Argentina".

Es que es cierto que su situación no escapa a la de muchas firmas del sector, y de muchos otros rubros también...

Según su visión, los factores que destruyeron la competitividad de la industria local y llevaron a su compañía a una situación límite está la asfixia impositiva, la presión regulatoria, la apertura de importaciones y el avance de la economía informal que se combinaron para dejar a la firma al borde del colapso.

Javier Milei 12P Según el dueño de Peabody, el modelo económico actual fomenta un industricidio.

Y en este contexto, sentenció el cierre de una etapa para el sector manufacturero local al confirmar que no retomará la producción en suelo argentino tras un proceso de crisis que derivó en el concurso de acreedores de su empresa y el traslado de sus operaciones a Paraguay.

El "industricidio" en la Argentina

Goldmund estima que producir en Paraguay resulta entre 30% y 35% más barato, debido a salarios más bajos (en torno a US$500 mensuales contra US$2.000 en Argentina), menor carga impositiva, ausencia de aranceles sobre insumos importados y un régimen fiscal más liviano Goldmund estima que producir en Paraguay resulta entre 30% y 35% más barato, debido a salarios más bajos (en torno a US$500 mensuales contra US$2.000 en Argentina), menor carga impositiva, ausencia de aranceles sobre insumos importados y un régimen fiscal más liviano

En contraste, según su análisis, el modelo económico actual de la Argentina fomenta un industricidio caracterizado por la apertura indiscriminada de importaciones y la falta de controles de calidad que permiten el ingreso de productos subfacturados que no cumplen con normas de seguridad.

Choi manifestó su escepticismo respecto a la macroeconomía oficial, señalando que los indicadores positivos no se traducen en la economía real, donde percibe una recesión profunda y un aumento constante de la morosidad.

Asimismo, denunció un clima de hostilidad política que incluye amenazas personales por parte de sectores digitales oficialistas y criticó la falta de incentivos para la producción nacional en comparación con las facilidades operativas encontradas en el país vecino.

Con esta decisión, el fundador de Peabody marca una ruptura definitiva con el sistema productivo argentino, asegurando que, incluso ante un eventual cambio de signo político en el futuro, sus inversiones y proyectos fabriles permanecerán fuera de las fronteras nacionales.

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