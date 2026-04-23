El Juzgado Comercial N°21 resolvió la apertura del concurso preventivo de Goldmund S.A., la sociedad controlante de la marca de electrodomésticos Peabody, y dejó formalmente en marcha un proceso que la propia empresa había iniciado a comienzos de marzo para reestructurar su pasivo.
LA MILLONARIA DEUDA
La firma de electrodomésticos, que también entró en concurso, blanqueó su situación límite
La Justicia abrió el concurso preventivo de la reconocida firma de electrodomésticos, que arrastra una enorme deuda, y cuyo dueño asegura que "no piensa volver a producir en Argentina".
La resolución implica que el tribunal consideró acreditado el estado de cesación de pagos, habilitando así la negociación colectiva con acreedores bajo supervisión judicial.
Al momento de la presentación, los registros del Banco Central mostraban deudas bancarias por casi $19.600 millones, pero ese número no refleja la totalidad del pasivo concursal, que incluye compromisos comerciales, fiscales y financieros que ahora deberán verificarse dentro del expediente.
Pero lejos de tratarse de una jugada preventiva, la propia compañía dejó asentado en su presentación que el quiebre financiero ya se había producido. Según surge del expediente, el punto de inflexión se registró el 27 de febrero de este año, cuando no pudo afrontar un vencimiento por $290 millones, lo que derivó en la "ruptura de la cadena de pagos" y precipitó la convocatoria judicial.
Y ese deterioro se profundizó en las semanas siguientes. De acuerdo con los últimos datos del Banco Central, la firma acumula 168 cheques rechazados por casi $553 millones, un indicador que refleja con mayor claridad el quiebre económico de la firma.
El futuro de Peabody en Paraguay
Dante Do Sun Choi, dueño de Peabody, y quien decidió a comienzos de marzo avanzar con la reestructuración de sus pasivos y pedirle a la Justicia entrar en concurso preventivo, dijo que "es muy ingrato ser empresario en la Argentina".
Es que es cierto que su situación no escapa a la de muchas firmas del sector, y de muchos otros rubros también...
Según su visión, los factores que destruyeron la competitividad de la industria local y llevaron a su compañía a una situación límite está la asfixia impositiva, la presión regulatoria, la apertura de importaciones y el avance de la economía informal que se combinaron para dejar a la firma al borde del colapso.
Y en este contexto, sentenció el cierre de una etapa para el sector manufacturero local al confirmar que no retomará la producción en suelo argentino tras un proceso de crisis que derivó en el concurso de acreedores de su empresa y el traslado de sus operaciones a Paraguay.
El "industricidio" en la Argentina
En contraste, según su análisis, el modelo económico actual de la Argentina fomenta un industricidio caracterizado por la apertura indiscriminada de importaciones y la falta de controles de calidad que permiten el ingreso de productos subfacturados que no cumplen con normas de seguridad.
Choi manifestó su escepticismo respecto a la macroeconomía oficial, señalando que los indicadores positivos no se traducen en la economía real, donde percibe una recesión profunda y un aumento constante de la morosidad.
Asimismo, denunció un clima de hostilidad política que incluye amenazas personales por parte de sectores digitales oficialistas y criticó la falta de incentivos para la producción nacional en comparación con las facilidades operativas encontradas en el país vecino.
Con esta decisión, el fundador de Peabody marca una ruptura definitiva con el sistema productivo argentino, asegurando que, incluso ante un eventual cambio de signo político en el futuro, sus inversiones y proyectos fabriles permanecerán fuera de las fronteras nacionales.
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