3 en 1: Fernando Iglesias es ahora embajador ante Luxemburgo además de Bélgica y la UE

Ahí es cuando no se nota lo "inconsistente" sino una especie de premio a la conversión partidaria.

image El posteo en el cual Javier Milei calificó de "pedazo de mierda humana" a Fernando Iglesias... antes de que se pasara a las filas de LLA, por supuesto.

En sus nombramientos anteriores, argumentaron que el ex diputado cuenta con experiencia en materia de relaciones internacionales, elementos decisivos para seleccionar su postulación. Iglesias había acompañado a Javier Milei en giras oficiales al exterior y había mantenido encuentros en Buenos Aires con el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman, lo que habría facilitado la continuidad y fluidez de la comunicación bilateral.

El decreto de designación de Fernando Iglesias

"Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gran Ducado de Luxemburgo al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Fernando Adolfo Iglesias", señaló el decreto 268/2026, que añadió: "Sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica y ante la Unión Europea".

El decreto, que lleva la firma de Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, señala además que la designación se concretó luego de que Luxemburgo otorgara el plácet de estilo, requisito formal necesario para la acreditación diplomática.

aviso_341078

El pasado 8 de enero, Fernando Iglesias fue designado oficialmente como Embajador de Argentina ante el Reino de Bélgica. Esta designación se realizó a través del Decreto 6/2026, publicado ese mismo día en el Boletín Oficial. El nombramiento se hizo "en comisión", debido a que el Senado de la Nación se encontraba en receso.

Y el 16 de enero, el Gobierno publicó otro decreto, el 18/2026, donde fijó que también se desempeñará como embajador en la Unión Europea "sin perjuicio de sus actuales funciones".

Según se informó oficialmente entonces, Iglesias desempeñaría los dos cargos como embajador de manera simultánea, manteniendo su sede en Bruselas, para optimizar los recursos y el gasto público.

Otras noticias de Urgente24

La mañana de Urgente24: Donald Trump despide al jefe de la Marina, Irán ataca buques y Letizia, tendencia

Reforma electoral en el Senado: Puntos claves que espera ganar el oficialismo

Francos: "el presidente tiene que laudar entre 2 posiciones que confrontan"

GNL: ¿Por qué el Gobierno suspende la privatización de importaciones?