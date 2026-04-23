El exlilito, exmacrista y ahora mileísta Fernando Iglesias fue designado por el Gobierno de Javier Milei como embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gran Ducado de Luxemburgo, cargo que no afectará su representación diplomática de Argentina en Bélgica y la Unión Europea (UE), según se publicó hoy en el Boletín Oficial.
MENOS GASTO O MÁS PREMIOS
3 en 1: Fernando Iglesias es ahora embajador ante Luxemburgo además de Bélgica y la UE
Fernando Iglesias, a quien Javier Milei supo llamar "pedazo de mierda humana", es ahora embajador ante Luxemburgo, sin dejar el cargo ante Bélgica y la Unión Europea.
El fin es "racionalizar el gasto público" y avanzar hacia una administración más austera. Y ello aunque se den las inconsistencias, no tan inconsistentes, de que un funcionario al que el propio presidente supo calificar públicamente de "pedazo de mierda humana" concentre hoy los tres cargos. Además, sin contar con experiencia previa en el área diplomática.
Antes de conseguir estos cargos, solo había ocupado la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, durante la presidencia de Mauricio Macri.
Pero su designación fue amparada en un artículo de la ley de Servicio Exterior, que habilita al Gobierno a nombrar a personas sin experiencia pero con "condiciones relevantes" que lo acrediten... y una de esas condiciones fue haberse pasado a La Libertad Avanza (LLA).
Ahí es cuando no se nota lo "inconsistente" sino una especie de premio a la conversión partidaria.
En sus nombramientos anteriores, argumentaron que el ex diputado cuenta con experiencia en materia de relaciones internacionales, elementos decisivos para seleccionar su postulación. Iglesias había acompañado a Javier Milei en giras oficiales al exterior y había mantenido encuentros en Buenos Aires con el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman, lo que habría facilitado la continuidad y fluidez de la comunicación bilateral.
El decreto de designación de Fernando Iglesias
"Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gran Ducado de Luxemburgo al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Fernando Adolfo Iglesias", señaló el decreto 268/2026, que añadió: "Sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica y ante la Unión Europea".
El decreto, que lleva la firma de Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, señala además que la designación se concretó luego de que Luxemburgo otorgara el plácet de estilo, requisito formal necesario para la acreditación diplomática.
El pasado 8 de enero, Fernando Iglesias fue designado oficialmente como Embajador de Argentina ante el Reino de Bélgica. Esta designación se realizó a través del Decreto 6/2026, publicado ese mismo día en el Boletín Oficial. El nombramiento se hizo "en comisión", debido a que el Senado de la Nación se encontraba en receso.
Y el 16 de enero, el Gobierno publicó otro decreto, el 18/2026, donde fijó que también se desempeñará como embajador en la Unión Europea "sin perjuicio de sus actuales funciones".
Según se informó oficialmente entonces, Iglesias desempeñaría los dos cargos como embajador de manera simultánea, manteniendo su sede en Bruselas, para optimizar los recursos y el gasto público.
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