La mañana de Urgente24: Donald Trump despide al jefe de la Marina, Irán ataca buques y Letizia, tendencia

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Deportes: Alarma por Lamine Yamal, limpieza en el Chelsea y furor en los Playoffs

La agenda deportiva de hoy está marcada por la incertidumbre médica en Barcelona, un cambio de timón drástico en Londres y la tensión máxima en las definiciones de postemporada. Entre lesiones de estrellas emergentes y banquillos que arden, el mundo del deporte no da respiro.

LaLiga, Barcelona vs Celta De Vigo, Lamine Yamal lesionado. Lamine Yamal sale lesionado tras el partido ante el Celta. El joven del Barcelona preocupa en pleno tramo decisivo de LaLiga. Josep LAGO / AFP

Lamine Yamal enciende las alarmas en el Barcelona tras el duelo ante el Celta

El barcelonismo contiene el aliento. Tras la victoria de ayer ante el Celta de Vigo, la imagen de Lamine Yamal retirándose con evidentes gestos de dolor tras convertir un penal ha generado una preocupación total. Los primeros reportes del entorno médico sugieren una posible rotura en el isquiotibial izquierdo, una lesión que, de confirmarse, podría dejarlo fuera de las canchas entre semanas e incluso meses si requiere cirugía. Aunque todavía no hay un parte médico oficial, Hansi Flick confirmó que el jugador será evaluado a fondo este jueves. El silencio del club aumenta la tensión en un tramo final de LaLiga donde el Barça se juega el título.

El Chelsea despide a Liam Rosenior y apuesta por un interino de la casa

Bombazo en la Premier League. Según confirmó Fabrizio Romano, el Chelsea ha decidido prescindir de Liam Rosenior tras una serie de resultados decepcionantes y una fractura evidente en la relación con el vestuario. La salida se ejecutó bajo una cláusula especial que evita un pago multimillonario por rescisión. Mientras la directiva sondea a Andoni Iraola como el gran candidato para el proyecto definitivo, se ha confirmado que Calum McFarlane, técnico del equipo Sub-21 (la reserva), asumirá el cargo de manera interina para intentar ordenar el caos en las últimas jornadas.

Los Playoffs de la NBA arden: Portland y los Sixers dan el golpe

La postemporada de la NBA está viviendo una primera ronda frenética. Los Philadelphia 76ers lograron igualar su serie ante los Boston Celtics (1-1) con una actuación dominante como visitantes. Por otro lado, los Portland Trail Blazers aprovecharon la salida por lesión de Victor Wembanyama para vencer a los Spurs y también poner las tablas en su eliminatoria. Mientras tanto, los Lakers de LeBron James sacan pecho y ya lideran 2-0 su serie ante los Houston Rockets, consolidándose como los candidatos más sólidos del Oeste hasta el momento.

Sinner y Alcaraz mantienen su pulso y piensan en el Roland Garros

El circuito ATP entra en su etapa más vibrante sobre tierra batida con un cambio de guardia confirmado. Según el ranking actualizado, Jannik Sinner se mantiene en lo más alto como número 1 del mundo, sosteniendo una ventaja estrecha sobre Carlos Alcaraz. La batalla se traslada ahora al Mutua Madrid Open, donde el español, baja confirmada, no podrá defender sus puntos críticos en casa. La paridad entre ambos ha generado una expectativa sin precedentes de cara a Roland Garros, marcando el inicio definitivo de una era post-Big Three.

Polémica total con el VAR: El gol anulado a Ferran Torres que indigna al Barça

Más allá de la lesión de Lamine, el triunfo ante el Celta dejó una herida abierta por el arbitraje. El VAR volvió a ser protagonista al anular un golazo de Ferran Torres por un fuera de juego milimétrico detectado por el sistema semiautomático. La imagen difundida por la realización ha encendido las redes sociales, ya que Ferran parece estar en línea con el defensor Yoel Lago. Es la segunda vez en una semana que el "Tiburón" sufre una anulación similar (tras lo ocurrido ante el Atlético en Champions), lo que ha provocado duras críticas desde el entorno culé sobre la precisión de las líneas en momentos determinantes del campeonato.