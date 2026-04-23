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La mañana de Urgente24: Donald Trump despide al jefe de la Marina, Irán ataca buques y Letizia, tendencia

Las claves del día en una imagen: Donald Trump reordena la cúpula militar, Irán mantiene la tensión en Ormuz y Letizia marca agenda en Europa, en una jornada atravesada por la política, los mercados y el impacto global.

Las claves del día en una imagen: Donald Trump reordena la cúpula militar, Irán mantiene la tensión en Ormuz y Letizia marca agenda en Europa, en una jornada atravesada por la política, los mercados y el impacto global.

Foto: AFP / JAIME REINA NTB/ CARINA JOHANSEN / REUTERS / XINHUA / LI YUANQING
Las claves del día en una imagen: Donald Trump reordena la cúpula militar, Irán mantiene la tensión en Ormuz y Letizia marca agenda en Europa, en una jornada atravesada por la política, los mercados y el impacto global.

Las claves del día en una imagen: Donald Trump reordena la cúpula militar, Irán mantiene la tensión en Ormuz y Letizia marca agenda en Europa, en una jornada atravesada por la política, los mercados y el impacto global.

Foto: AFP / JAIME REINA NTB/ CARINA JOHANSEN / REUTERS / XINHUA / LI YUANQING

Donald Trump despide al jefe de la Marina en plena tensión con Irán, Letizia se vuelve viral y Tesla genera dudas en los mercados.

23 de abril de 2026 - 06:44
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EN VIVO

Donald Trump vuelve a marcar la agenda global con una decisión que impacta tanto en la política como en los mercados: la salida del jefe de la Marina en plena tensión con Irán, en un contexto donde el conflicto en Medio Oriente sigue sin resolverse y el estrecho de Ormuz continúa bajo presión. La combinación de tregua frágil, movimientos militares y ataques a buques mantiene en alerta a los inversores y condiciona el pulso de la economía global.

En paralelo, el escenario internacional suma otros focos que cruzan política, economía y agenda pública. Europa aporta su propio ruido con episodios que se vuelven virales, como el gesto de la reina Letizia, mientras que en los mercados crecen las dudas sobre grandes jugadores como Tesla, que pese a superar expectativas no logra convencer del todo al mercado.

Con este panorama, entre decisiones que reordenan estructuras, conflictos abiertos y señales contradictorias en la economía, la jornada se mueve en una zona de equilibrio inestable, donde cada novedad puede alterar el rumbo en cuestión de horas.

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Política: reforma electoral de Milei, tensión con Villarruel y un outsider que se mueve

El frente político argentino suma movimientos de fondo y también gestos que exponen internas abiertas. El Gobierno avanza con una reforma electoral que puede cambiar las reglas de juego, mientras crece la tensión dentro del oficialismo y aparecen figuras inesperadas que empiezan a posicionarse de cara al 2027.

Milei impulsa una reforma electoral con fin de las PASO y regreso de Ficha Limpia

El Gobierno envió al Senado un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación definitiva de las PASO, el regreso del esquema de Ficha Limpia y cambios profundos en el financiamiento de los partidos. La iniciativa propone que cada fuerza defina sus candidatos según su propia estructura interna y eleva con fuerza el peso de los aportes privados, que pasan del 2% al 35%. Además, elimina el financiamiento público de campaña y modifica los requisitos para la conformación de partidos. El oficialismo apuesta a iniciar el debate en una Cámara Alta donde cree tener mayor margen político.

La interna Milei-Villarruel escala tras el “papelón” en Luján

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel suma un nuevo capítulo de tensión tras la ausencia de la vicepresidenta en la misa en homenaje al Papa Francisco en Luján. Desde el Gobierno calificaron el gesto como un “papelón” y aseguran que buscó instalar un mensaje político, mientras que en el entorno de la titular del Senado sostienen que evitó participar de un acto “politizado”. El episodio vuelve a exponer una ruptura que ya es inocultable dentro del oficialismo, en un contexto donde las diferencias personales y políticas siguen profundizándose.

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Javier Milei y Victoria Villarruel, en una imagen de archivo. La relaci&oacute;n entre ambos atraviesa uno de sus momentos m&aacute;s tensos dentro del Gobierno.

Javier Milei y Victoria Villarruel, en una imagen de archivo. La relación entre ambos atraviesa uno de sus momentos más tensos dentro del Gobierno.

Dante Gebel acelera contactos y evalúa lanzarse para 2027

El pastor evangélico Dante Gebel intensificó su agenda política en Buenos Aires con reuniones con dirigentes, sindicalistas y empresarios, en medio de versiones crecientes sobre una posible candidatura presidencial. Aunque su entorno aclara que la decisión final llegará después del Mundial 2026, ya trabaja en la construcción de un espacio propio con perfil transversal. Con millones de seguidores en redes y una lógica outsider, su figura empieza a ser medida por consultoras, en un escenario donde nuevos actores buscan lugar en la política argentina.

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Deportes: Alarma por Lamine Yamal, limpieza en el Chelsea y furor en los Playoffs

La agenda deportiva de hoy está marcada por la incertidumbre médica en Barcelona, un cambio de timón drástico en Londres y la tensión máxima en las definiciones de postemporada. Entre lesiones de estrellas emergentes y banquillos que arden, el mundo del deporte no da respiro.

LaLiga, Barcelona vs Celta De Vigo, Lamine Yamal lesionado.
Lamine Yamal sale lesionado tras el partido ante el Celta. El joven del Barcelona preocupa en pleno tramo decisivo de LaLiga.

Lamine Yamal sale lesionado tras el partido ante el Celta. El joven del Barcelona preocupa en pleno tramo decisivo de LaLiga.

Lamine Yamal enciende las alarmas en el Barcelona tras el duelo ante el Celta

El barcelonismo contiene el aliento. Tras la victoria de ayer ante el Celta de Vigo, la imagen de Lamine Yamal retirándose con evidentes gestos de dolor tras convertir un penal ha generado una preocupación total. Los primeros reportes del entorno médico sugieren una posible rotura en el isquiotibial izquierdo, una lesión que, de confirmarse, podría dejarlo fuera de las canchas entre semanas e incluso meses si requiere cirugía. Aunque todavía no hay un parte médico oficial, Hansi Flick confirmó que el jugador será evaluado a fondo este jueves. El silencio del club aumenta la tensión en un tramo final de LaLiga donde el Barça se juega el título.

El Chelsea despide a Liam Rosenior y apuesta por un interino de la casa

Bombazo en la Premier League. Según confirmó Fabrizio Romano, el Chelsea ha decidido prescindir de Liam Rosenior tras una serie de resultados decepcionantes y una fractura evidente en la relación con el vestuario. La salida se ejecutó bajo una cláusula especial que evita un pago multimillonario por rescisión. Mientras la directiva sondea a Andoni Iraola como el gran candidato para el proyecto definitivo, se ha confirmado que Calum McFarlane, técnico del equipo Sub-21 (la reserva), asumirá el cargo de manera interina para intentar ordenar el caos en las últimas jornadas.

Los Playoffs de la NBA arden: Portland y los Sixers dan el golpe

La postemporada de la NBA está viviendo una primera ronda frenética. Los Philadelphia 76ers lograron igualar su serie ante los Boston Celtics (1-1) con una actuación dominante como visitantes. Por otro lado, los Portland Trail Blazers aprovecharon la salida por lesión de Victor Wembanyama para vencer a los Spurs y también poner las tablas en su eliminatoria. Mientras tanto, los Lakers de LeBron James sacan pecho y ya lideran 2-0 su serie ante los Houston Rockets, consolidándose como los candidatos más sólidos del Oeste hasta el momento.

Sinner y Alcaraz mantienen su pulso y piensan en el Roland Garros

El circuito ATP entra en su etapa más vibrante sobre tierra batida con un cambio de guardia confirmado. Según el ranking actualizado, Jannik Sinner se mantiene en lo más alto como número 1 del mundo, sosteniendo una ventaja estrecha sobre Carlos Alcaraz. La batalla se traslada ahora al Mutua Madrid Open, donde el español, baja confirmada, no podrá defender sus puntos críticos en casa. La paridad entre ambos ha generado una expectativa sin precedentes de cara a Roland Garros, marcando el inicio definitivo de una era post-Big Three.

Polémica total con el VAR: El gol anulado a Ferran Torres que indigna al Barça

Más allá de la lesión de Lamine, el triunfo ante el Celta dejó una herida abierta por el arbitraje. El VAR volvió a ser protagonista al anular un golazo de Ferran Torres por un fuera de juego milimétrico detectado por el sistema semiautomático. La imagen difundida por la realización ha encendido las redes sociales, ya que Ferran parece estar en línea con el defensor Yoel Lago. Es la segunda vez en una semana que el "Tiburón" sufre una anulación similar (tras lo ocurrido ante el Atlético en Champions), lo que ha provocado duras críticas desde el entorno culé sobre la precisión de las líneas en momentos determinantes del campeonato.

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Clima en Argentina: Estabilidad en el centro y alertas en el norte

La masa de aire frío se ha consolidado en la franja central, generando amaneceres frescos y tardes templadas. Mientras tanto, el extremo norte comienza a experimentar inestabilidad por el choque de masas de aire, y la Patagonia se mantiene bajo la influencia de vientos intensos.

Buenos Aires (AMBA): Se mantiene el ambiente otoñal. Tras un amanecer fresco, la tarde será muy agradable con cielo algo nublado. La humedad se sitúa en el 80% y los vientos del noreste aportarán un leve ascenso térmico hacia el final del día.

  • Máxima: 21°C | Mínima: 13°C

Córdoba: Jornada con una amplitud térmica marcada. El cielo estará parcialmente cubierto pero sin riesgo de lluvias. Se sentirá un ambiente seco durante la tarde, con vientos suaves del sector norte.

  • Máxima: 21°C | Mínima: 10°C

Rosario: Un jueves espléndido con cielo despejado y condiciones ideales. La visibilidad es óptima y la presión atmosférica se mantiene estable, consolidando un día de sol pleno.

  • Máxima: 22°C | Mínima: 13°C

Mendoza: Tiempo bueno y soleado con un ascenso de la temperatura. En la zona de cordillera se observa poca nubosidad, mientras que en la ciudad el viento del noreste brindará una tarde templada.

  • Máxima: 20°C | Mínima: 10°C

Salta (Capital): Mucha nubosidad y ambiente húmedo. Se esperan precipitaciones ligeras durante la mañana (aprox. 1 mm), mejorando hacia la tarde pero manteniendo el cielo cubierto y una temperatura acotada.

  • Máxima: 17°C | Mínima: 14°C

Posadas (Misiones): Alerta por inestabilidad. Se espera un día nublado y templado con probabilidad de lluvias fuertes por momentos. El ambiente estará muy cargado de humedad debido al flujo de aire tropical.

  • Máxima: 28°C | Mínima: 22°C

San Juan: Jornada de sol radiante y clima seco. La temperatura máxima sube ligeramente, ofreciendo una tarde cálida antes del enfriamiento rápido al ponerse el sol.

  • Máxima: 23°C | Mínima: 9°C

Rawson (Chubut): Típico clima patagónico: ventoso y fresco. Se registrarán ráfagas del suroeste con nubosidad variable, manteniendo una sensación térmica baja durante gran parte del día.

  • Máxima: 21°C | Mínima: 9°C

Ushuaia (Tierra del Fuego): Frío persistente con cielo mayormente cubierto. Hay poca probabilidad de chaparrones de aguanieve en las zonas altas y vientos moderados que acentuarán el frío invernal.

  • Máxima: 7°C | Mínima: 1°C

Bloque Internacional

Madrid: Mañana soleada que dará paso a una tarde muy cálida. Sin embargo, hacia la noche aumenta la inestabilidad con posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias ligeras aisladas.

  • Máxima: 27°C | Mínima: 14°C

Miami: Condiciones estables y cielo mayormente nublado. Se espera un día ventoso con ráfagas del este que mantienen el ambiente fresco y agradable, alejando las probabilidades de lluvia.

  • Máxima: 25°C | Mínima: 20°C

Montevideo: Clima muy similar a la ribera de Buenos Aires. El cielo estará poco nublado con vientos leves del noreste, manteniendo un ambiente típicamente otoñal y seco.

  • Máxima: 21°C | Mínima: 15°C

Sao Paulo: Ambiente cálido y algo pesado por la humedad. Aunque el sol será protagonista, podrían aparecer nubes de evolución por la tarde, manteniendo temperaturas elevadas para la época.

  • Máxima: 28°C | Mínima: 17°C

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Mundo: tensión en Ormuz, Donald Trump despide al jefe de la Marina y Europa mueve ficha

La agenda internacional vuelve a moverse entre tensión geopolítica, movimientos políticos y señales de cambio a largo plazo. Mientras Estados Unidos reordena su estructura militar en plena crisis con Irán, el conflicto en Medio Oriente sigue empantanado con el estrecho de Ormuz como punto crítico. En paralelo, Europa y América Latina suman episodios que combinan política, infraestructura y simbolismo en un escenario global cada vez más fragmentado.

EE.UU. remueve al jefe de la Marina en plena tensión con Irán

El Pentágono confirmó la salida “con efecto inmediato” del secretario de la Marina, John Phelan, en medio de la guerra con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Su reemplazo será el subsecretario Hung Cao, un veterano con 25 años de servicio y perfil alineado con la base política de Donald Trump. La salida se suma a una serie de más de una docena de cambios en la cúpula militar impulsados en los últimos meses, en un contexto donde Washington busca reforzar su estrategia naval mientras el control de rutas energéticas clave sigue en disputa.

Irán y EE.UU., en un punto muerto mientras Ormuz sigue bloqueado

El conflicto en Medio Oriente entra en una fase de estancamiento, con Estados Unidos sin apuro por cerrar un acuerdo y con Irán rechazando reabrir el estrecho de Ormuz. En las últimas horas, Teherán atacó tres buques comerciales e incautó otros dos, profundizando la crisis en una vía por donde circula buena parte del petróleo mundial. Empresas navieras ya advierten que no retomarán operaciones sin garantías de seguridad, lo que refuerza la presión sobre el comercio global y mantiene en vilo a los mercados energéticos.

embarcaciones fondeadas en el estrecho de Ormuz
El estrecho de Ormuz, bajo m&aacute;xima tensi&oacute;n tras los ataques a buques, mientras Donald Trump mantiene el bloqueo y presiona por una negociaci&oacute;n con Ir&aacute;n.

El estrecho de Ormuz, bajo máxima tensión tras los ataques a buques, mientras Donald Trump mantiene el bloqueo y presiona por una negociación con Irán.

El megaproyecto que busca unir España y Marruecos bajo el mar

Un túnel submarino de 42 kilómetros entre Tarifa y Tánger vuelve a escena tras ser considerado “viable” por estudios técnicos recientes. El proyecto, que alcanzaría una profundidad de hasta 475 metros y requeriría una inversión de entre 7.500 y 10.000 millones de dólares, busca crear un enlace ferroviario entre Europa y África. Aunque su ejecución plantea desafíos técnicos y logísticos enormes, la iniciativa refleja un cambio de escala en la infraestructura global y podría redefinir el transporte entre ambos continentes en las próximas décadas.

Delcy Rodríguez responde con ironía y reaviva la tensión política

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez reaccionó a los insultos recibidos en Madrid con un gesto provocador: apareció en redes con una camiseta que decía “Llegaron los monos”. La respuesta, en clave irónica, resignifica un ataque que el chavismo denunció como racista y reabre un debate de fondo sobre el lenguaje político en Venezuela. El episodio, que también involucró al cantante Carlos Baute (quien pidió disculpas), suma un nuevo capítulo a la confrontación simbólica entre oficialismo y oposición.

Letizia sorprende hablando guaraní y se vuelve viral en redes

La reina Letizia generó impacto al hablar en guaraní en un mensaje por el 50º aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay. El gesto, que rápidamente se viralizó, fue interpretado como una señal de cercanía cultural y diplomática. En un contexto internacional marcado por tensiones, la intervención de la monarca española aporta una nota distinta, ligada al soft power y a la cooperación cultural entre Europa y América Latina.

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Economía: dólar firme, activos golpeados y reservas en foco

El frente económico combina señales mixtas. Mientras el dólar se mantiene estable en la zona de los $1.400 y el Banco Central sostiene compras de divisas, los activos argentinos no logran enganchar el rebote global. En paralelo, el escenario internacional sigue condicionado por la guerra en Medio Oriente, con el petróleo alto y el dólar fortalecido como refugio.

El dólar se mantiene estable y el mercado sigue de cerca la brecha

La jornada cambiaria vuelve a mostrar calma, sin cambios respecto a la rueda anterior. El dólar oficial se mantiene en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue se ubica en torno a los $1.410-$1.415, con una brecha cercana al 4%. En los financieros, el MEP ronda los $1.414 y el CCL se acerca a los $1.470, lo que confirma un esquema cambiario ordenado pero bajo monitoreo constante. A nivel global, el dólar sigue firme como activo refugio en medio de la tensión con Irán, con los inversores alternando entre cautela y expectativas de una salida diplomática

Acciones y bonos argentinos caen y se desacoplan de Wall Street

Los activos locales volvieron a mostrar debilidad pese a un mejor clima internacional. El S&P Merval cayó 1,4% hasta los 2,89 millones de puntos, mientras los ADRs retrocedieron hasta 6%, con bajas destacadas en BBVA (-6%), Banco Macro (-4,1%) y Galicia (-3,4%). En contraste, Wall Street avanzó con el S&P 500 (+1,05%) y el Nasdaq (+1,64%). En renta fija, el Global 2029 subió 0,9%, pero el Bonar 2035 cedió 0,2%, con un riesgo país en torno a los 532 puntos. El dato refleja que el mercado argentino sigue sin consolidar una recuperación sostenida.

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Wall Street opera con cautela mientras Donald Trump sostiene la tregua con Ir&aacute;n y el conflicto en Ormuz mantiene en vilo a los mercados globales.

Wall Street opera con cautela mientras Donald Trump sostiene la tregua con Irán y el conflicto en Ormuz mantiene en vilo a los mercados globales.

El BCRA compra dólares, pero el impacto en reservas sigue limitado

El Banco Central volvió a intervenir con saldo positivo y compró u$s105 millones, acumulando cerca de u$s6.500 millones en lo que va de 2026. En abril, las compras ya superan los u$s2.100 millones, con fuerte aporte del agro y emisiones corporativas. Sin embargo, las reservas brutas subieron apenas u$s62 millones hasta los u$s45.841 millones, lo que evidencia que la acumulación efectiva sigue siendo un desafío. El objetivo oficial es alcanzar u$s10.000 millones en el año, en un esquema que combina intervención cambiaria, financiamiento internacional y flujos del RIGI.

Bitcoin se acerca a los u$s79.000 y vuelve el apetito por riesgo

El mercado cripto mostró una recuperación marcada en las últimas horas, con Bitcoin subiendo más de 4% hasta los u$s79.000, su nivel más alto desde octubre. Ethereum avanzó cerca de 3,8% y el resto de las altcoins acompañó la tendencia. El impulso llega por la extensión de la tregua en Medio Oriente y por señales desde la Reserva Federal, donde Kevin Warsh respaldó el rol de los activos digitales. El movimiento refleja un renovado interés por activos alternativos en un contexto global todavía volátil.

Tesla supera expectativas, pero el mercado castiga sus resultados

Tesla presentó resultados mejores a los esperados, con ingresos por u$s22.387 millones y ganancias por acción de u$s0,41, pero su acción cae cerca de 2% en el after market. La compañía enfrenta una caída del 10% en ingresos y del 14% en entregas, en un contexto de menor demanda y mayor competencia, especialmente desde China. Aunque el mercado valora su apuesta a la inteligencia artificial, robotaxis y baterías, persisten dudas sobre la capacidad de sostener el crecimiento en el corto plazo.

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