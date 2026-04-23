La mañana de Urgente24: Donald Trump despide al jefe de la Marina, Irán ataca buques y Letizia, tendencia

Donald Trump vuelve a marcar la agenda global con una decisión que impacta tanto en la política como en los mercados: la salida del jefe de la Marina en plena tensión con Irán, en un contexto donde el conflicto en Medio Oriente sigue sin resolverse y el estrecho de Ormuz continúa bajo presión. La combinación de tregua frágil, movimientos militares y ataques a buques mantiene en alerta a los inversores y condiciona el pulso de la economía global.
Política: reforma electoral de Milei, tensión con Villarruel y un outsider que se mueve
El frente político argentino suma movimientos de fondo y también gestos que exponen internas abiertas. El Gobierno avanza con una reforma electoral que puede cambiar las reglas de juego, mientras crece la tensión dentro del oficialismo y aparecen figuras inesperadas que empiezan a posicionarse de cara al 2027.
Milei impulsa una reforma electoral con fin de las PASO y regreso de Ficha Limpia
El Gobierno envió al Senado un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación definitiva de las PASO, el regreso del esquema de Ficha Limpia y cambios profundos en el financiamiento de los partidos. La iniciativa propone que cada fuerza defina sus candidatos según su propia estructura interna y eleva con fuerza el peso de los aportes privados, que pasan del 2% al 35%. Además, elimina el financiamiento público de campaña y modifica los requisitos para la conformación de partidos. El oficialismo apuesta a iniciar el debate en una Cámara Alta donde cree tener mayor margen político.
La interna Milei-Villarruel escala tras el “papelón” en Luján
La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel suma un nuevo capítulo de tensión tras la ausencia de la vicepresidenta en la misa en homenaje al Papa Francisco en Luján. Desde el Gobierno calificaron el gesto como un “papelón” y aseguran que buscó instalar un mensaje político, mientras que en el entorno de la titular del Senado sostienen que evitó participar de un acto “politizado”. El episodio vuelve a exponer una ruptura que ya es inocultable dentro del oficialismo, en un contexto donde las diferencias personales y políticas siguen profundizándose.
Dante Gebel acelera contactos y evalúa lanzarse para 2027
El pastor evangélico Dante Gebel intensificó su agenda política en Buenos Aires con reuniones con dirigentes, sindicalistas y empresarios, en medio de versiones crecientes sobre una posible candidatura presidencial. Aunque su entorno aclara que la decisión final llegará después del Mundial 2026, ya trabaja en la construcción de un espacio propio con perfil transversal. Con millones de seguidores en redes y una lógica outsider, su figura empieza a ser medida por consultoras, en un escenario donde nuevos actores buscan lugar en la política argentina.
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