Irán no se acobarda ante el clima de guerra impuesto por Trump: "Tres barcos"

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la continuación del bloqueo sobre Ormuz y una prórroga del alto al fuego con Irán, hasta que Teherán presente “una propuesta unificada” y las “conversaciones fluyan, de una u otra forma”, justamente después de que el vicepresidente JD Vance y la delegación iraní se negaran a participar de la segunda ronda de conversaciones en Islamabad tras el ataque estadounidense del fin de semana a dos petroleros vinculados a Irán (el “Touska” y el “Mt Tifanny”).

Irán a Trump: Un alto al fuego tendría sentido con Ormuz abierto

“Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se viola mediante el bloqueo marítimo y la toma de rehenes de la economía mundial, y si se detiene la beligerancia sionista en todos los frentes”, escribió este miércoles el presidente del Parlamento iraní y negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, en X, haciendo alusión a las supuestas violaciones al alto al fuego de parte de EE.UU. e Israel, que continúa bombardeando el territorio libanés bajo el supuesto de luchar contra Hezbolá y que ha matado a dos conductores de Unicef que conducían camiones de agua en Gaza, enclave palestino bajo una frágil y cuestionada tregua desde el 10 de octubre de 2025.

“Reabrir el estrecho de Ormuz es imposible con una violación tan flagrante del alto el fuego. No lograron sus objetivos mediante la agresión militar, ni los lograrán mediante la intimidación. La única salida es reconocer los derechos del pueblo iraní", sentenció el funcionario iraní.

IRÁN - TRUMP - ORMUZ Dicho de otro modo, el funcionario de Irán aseguró en X que la prórroga del alto el fuego decretada por el presidente Trump "no significa nada" y que ha llegado el momento de que "Irán tome la iniciativa". FOTO: MONTAJE ÁMBITO

Al igual que él, Ebrahim Rezaei, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, afirmó que cualquier acción contra buques iraníes recibiría una respuesta recíproca. Advirtió, además, que Irán buscaría "ojo por ojo, petrolero por petrolero".

El petróleo sube, dada la inestabilidad en Medio Oriente y la falta de avances de Trump

En cuanto al impacto en los mercados, los precios de petróleo subieron este miercoles ante la incertidumbre sobre las perspectivas de un alto al fuego y el retraso a una reapertura total sobre Ormuz, por donde fluye una quinta parte de los hidrocarburos del mundo y el 90% del crudo de los mercados asiáticos

Los precios del petróleo crudo avanzaban este miércoles un 3%: el barril de Texas en Wall Street cotizaba a USD 92,20 en los contratos para entregar en mayo, mientras que el Brent del Mar del Norte para junio subía a USD 101,84 el barril.

“La prórroga del alto el fuego no ha servido de mucho para calmar los ánimos, dado que persisten las preocupaciones sobre el impacto de la escasez de energía en la economía mundial”, declaró Susannah Streeter, estratega jefe de inversiones de Wealth Club.

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