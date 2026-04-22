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La mañana de Urgente24: la tregua de Donald Trump sacude los mercados y el Mundial 2026 se acelera

Las mañanas de Urgente24: noticias del mundo, de Argentina, de la economía y la política para encarar el día.

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FOTO: NA / XINHUA / LI YUANQUING
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Donald Trump extiende la tregua con Irán y mueve los mercados, un motín deja muertos en Venezuela y el hijo de Cristiano Ronaldo ilusiona en Arabia.

22 de abril de 2026 - 07:20
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EN VIVO

La jornada arranca con los mercados como primer reflejo del clima global. La decisión de Donald Trump de extender la tregua con Irán introduce una pausa en el conflicto en Medio Oriente y genera movimientos moderados en bolsas y materias primas, en un escenario donde la tensión sigue latente.

En paralelo, América Latina vuelve a quedar bajo la lupa. Un motín en una cárcel de Venezuela dejó al menos cinco muertos y expuso una vez más la crisis estructural del sistema penitenciario, en medio de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Europa, por su parte, suma su propio foco de tensión política. En España, el cruce entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo escala en el Congreso tras el acuerdo del PP con Vox en Extremadura, en un contexto de creciente polarización.

A este escenario se suma el pulso del deporte, con el Real Madrid todavía en carrera por LaLiga y el posible salto de Cristiano Ronaldo Jr. al primer equipo del Al Nassr, una historia que mezcla presente y legado. Entre treguas frágiles, crisis abiertas y movimientos en el fútbol, el día se perfila marcado por señales de calma relativa con un trasfondo todavía inestable.

Live Blog Post

Clima en Argentina: Jornada fresca y estable

El frente frío que ingresó ayer se asentó en gran parte del territorio nacional, dejando condiciones de cielo despejado en el centro y norte, mientras que el sur experimenta la llegada de un sistema de baja presión.

  • Buenos Aires (AMBA): Se espera un día fresco pero muy agradable. El cielo estará algo nublado por la mañana, despejándose hacia la tarde. Los vientos soplarán del oeste rotando al sudoeste, manteniendo el ambiente seco y otoñal.
    • Máxima: 20°C | Mínima: 12°C
  • Córdoba: La jornada se presenta con nubosidad dispersa y sin probabilidad de lluvias. Es un día fresco y agradable con vientos del noreste.
    • Máxima: 19°C | Mínima: 11°C
  • Rosario: Cielo totalmente despejado para hoy. La humedad bajó considerablemente, lo que genera una sensación de frescura muy cómoda sin el agobio de los días anteriores.
    • Máxima: 21°C | Mínima: 12°C
  • Mendoza: El tiempo en la zona cuyana presenta poca nubosidad variable con un leve ascenso de la temperatura respecto a ayer. Se espera un día con vientos leves.
    • Máxima: 20°C | Mínima: 8°C
  • Salta (Capital): Clima templado y seco. Se espera un cielo mayormente nublado con alguna lluvia durante la noche. El sol no estará presente durante toda la jornada.
    • Máxima: 18°C | Mínima: 14°C
  • Posadas (Misiones): El norte se mantiene cálido pero con aldo de nubosidad en aumento. Se espera un ambiente húmedo con vientos leves del sector este.
    • Máxima: 28°C | Mínima: 22°C
  • San Juan: Jornada de pleno sol y baja humedad. Se espera un día apenas caluroso por la tarde con vientos leves del sur, ideal para actividades al aire libre antes del descenso térmico nocturno.
    • Máxima: 21°C | Mínima: 9°C
  • Rawson (Chubut): Ventoso y fresco. Se esperan ráfagas del sector oeste que podrían superar los 40 km/h, con cielo parcialmente nublado y un ambiente bien patagónico.
    • Máxima: 18°C | Mínima: 9°C
  • Ushuaia (Tierra del Fuego): Frío intenso y cielo cubierto. La capital fueguina espera algunas lluvias y nevadas aisladas en las zonas altas, con vientos fuertes del sudoeste que aumentarán la sensación térmica negativa.
    • Máxima: 7°C | Mínima: 1°C

Bloque Internacional

  • Madrid: Jornada marcada por cielos poco nubosos y un ligero descenso de las temperaturas máximas. Soplarán brisas suaves del sudoeste, ideal para caminar por la ciudad.
    • Máxima: 23°C | Mínima: 13°C
  • Miami: Clima estable y sin precipitaciones para este miércoles. La humedad estará en niveles moderados con vientos algo intensos desde el noreste, lo que refresca un poco el calor tropical.
    • Máxima: 25°C | Mínima: 21°C
  • Montevideo: Muy similar a Buenos Aires, con vientos moderados del oeste y alta humedad. El cielo estará mayormente nublado pero no se esperan lluvias durante todo el día.
    • Máxima: 18°C | Mínima: 15°C
  • Sao Paulo: El clima en la ciudad brasileña estará perfecto, sin nubosidad y algo de calor. El ambiente es bastante húmedo y pesado.
    • Máxima: 27°C | Mínima: 16°C

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Política: Reforma electoral, el regreso de Milei y el conflicto universitario

La política argentina amanece hoy con un fuerte giro institucional tras el anuncio de una reforma que busca cambiar las reglas de juego electorales, mientras el Presidente aterriza en Buenos Aires tras su gira por Israel y el Gobierno intenta contener el impacto político de la masiva movilización educativa.

El Gobierno envía al Congreso la eliminación de las PASO y "Ficha Limpia"

El presidente Javier Milei confirmó hoy el envío de un ambicioso proyecto de reforma electoral que busca eliminar definitivamente las Primarias (PASO). El argumento oficial es el ahorro fiscal de más de $50.000 millones, bajo la premisa de "no obligar a los ciudadanos a pagar las internas de la casta". Sin embargo, el punto que genera más chispas es la inclusión de la cláusula de "Ficha Limpia", que impediría candidaturas de personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción. Esta medida es leída por la oposición como un dardo directo al kirchnerismo, anticipando una batalla feroz en el Congreso donde el oficialismo todavía no tiene garantizados los votos para una reforma que requiere mayoría absoluta.

Regreso de Javier Milei y balance de su gira por Israel

Tras ser condecorado con un doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan y participar en el encendido de antorchas por el Día de la Independencia de Israel, Javier Milei arribó hoy al país. Su regreso ocurre en un clima de alta tensión geopolítica tras sus declaraciones sobre la "convivencia cultural" con Irán, lo que generó alertas en seguridad nacional. Además, el mandatario llega con la tarea de contener las grietas internas en el Gabinete, luego de que su paso por la Iglesia del Santo Sepulcro y los gestos hacia el legado de Francisco (a un año de su fallecimiento) no lograran calmar las aguas con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien mantiene un perfil diferenciado tras ausentarse de los actos centrales.

Tensión por el financiamiento universitario tras la marcha federal

Luego de la masiva movilización de ayer, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, busca hoy bajar el tono al conflicto con las universidades nacionales. Pese a que el Gobierno anunció un aumento presupuestario del 70% para gastos de funcionamiento, los rectores advierten que la cifra es insuficiente frente a una inflación interanual que triplica ese valor. Hoy el Ejecutivo intentará activar una mesa de diálogo técnica, mientras la oposición en el Congreso presiona para tratar proyectos de ley que blinden por ley el presupuesto educativo, buscando capitalizar el descontento social que se vio reflejado en las calles de todo el país.

Sandra Pettovello
Sandra Pettovello, en medio de una semana determinante para su cartera. Entre la presi&oacute;n parlamentaria por el presupuesto educativo y la implementaci&oacute;n de los programas 'Formando Capital Humano', la ministra centraliza las decisiones clave del frente social del Gobierno.

Sandra Pettovello, en medio de una semana determinante para su cartera. Entre la presión parlamentaria por el presupuesto educativo y la implementación de los programas 'Formando Capital Humano', la ministra centraliza las decisiones clave del frente social del Gobierno.

La "Ley Hojarasca" explota mediáticamente tras concesiones a aliados

Aunque el dictamen de la denominada "Ley Hojarasca" avanzó ayer en comisiones, hoy el tema domina la agenda tras conocerse las concesiones de último momento que hizo el Ejecutivo para destrabar su tratamiento en Diputados. Para conseguir el apoyo de sectores de la UCR y bloques provinciales, Federico Sturzenegger tuvo que dar marcha atrás con la derogación de beneficios de libre circulación y estacionamiento para legisladores, lo que desató críticas por mantener "privilegios de la casta" dentro de una ley que supuestamente venía a desregular estructuras obsoletas. El proyecto llega hoy al recinto con un fuerte cuestionamiento sobre si la "limpieza administrativa" es realmente profunda o si se detiene ante los intereses de los socios parlamentarios.

Alberto Fernández, a las puertas del juicio oral por violencia de género

La causa contra el expresidente Alberto Fernández entró hoy en su etapa decisiva tras el fallo del juez federal Daniel Rafecas, quien rechazó los últimos pedidos de nulidad de la defensa. Con la confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara Federal (con los votos de los jueces Irurzun y Farah), el fiscal Ramiro González ya prepara la elevación a juicio oral por "lesiones leves y graves, doblemente agravadas" y "amenazas coactivas" contra Fabiola Yáñez. La investigación, que se originó de forma colateral en la causa de los seguros, tiene al peronismo en una crisis de liderazgo terminal, mientras el oficialismo aprovecha el avance judicial para contrastar la "decadencia ética" de la gestión anterior con su propia agenda de reformas.

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Mundo: motín en Venezuela, tregua en Irán y tensión política entre Sánchez y Feijóo

La agenda internacional combina crisis humanitarias, conflictos geopolíticos y decisiones políticas con impacto directo. Desde la violencia en cárceles de Venezuela hasta una guerra en pausa en Medio Oriente, el escenario global mantiene varios focos abiertos. En paralelo, América Latina y Europa suman movimientos que reflejan tensiones estructurales, con debates que van desde seguridad hasta modelos políticos y sociales.

Motín en Venezuela deja cinco muertos y expone la crisis carcelaria

Un motín en la cárcel Yare III, en las afueras de Caracas, terminó con al menos cinco presos muertos, según confirmó el Gobierno venezolano. El episodio se da en un contexto crítico del sistema penitenciario, marcado por denuncias de hacinamiento, falta de atención médica y condiciones extremas. Desde enero, más de 650 presos políticos fueron excarcelados, aunque ONG estiman que aún quedan entre 400 y 600 detenidos. Las protestas de familiares y los pedidos de intervención internacional vuelven a poner el foco en una crisis de derechos humanos que sigue escalando.

La guerra con Irán entra en pausa, pero mantiene al mundo en vilo

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa una tregua frágil tras la decisión de Donald Trump de extender el alto el fuego sin plazo definido. La guerra ya dejó más de 3.300 muertos en Irán y más de 2.200 en Líbano, además de víctimas en Israel y países del Golfo. Washington mantiene el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, mientras intenta forzar una negociación. En paralelo, la tensión impacta en la política interna de EE.UU., con la aprobación de Trump cayendo al 30% según encuestas recientes.

Donald Trump
Donald Trump, esta ma&ntilde;ana. El presidente estadounidense extendi&oacute; el alto el fuego con Ir&aacute;n y apuesta a sostener una tregua que mantenga abierta la v&iacute;a diplom&aacute;tica.

Donald Trump, esta mañana. El presidente estadounidense extendió el alto el fuego con Irán y apuesta a sostener una tregua que mantenga abierta la vía diplomática.

El Salvador inicia un juicio récord contra casi 500 pandilleros

La justicia de El Salvador inició un proceso histórico contra 468 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. El juicio se enmarca en el régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele, que ya permitió la detención de más de 91.000 personas. Mientras el Gobierno defiende la baja en los niveles de violencia, organismos de derechos humanos denuncian más de 6.000 abusos y al menos 488 muertes bajo custodia estatal, lo que reabre el debate sobre el costo institucional del modelo.

Choque político en España: Sánchez y Feijóo escalan la tensión por el pacto con Vox

El Congreso español vivió una sesión de alta tensión con un fuerte cruce entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, atravesado por el reciente acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura. El pacto incluye medidas como priorizar a ciudadanos españoles en el acceso a ayudas públicas y endurecer políticas migratorias, lo que el Gobierno considera contrario al principio de igualdad constitucional. Feijóo, por su parte, cuestionó la gestión económica y denunció un aumento de la deuda de 500.000 millones de euros. El enfrentamiento refleja un clima político cada vez más polarizado y con presión creciente hacia un escenario electoral.

Reino Unido avanza con una ley histórica contra el tabaquismo

El Parlamento británico aprobó una ley que prohibirá de por vida la compra de tabaco a quienes hayan nacido a partir de 2009, con el objetivo de crear la primera generación “libre de humo”. La medida, que entraría en vigor en 2027, también restringe el uso de vapeadores en espacios con menores y zonas sensibles. La decisión generó fuerte repercusión en redes y en el debate político, con respaldo de organizaciones sanitarias pero críticas desde sectores opositores que cuestionan su aplicación práctica.

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Economía: dólar estable, Asia con dudas y alerta sobre el modelo productivo

El frente económico arranca con una señal de relativa calma en el mercado cambiario, pero con varias tensiones de fondo que siguen activas. Mientras el dólar se mantiene en niveles similares a los de las últimas ruedas, Asia muestra un comportamiento dispar pese a la tregua en Medio Oriente y el petróleo sigue presionando en la zona de máximos. En paralelo, nuevos informes vuelven a poner el foco en el impacto de la apertura económica y en los sectores que pueden sostener el crecimiento en los próximos años.

El dólar se mantiene en la misma zona y el mercado sigue mirando la brecha

La jornada cambiaria abre con pocos cambios respecto a los últimos días, en una señal de estabilidad que el mercado sigue de cerca. El dólar oficial minorista cotiza a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio de entidades lo ubica en $1.400,59. En el segmento mayorista, referencia clave, se mueve en $1.375,50. Por su parte, el dólar blue se ubica en $1.410, el MEP en $1.414,42 y el contado con liquidación en $1.471,89, lo que deja brechas de 2,8% y 7% respectivamente. El dólar tarjeta se mantiene en $1.820 y el dólar cripto ronda los $1.456, mientras que Bitcoin cotiza en torno a los u$s77.500.

Asia reacciona sin euforia pese a la tregua y marca un clima de cautela

Los mercados asiáticos mostraron una dinámica mixta en una rueda atravesada por la extensión del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El Nikkei japonés subió 0,5% y alcanzó máximos históricos, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,4% y el índice tecnológico bajó cerca de 2%. En Corea del Sur, el Kospi retrocedió 0,3% tras su rally previo, y en China los principales índices avanzaron apenas 0,2%. La lectura es clara: la tregua aporta algo de estabilidad, pero la incertidumbre geopolítica y la debilidad previa de Wall Street siguen limitando el apetito por riesgo.

Europa busca financiamiento y advierte sobre el uso del capital

Desde el frente europeo, el CEO de Bolsas y Mercados Españoles, Juan Flames, puso el foco en un problema estructural: el exceso de ahorro sin canalizar hacia la economía real. Según explicó, en la zona euro hay más de 10 billones de euros depositados en fondos, una masa de capital que podría ser clave para financiar inversión productiva. En ese contexto, reclamó una mayor integración y simplificación de los mercados financieros europeos, en un momento en el que el crecimiento sigue condicionado y la necesidad de financiamiento se vuelve cada vez más urgente.

El petróleo se sostiene cerca de los 90 dólares y suma presión global

El crudo WTI se mantiene en una zona de alta tensión, moviéndose en un rango de entre 88 y 91,5 dólares por barril, con un punto de equilibrio marcado en torno a los 90. La fortaleza de las ventas minoristas en Estados Unidos, que crecieron por encima de lo esperado, reforzó las expectativas de demanda y sostiene los precios en la parte alta del rango. Aunque no hay un salto brusco, el mercado muestra una compresión que sugiere acumulación de presión, en un contexto donde reservas estables y flujos físicos ordenados mantienen el equilibrio, pero sin despejar riesgos.

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El petr&oacute;leo se mantiene en torno a los 90 d&oacute;lares por barril, en una zona de tensi&oacute;n donde la demanda global y el conflicto en Medio Oriente siguen marcando el ritmo del mercado energ&eacute;tico.

El petróleo se mantiene en torno a los 90 dólares por barril, en una zona de tensión donde la demanda global y el conflicto en Medio Oriente siguen marcando el ritmo del mercado energético.

JP Morgan traza un mapa de ganadores y perdedores en la economía de Milei

Un informe de JP Morgan advierte que la economía argentina atraviesa una transición hacia un modelo de mayor apertura, con impactos muy desiguales según el sector. Actividades como energía y minería, con Vaca Muerta y el litio como ejes, junto con servicios basados en el conocimiento y agro de precisión, aparecen como los principales ganadores. En cambio, la industria protegida, el consumo dependiente de subsidios y la construcción sin financiamiento quedan más expuestos. El banco proyecta una inflación cercana al 26% para 2026 y advierte que una apertura rápida podría destruir empleo formal más rápido de lo que los sectores dinámicos logren generarlo.

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Deportes: Real Madrid sigue en la pelea, crisis histórica en Leicester y el Mundial acelera

El arranque deportivo del día combina tensión en LaLiga, movimientos que sacuden estructuras históricas en Europa y señales de un Mundial 2026 que empieza a sentirse cada vez más cerca. Mientras el Real Madrid se aferra a sus últimas opciones, el Leicester confirma una caída que impacta en el fútbol inglés y el mercado global suma historias que mezclan negocio, familia y proyección.

Real Madrid gana y se aferra a LaLiga mientras crece la incertidumbre interna

El Real Madrid venció 2-1 al Alavés en el Santiago Bernabéu con goles de Kylian Mbappé y Vinicius Jr. y se mantiene en la pelea por LaLiga, aunque con margen mínimo. El equipo de Álvaro Arbeloa suma 73 puntos, pero con un partido más que el Barcelona, que tiene 79 y juega hoy ante el Celta de Vigo. Una victoria culé dejaría el título prácticamente sentenciado. En paralelo, el clima interno sigue bajo análisis: con la salida de Álvaro Arbeloa ya decidida y versiones cruzadas sobre el futuro del cuerpo técnico, según medios como Marca y Mundo Deportivo, Florentino Pérez ya habría tomado una decisión que podría redefinir el proyecto.

Leicester City toca fondo: de campeón histórico a caer a League One

El Leicester City consumó uno de los descensos más duros del fútbol inglés al caer a League One, apenas diez años después de su histórica Premier League. El empate 2-2 en el King Power no alcanzó y el equipo terminó 23° en el Championship, arrastrando una crisis marcada por sanciones financieras, pérdidas superiores a 375 millones de libras y un plantel cuestionado por su alto costo. La reacción de los hinchas, con enfrentamientos hacia jugadores como Harry Winks, refleja el deterioro institucional de un club que pasó de ser ejemplo global a enfrentar una reconstrucción profunda.

Cristiano Ronaldo Jr. se acerca al primer equipo del Al Nassr

El Al Nassr evalúa dar un paso simbólico y deportivo al considerar la promoción de Cristiano Ronaldo Jr. al primer equipo en la próxima temporada. El delantero, que cumplirá 16 años en junio, ha destacado en las inferiores del club saudí y ya entrena bajo la mirada directa del entorno técnico. La decisión final llegará tras una evaluación integral al cierre de la temporada, pero la posibilidad alimenta una narrativa que entusiasma a los aficionados: la continuidad del legado de Cristiano Ronaldo en el fútbol profesional, en una escena que recuerda otros casos familiares en el deporte global.

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Cristiano Ronaldo durante un partido con Al Nassr. El portugu&eacute;s vuelve a estar en el centro de la escena ante la posible llegada de su hijo al primer equipo del club saud&iacute;.

Cristiano Ronaldo durante un partido con Al Nassr. El portugués vuelve a estar en el centro de la escena ante la posible llegada de su hijo al primer equipo del club saudí.

Bellingham invierte fuera del fútbol y refuerza su perfil empresarial

Jude Bellingham amplía su proyección más allá del campo al adquirir el 1,2% del Birmingham Phoenix, equipo de críquet vinculado a su ciudad natal, a cambio de unas 800.000 libras. El jugador del Real Madrid explicó que la inversión responde a un vínculo personal con Birmingham y a su interés por devolver algo a la comunidad que lo formó. La operación lo suma a una tendencia creciente entre futbolistas de élite que diversifican su patrimonio en otros deportes, consolidando una imagen que combina rendimiento deportivo con visión empresarial.

Mundial 2026: el Azteca llega justo y México ajusta contrarreloj

A 50 días del inicio del Mundial 2026, el estadio Azteca avanza en su remodelación con el objetivo de llegar a tiempo al partido inaugural, aunque con señales de presión en la organización. Si bien el ambiente en Ciudad de México ya refleja entusiasmo, las obras en el estadio, el aeropuerto y la infraestructura urbana generan preocupación por la logística. El histórico recinto, que volverá a ser protagonista tras 1970 y 1986, todavía presenta sectores sin terminar y accesos complejos, mientras el gobierno analiza medidas excepcionales para evitar un colapso de tráfico durante el torneo.

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