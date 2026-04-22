La mañana de Urgente24: la tregua de Donald Trump sacude los mercados y el Mundial 2026 se acelera

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Política: Reforma electoral, el regreso de Milei y el conflicto universitario

La política argentina amanece hoy con un fuerte giro institucional tras el anuncio de una reforma que busca cambiar las reglas de juego electorales, mientras el Presidente aterriza en Buenos Aires tras su gira por Israel y el Gobierno intenta contener el impacto político de la masiva movilización educativa.

El Gobierno envía al Congreso la eliminación de las PASO y "Ficha Limpia"

El presidente Javier Milei confirmó hoy el envío de un ambicioso proyecto de reforma electoral que busca eliminar definitivamente las Primarias (PASO). El argumento oficial es el ahorro fiscal de más de $50.000 millones, bajo la premisa de "no obligar a los ciudadanos a pagar las internas de la casta". Sin embargo, el punto que genera más chispas es la inclusión de la cláusula de "Ficha Limpia", que impediría candidaturas de personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción. Esta medida es leída por la oposición como un dardo directo al kirchnerismo, anticipando una batalla feroz en el Congreso donde el oficialismo todavía no tiene garantizados los votos para una reforma que requiere mayoría absoluta.

Regreso de Javier Milei y balance de su gira por Israel

Tras ser condecorado con un doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan y participar en el encendido de antorchas por el Día de la Independencia de Israel, Javier Milei arribó hoy al país. Su regreso ocurre en un clima de alta tensión geopolítica tras sus declaraciones sobre la "convivencia cultural" con Irán, lo que generó alertas en seguridad nacional. Además, el mandatario llega con la tarea de contener las grietas internas en el Gabinete, luego de que su paso por la Iglesia del Santo Sepulcro y los gestos hacia el legado de Francisco (a un año de su fallecimiento) no lograran calmar las aguas con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien mantiene un perfil diferenciado tras ausentarse de los actos centrales.

Tensión por el financiamiento universitario tras la marcha federal

Luego de la masiva movilización de ayer, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, busca hoy bajar el tono al conflicto con las universidades nacionales. Pese a que el Gobierno anunció un aumento presupuestario del 70% para gastos de funcionamiento, los rectores advierten que la cifra es insuficiente frente a una inflación interanual que triplica ese valor. Hoy el Ejecutivo intentará activar una mesa de diálogo técnica, mientras la oposición en el Congreso presiona para tratar proyectos de ley que blinden por ley el presupuesto educativo, buscando capitalizar el descontento social que se vio reflejado en las calles de todo el país.

Sandra Pettovello Sandra Pettovello, en medio de una semana determinante para su cartera. Entre la presión parlamentaria por el presupuesto educativo y la implementación de los programas 'Formando Capital Humano', la ministra centraliza las decisiones clave del frente social del Gobierno. FOTO NA: (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

La "Ley Hojarasca" explota mediáticamente tras concesiones a aliados

Aunque el dictamen de la denominada "Ley Hojarasca" avanzó ayer en comisiones, hoy el tema domina la agenda tras conocerse las concesiones de último momento que hizo el Ejecutivo para destrabar su tratamiento en Diputados. Para conseguir el apoyo de sectores de la UCR y bloques provinciales, Federico Sturzenegger tuvo que dar marcha atrás con la derogación de beneficios de libre circulación y estacionamiento para legisladores, lo que desató críticas por mantener "privilegios de la casta" dentro de una ley que supuestamente venía a desregular estructuras obsoletas. El proyecto llega hoy al recinto con un fuerte cuestionamiento sobre si la "limpieza administrativa" es realmente profunda o si se detiene ante los intereses de los socios parlamentarios.

Alberto Fernández, a las puertas del juicio oral por violencia de género

La causa contra el expresidente Alberto Fernández entró hoy en su etapa decisiva tras el fallo del juez federal Daniel Rafecas, quien rechazó los últimos pedidos de nulidad de la defensa. Con la confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara Federal (con los votos de los jueces Irurzun y Farah), el fiscal Ramiro González ya prepara la elevación a juicio oral por "lesiones leves y graves, doblemente agravadas" y "amenazas coactivas" contra Fabiola Yáñez. La investigación, que se originó de forma colateral en la causa de los seguros, tiene al peronismo en una crisis de liderazgo terminal, mientras el oficialismo aprovecha el avance judicial para contrastar la "decadencia ética" de la gestión anterior con su propia agenda de reformas.