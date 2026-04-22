La mañana de Urgente24: la tregua de Donald Trump sacude los mercados y el Mundial 2026 se acelera

La jornada arranca con los mercados como primer reflejo del clima global. La decisión de Donald Trump de extender la tregua con Irán introduce una pausa en el conflicto en Medio Oriente y genera movimientos moderados en bolsas y materias primas, en un escenario donde la tensión sigue latente.
Clima en Argentina: Jornada fresca y estable
El frente frío que ingresó ayer se asentó en gran parte del territorio nacional, dejando condiciones de cielo despejado en el centro y norte, mientras que el sur experimenta la llegada de un sistema de baja presión.
- Buenos Aires (AMBA): Se espera un día fresco pero muy agradable. El cielo estará algo nublado por la mañana, despejándose hacia la tarde. Los vientos soplarán del oeste rotando al sudoeste, manteniendo el ambiente seco y otoñal.
- Máxima: 20°C | Mínima: 12°C
- Córdoba: La jornada se presenta con nubosidad dispersa y sin probabilidad de lluvias. Es un día fresco y agradable con vientos del noreste.
- Máxima: 19°C | Mínima: 11°C
- Rosario: Cielo totalmente despejado para hoy. La humedad bajó considerablemente, lo que genera una sensación de frescura muy cómoda sin el agobio de los días anteriores.
- Máxima: 21°C | Mínima: 12°C
- Mendoza: El tiempo en la zona cuyana presenta poca nubosidad variable con un leve ascenso de la temperatura respecto a ayer. Se espera un día con vientos leves.
- Máxima: 20°C | Mínima: 8°C
- Salta (Capital): Clima templado y seco. Se espera un cielo mayormente nublado con alguna lluvia durante la noche. El sol no estará presente durante toda la jornada.
- Máxima: 18°C | Mínima: 14°C
- Posadas (Misiones): El norte se mantiene cálido pero con aldo de nubosidad en aumento. Se espera un ambiente húmedo con vientos leves del sector este.
- Máxima: 28°C | Mínima: 22°C
- San Juan: Jornada de pleno sol y baja humedad. Se espera un día apenas caluroso por la tarde con vientos leves del sur, ideal para actividades al aire libre antes del descenso térmico nocturno.
- Máxima: 21°C | Mínima: 9°C
- Rawson (Chubut): Ventoso y fresco. Se esperan ráfagas del sector oeste que podrían superar los 40 km/h, con cielo parcialmente nublado y un ambiente bien patagónico.
- Máxima: 18°C | Mínima: 9°C
- Ushuaia (Tierra del Fuego): Frío intenso y cielo cubierto. La capital fueguina espera algunas lluvias y nevadas aisladas en las zonas altas, con vientos fuertes del sudoeste que aumentarán la sensación térmica negativa.
- Máxima: 7°C | Mínima: 1°C
Bloque Internacional
- Madrid: Jornada marcada por cielos poco nubosos y un ligero descenso de las temperaturas máximas. Soplarán brisas suaves del sudoeste, ideal para caminar por la ciudad.
- Máxima: 23°C | Mínima: 13°C
- Miami: Clima estable y sin precipitaciones para este miércoles. La humedad estará en niveles moderados con vientos algo intensos desde el noreste, lo que refresca un poco el calor tropical.
- Máxima: 25°C | Mínima: 21°C
- Montevideo: Muy similar a Buenos Aires, con vientos moderados del oeste y alta humedad. El cielo estará mayormente nublado pero no se esperan lluvias durante todo el día.
- Máxima: 18°C | Mínima: 15°C
- Sao Paulo: El clima en la ciudad brasileña estará perfecto, sin nubosidad y algo de calor. El ambiente es bastante húmedo y pesado.
- Máxima: 27°C | Mínima: 16°C
Deja tu comentario