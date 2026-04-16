El Real Madrid vivió una de esas noches europeas que quedan marcadas en el calendario. El Bayern Múnich golpeó en el momento justo y dejó al conjunto blanco fuera de la Champions League, en un partido cargado de intensidad, polémicas y un final que dejó al merengue en silencio.
TENSIÓN EN EL VESTUARIO
Arbeloa casi descartado en el Real Madrid: la supuesta charla de Florentino Pérez a los jugadores
La caída del Real Madrid ante el Bayern en Champions tensó al club. Florentino Pérez, molesto, y Álvaro Arbeloa ya con candidatos para sucederlo.
El encuentro tuvo varios momentos calientes. Uno de los más discutidos fue la acción que involucró a Eduardo Camavinga, una expulsión y una jugada que generó fuertes protestas entre los jugadores del Madrid, que tras el encuentro se volcaron a los principales medios españoles para expresar su malestar y elevar la polémica. Todo esto alimentó la sensación de que el partido se escapaba en detalles que terminaron pesando demasiado en el resultado final.
Pero la tensión no terminó con el pitazo del árbitro. Minutos después de la eliminación comenzaron a circular versiones sobre un momento incómodo dentro del vestuario merengue, donde Florentino Pérez habría bajado para dirigirse directamente a los futbolistas, en una escena que volvió a poner bajo la lupa el futuro del equipo y, especialmente, el de Álvaro Arbeloa.
La charla de Florentino Pérez en el vestuario
Según informó el medio Goal, la tensión de la noche no terminó en el campo. Tras la eliminación, Florentino bajó al vestuario del Real Madrid para dirigirse directamente a los jugadores, en un gesto poco habitual que reflejaría el malestar dentro del club tras la caída europea.
Antes de comenzar su intervención, el presidente tuvo un breve gesto con Arda Güler. De acuerdo con esa misma versión, Florentino le pidió al joven futbolista turco que abandonara el vestuario antes de iniciar la conversación con el resto del plantel. “Sal del vestuario, no presencies lo que va a pasar”, fue la frase atribuida al presidente por el medio británico.
El detalle no pasó desapercibido. Güler, uno de los jugadores más jóvenes del plantel, fue además uno de los pocos futbolistas que dejó buenas sensaciones en el partido ante el Bayern. De hecho, al turco se lo vio salir primero del vestuario, una escena que alimentó las versiones sobre ese momento previo a la charla con el resto del equipo. Su actuación volvió a confirmar el crecimiento que viene mostrando esta temporada y refuerza la percepción dentro del club de que se trata de uno de los proyectos más prometedores del Real Madrid.
Después de ese momento, Florentino Pérez se dirigió al resto del vestuario con un mensaje directo sobre el balance de la temporada. “Un año sin títulos es un fracaso. Dos son intolerables”, habría señalado el presidente, según la reconstrucción publicada por el medio mencionado. En la misma línea, también recordó el peso que implica vestir la camiseta del club blanco: “Jugar para el Real Madrid es un privilegio, pero también implica muchas obligaciones”.
El mensaje cerró con una advertencia al plantel para el tramo final del campeonato doméstico. “Al menos terminen la liga con dignidad”, habría añadido, dejando claro que la eliminación europea no cambia las exigencias que el club mantiene sobre sus jugadores.
Los nombres que empiezan a sonar en el Real Madrid
Tras la eliminación europea y el clima que dejó la noche en el Bernabéu, comenzaron a aparecer los primeros nombres que podrían entrar en escena si el Real Madrid decide iniciar un nuevo ciclo en el banquillo.
Uno de los entrenadores mencionados en distintos medios internacionales fue Mauricio Pochettino. Sin embargo, desde el entorno del club blanco no hubo señales concretas que confirmen ese interés, por lo que su nombre aparece más ligado al ruido mediático que a una negociación real.
Otro técnico que vuelve a aparecer en el radar es Jürgen Klopp, un entrenador seguido desde hace años por la dirigencia del Real Madrid. Tal como se ha señalado en varias ocasiones en Urgente24, el alemán siempre fue valorado dentro de la estructura del club y especialmente por Anas Laghrari, uno de los hombres de máxima confianza de Florentino Pérez. Aun así, el propio Klopp ha mostrado en el pasado cierta distancia con la posibilidad de dirigir al conjunto merengue e incluso llegó a lanzar guiños al Atlético de Madrid en algunas declaraciones.
En paralelo surge el nombre de Didier Deschamps, quien dejará la selección de Francia tras el próximo Mundial, momento en el que será reemplazado por Zinedine Zidane. El actual seleccionador francés es muy bien considerado en distintos sectores del madridismo y su experiencia gestionando planteles de élite durante años lo posiciona como un perfil atractivo para un vestuario lleno de figuras internacionales. Además, el peso del grupo de futbolistas franceses dentro del plantel del Real Madrid es un factor que algunos consideran relevante.
Sin embargo, el técnico que más fuerte empieza a sonar en medios españoles es Massimiliano Allegri, actualmente entrenador del Milan y con contrato vigente hasta 2027. Allegri sería uno de los perfiles que más convencen a Florentino Pérez por su experiencia en grandes clubes europeos y su capacidad para gestionar equipos en momentos de presión competitiva.
Por ahora, todos los nombres se mueven en el terreno de las especulaciones. Pero la eliminación en Champions volvió a abrir un debate que en el Madrid siempre aparece cuando los resultados no acompañan: el del próximo entrenador del club.
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