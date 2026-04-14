La Champions League vuelve a poner frente a frente a dos de los gigantes del fútbol español. Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan en el Metropolitano en un duelo cargado de tensión, con una eliminatoria que promete definirse en los detalles.
DATO MATA RELATO
El increíble récord del Cholo Simeone en Champions League que desafía al FC Barcelona
Atlético de Madrid recibe al Barça en el Metropolitano con ventaja en la serie de Champions League y un historial reciente que alimenta la ilusión rojiblanca.
El equipo de Diego Simeone llega al partido con la ventaja conseguida en la ida, marcada por el brillante gol de Julián Álvarez y la expulsión de Pau Cubarsí, que se perderá el encuentro de vuelta. A eso se suma el impulso de un estadio que históricamente se ha convertido en una fortaleza en noches europeas. En el Atlético saben que el ambiente del Metropolitano puede ser determinante, especialmente en partidos de eliminación directa.
En ese contexto, el conjunto rojiblanco afronta el duelo con un factor que suele pesar en este tipo de noches: el rendimiento del Atlético de Madrid en su estadio cuando la Champions entra en su fase más decisiva. Historia, mística y un dato que resume el impacto del Cholo Simeone en el ADN competitivo del club.
El récord del Cholo que protege al Metropolitano
Si hay un factor que alimenta la confianza del Atlético de Madrid en este tipo de partidos es el historial reciente del equipo en su estadio bajo la conducción de Diego Simeone. Desde que el técnico argentino asumió el mando del conjunto rojiblanco, el Atlético nunca ha perdido como local un partido de eliminación directa en la Champions League, un dato que refleja el peso competitivo que el equipo suele mostrar en este tipo de escenarios.
En total, el equipo dirigido por el Cholo registra 11 victorias y 6 empates en este tipo de encuentros disputados en casa dentro de la máxima competición europea. Una racha que atraviesa distintas etapas del club, desde las finales alcanzadas en la década pasada hasta las eliminatorias más recientes, y que ha consolidado al Metropolitano como uno de los estadios más incómodos para los grandes equipos del continente.
La estadística se vuelve aún más llamativa cuando se amplía la mirada al historial del club. El Atlético de Madrid no pierde un partido de eliminación directa de Champions League como local desde 1997, una marca que refuerza la mística europea que el equipo ha construido en su casa a lo largo de las últimas décadas.
Ese contexto explica por qué, más allá de la ventaja obtenida en la ida, el conjunto rojiblanco afronta la noche con una mezcla de confianza y respeto. Del otro lado estará un Barcelona obligado a remontar, pero también consciente de que el Metropolitano suele convertirse en un escenario especialmente difícil cuando la Champions entra en su fase más decisiva.
Los onces: el Barça mueve piezas y Simeone repite su libreto
De cara al duelo decisivo en el Metropolitano, el Barcelona llegaría con Joan García en el arco; Jules Koundé como lateral derecho, João Cancelo por la izquierda y una zaga central compuesta por Ronald Araújo y Gerard Martín, este último ocupando el lugar que deja vacante Pau Cubarsí tras su expulsión en la ida. En el mediocampo, Pedri y Frenkie de Jong serían los encargados de sostener el equilibrio, con Dani Olmo unos metros más adelante como enlace.
El otro cambio fuerte aparece en ataque. Con Raphinha fuera por lesión, el lugar por la banda izquierda sería para Marcus Rashford, mientras que Lamine Yamal partiría desde la derecha y Robert Lewandowski quedaría como referencia ofensiva. Así, el equipo azulgrana se pararía con un 4-2-3-1, obligado a buscar la remontada en una noche de máxima exigencia.
Del otro lado, el Atlético de Madrid mantendría el 4-4-2 que tan buen resultado le dio en la ida. Juan Musso estaría en el arco, con Nahuel Molina como lateral derecho, Matteo Ruggeri por la izquierda y la dupla central formada por Robin Le Normand y Clément Lenglet. En la mitad de la cancha, Giuliano Simeone se movería por la derecha, Ademola Lookman por la izquierda y en el centro aparecerían Marcos Llorente y Koke, dos nombres clave para sostener la intensidad del equipo.
Arriba, Simeone volvería a apostar por la sociedad entre Antoine Griezmann y Julián Álvarez, la dupla que mejor representa el equilibrio entre experiencia, movilidad y gol en este Atlético. Con ese dibujo, el conjunto rojiblanco buscará proteger la ventaja conseguida en la ida y volver a hacerse fuerte en una noche europea que promete tensión hasta el final.
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