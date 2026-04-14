El increíble récord del Cholo Simeone en Champions League que desafía al FC Barcelona

cholo simeone altetio madrid mateu alemany El Cholo Simeone busca seguir en Champions League y ganar finalmente la orejona con el Atlético Madrid.

La estadística se vuelve aún más llamativa cuando se amplía la mirada al historial del club. El Atlético de Madrid no pierde un partido de eliminación directa de Champions League como local desde 1997, una marca que refuerza la mística europea que el equipo ha construido en su casa a lo largo de las últimas décadas.

Ese contexto explica por qué, más allá de la ventaja obtenida en la ida, el conjunto rojiblanco afronta la noche con una mezcla de confianza y respeto. Del otro lado estará un Barcelona obligado a remontar, pero también consciente de que el Metropolitano suele convertirse en un escenario especialmente difícil cuando la Champions entra en su fase más decisiva.

Los onces: el Barça mueve piezas y Simeone repite su libreto

De cara al duelo decisivo en el Metropolitano, el Barcelona llegaría con Joan García en el arco; Jules Koundé como lateral derecho, João Cancelo por la izquierda y una zaga central compuesta por Ronald Araújo y Gerard Martín, este último ocupando el lugar que deja vacante Pau Cubarsí tras su expulsión en la ida. En el mediocampo, Pedri y Frenkie de Jong serían los encargados de sostener el equilibrio, con Dani Olmo unos metros más adelante como enlace.

El otro cambio fuerte aparece en ataque. Con Raphinha fuera por lesión, el lugar por la banda izquierda sería para Marcus Rashford, mientras que Lamine Yamal partiría desde la derecha y Robert Lewandowski quedaría como referencia ofensiva. Así, el equipo azulgrana se pararía con un 4-2-3-1, obligado a buscar la remontada en una noche de máxima exigencia.

La polémica mano de Marc Pubill. La jugada entre Musso y Pubill dentro del área del Atlético que generó el reclamo del Barcelona en el partido de ida.

Del otro lado, el Atlético de Madrid mantendría el 4-4-2 que tan buen resultado le dio en la ida. Juan Musso estaría en el arco, con Nahuel Molina como lateral derecho, Matteo Ruggeri por la izquierda y la dupla central formada por Robin Le Normand y Clément Lenglet. En la mitad de la cancha, Giuliano Simeone se movería por la derecha, Ademola Lookman por la izquierda y en el centro aparecerían Marcos Llorente y Koke, dos nombres clave para sostener la intensidad del equipo.

Arriba, Simeone volvería a apostar por la sociedad entre Antoine Griezmann y Julián Álvarez, la dupla que mejor representa el equilibrio entre experiencia, movilidad y gol en este Atlético. Con ese dibujo, el conjunto rojiblanco buscará proteger la ventaja conseguida en la ida y volver a hacerse fuerte en una noche europea que promete tensión hasta el final.

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