La UEFA rechaza la protesta del Barcelona por la mano de Pubill: la explicación del organismo

Desde el Barcelona interpretaron que el balón ya estaba en juego cuando Pubill lo tomó con la mano, por lo que consideraron que debía sancionarse una infracción dentro del área. La jugada generó reclamos tanto en el campo como en el banquillo culé, además de alimentar el debate entre comentaristas y aficionados en los días posteriores al partido.

Sin embargo, la UEFA no dio lugar a la protesta formal presentada por el club catalán. El organismo europeo resolvió el caso a través de su Comité de Control, Ética y Disciplina, que declaró inadmisible el reclamo elevado por el Barcelona.

Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA disputado el miércoles 8 de abril de 2026 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, el FC Barcelona presentó una protesta relacionada con una decisión arbitral. El 13 de abril de 2026, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró inadmisible la protesta Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA disputado el miércoles 8 de abril de 2026 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, el FC Barcelona presentó una protesta relacionada con una decisión arbitral. El 13 de abril de 2026, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró inadmisible la protesta

Con esa decisión, el organismo continental dio por cerrado el episodio disciplinario. La jugada queda así dentro de la interpretación arbitral del partido, sin que exista una revisión adicional por parte de la UEFA, aunque el debate sobre la acción siga abierto entre aficionados y analistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2041995323757740464?s=20&partner=&hide_thread=false En España se armó un revuelo gigante por ESTA MANO de Pubill NO SANCIONADA como PENAL para el Barça, después del pase de Musso…



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Los posibles once: Simeone apuesta al 4-4-2 y el Barça al 4-2-3-1

De cara al duelo decisivo en el Metropolitano, tanto Atlético de Madrid como FC Barcelona perfilan sus alineaciones con esquemas bien definidos. El equipo del Cholo Simeone volvería a apostar por el 4-4-2 que utilizó en la ida, mientras que el conjunto catalán se pararía con un 4-2-3-1 en busca de la remontada.

En el Barcelona, el arco estaría custodiado por Joan García. La defensa tendría a Jules Koundé como lateral derecho, recuperando su lugar tras volver a tomar ritmo competitivo, mientras que João Cancelo ocuparía el carril izquierdo. En el centro de la zaga aparecerían Ronald Araújo y Gerard Martín, este último ingresando tras la expulsión de Pau Cubarsí en el partido de ida.

En el mediocampo, el doble pivote estaría conformado por Pedri y Frenkie de Jong, encargados de darle equilibrio al equipo. Más adelantado se movería Dani Olmo como enganche, con Lamine Yamal por la derecha y Marcus Rashford por la izquierda, aprovechando la ausencia de Raphinha, que arrastra problemas físicos. Como referencia ofensiva, el nueve sería Robert Lewandowski.

Del lado del Atlético, Juan Musso defendería el arco rojiblanco. La línea defensiva estaría formada por Nahuel Molina como lateral derecho, Matteo Ruggeri por la izquierda y la dupla central compuesta por Robin Le Normand y Clément Lenglet.

En la mitad de la cancha, Simeone repetiría un esquema de cuatro mediocampistas con Giuliano Simeone por la banda derecha y Ademola Lookman por la izquierda, mientras que en el centro del campo aparecerían Marcos Llorente y Koke. En ataque, el Atlético apostaría nuevamente por la dupla ofensiva formada por Antoine Griezmann y Julián Álvarez, uno de los protagonistas del triunfo en la ida.

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