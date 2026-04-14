El cruce entre Atlético de Madrid y FC Barcelona por los cuartos de final de la Champions League se juega este martes, pero la eliminatoria ya comenzó a disputarse también fuera del campo.
"INADMISIBLE"
La UEFA rechaza la protesta del Barcelona por la mano de Pubill: la explicación del organismo
El Barça protestó por una mano de Marc Pubill tras un pase de Juan Musso dentro del área del Atlético, pero la UEFA rechazó el reclamo azulgrana.
Con el equipo del Cholo Simeone llegando al partido de vuelta con ventaja tras el 2-0 conseguido en el Spotify Camp Nou, el foco mediático en España gira alrededor de la eliminatoria. Los análisis se multiplican: desde los planteos del Atlético hasta el once con el que el Barcelona intentará una remontada en el Metropolitano. En la ida, uno de los momentos más destacados fue el golazo de tiro libre de Julián Álvarez, que abrió el camino de la victoria rojiblanca.
Mientras tanto, la previa del partido quedó atravesada por una polémica arbitral que sigue generando debate. La jugada protagonizada por Juan Musso y Marc Pubill dentro del área del Atlético llevó al club azulgrana a presentar una protesta formal ante la UEFA, al considerar que el defensor había tocado el balón con la mano cuando el juego ya estaba en marcha.
Sin embargo, en la antesala de un duelo decisivo para ambos equipos, el máximo organismo del fútbol europeo ya tomó postura. La UEFA rechazó la protesta del Barcelona, cerrando el episodio disciplinario y dejando la acción como una interpretación arbitral dentro del desarrollo normal del encuentro.
La jugada Musso–Pubill y la respuesta de la UEFA
La acción que generó el reclamo del Barcelona ocurrió durante la ida disputada en el Camp Nou. En una salida desde el área del Atlético de Madrid, el arquero Musso jugó corto hacia su compañero Marc Pubill dentro del área chica. El defensor tomó el balón con la mano para acomodarlo en el suelo y luego ejecutó el saque, una secuencia que desató protestas inmediatas por parte de los futbolistas azulgranas.
Desde el Barcelona interpretaron que el balón ya estaba en juego cuando Pubill lo tomó con la mano, por lo que consideraron que debía sancionarse una infracción dentro del área. La jugada generó reclamos tanto en el campo como en el banquillo culé, además de alimentar el debate entre comentaristas y aficionados en los días posteriores al partido.
Sin embargo, la UEFA no dio lugar a la protesta formal presentada por el club catalán. El organismo europeo resolvió el caso a través de su Comité de Control, Ética y Disciplina, que declaró inadmisible el reclamo elevado por el Barcelona.
Con esa decisión, el organismo continental dio por cerrado el episodio disciplinario. La jugada queda así dentro de la interpretación arbitral del partido, sin que exista una revisión adicional por parte de la UEFA, aunque el debate sobre la acción siga abierto entre aficionados y analistas.
Los posibles once: Simeone apuesta al 4-4-2 y el Barça al 4-2-3-1
De cara al duelo decisivo en el Metropolitano, tanto Atlético de Madrid como FC Barcelona perfilan sus alineaciones con esquemas bien definidos. El equipo del Cholo Simeone volvería a apostar por el 4-4-2 que utilizó en la ida, mientras que el conjunto catalán se pararía con un 4-2-3-1 en busca de la remontada.
En el Barcelona, el arco estaría custodiado por Joan García. La defensa tendría a Jules Koundé como lateral derecho, recuperando su lugar tras volver a tomar ritmo competitivo, mientras que João Cancelo ocuparía el carril izquierdo. En el centro de la zaga aparecerían Ronald Araújo y Gerard Martín, este último ingresando tras la expulsión de Pau Cubarsí en el partido de ida.
En el mediocampo, el doble pivote estaría conformado por Pedri y Frenkie de Jong, encargados de darle equilibrio al equipo. Más adelantado se movería Dani Olmo como enganche, con Lamine Yamal por la derecha y Marcus Rashford por la izquierda, aprovechando la ausencia de Raphinha, que arrastra problemas físicos. Como referencia ofensiva, el nueve sería Robert Lewandowski.
Del lado del Atlético, Juan Musso defendería el arco rojiblanco. La línea defensiva estaría formada por Nahuel Molina como lateral derecho, Matteo Ruggeri por la izquierda y la dupla central compuesta por Robin Le Normand y Clément Lenglet.
En la mitad de la cancha, Simeone repetiría un esquema de cuatro mediocampistas con Giuliano Simeone por la banda derecha y Ademola Lookman por la izquierda, mientras que en el centro del campo aparecerían Marcos Llorente y Koke. En ataque, el Atlético apostaría nuevamente por la dupla ofensiva formada por Antoine Griezmann y Julián Álvarez, uno de los protagonistas del triunfo en la ida.
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