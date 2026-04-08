Acusan al Cholo Simeone en Cataluña: la dura maniobra para dejar fuera a Lamine Yamal

Según el medio español, el entrenador del Atlético de Madrid habría pedido a sus jugadores que intenten provocar a Lamine Yamal durante el encuentro, con el objetivo de forzar una reacción del joven atacante azulgrana y que termine siendo amonestado, lo que lo dejaría fuera del partido de vuelta de esta serie, previsto para la próxima semana en el Riyadh Metropolitano.

La razón sería puramente estratégica. El delantero del FC Barcelona llega al partido condicionado por las tarjetas y, en caso de recibir una amarilla, quedaría automáticamente suspendido para el encuentro que definirá este cruce de Champions League.

Lamine Yamal sigue siendo un niño: Nesquik lo abrochó para ser su nueva cara Lamine Yamal, la gran joya del FC Barcelona. El joven extremo es hoy uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo blaugrana y pieza clave en la eliminatoria de Champions. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Por ahora se trata únicamente de una versión publicada desde Cataluña que comenzó a circular con fuerza en redes sociales, suficiente para añadir todavía más tensión a un cruce que ya se perfila como uno de los más calientes de la temporada europea.

Una información que, de todos modos, conviene tomar con cautela. Sport es uno de los medios que sigue más de cerca el día a día del Barcelona y suele manejar datos del entorno del club, aunque en más de una ocasión también ha sido señalado por exagerar algunos contenidos vinculados al universo blaugrana.

Las posibles formaciones para un duelo de alto voltaje

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, tanto Barcelona como Atlético de Madrid llegan al cruce con esquemas bastante definidos. Del lado blaugrana, Hansi Flick apostaría por un 4-2-3-1 con Joan García en el arco. La defensa estaría compuesta por Koundé como lateral derecho, Cubarsí y Gerard Martín en la zaga central y João Cancelo ocupando el carril izquierdo.

En el mediocampo aparecería un doble pivote con Casadó y Pedri, mientras que por delante se ubicaría la línea de tres mediapuntas. Lamine Yamal partiría desde la banda derecha, Marcus Rashford lo haría por izquierda ante la ausencia de Raphinha, lesionado, y Fermín López actuaría como enlace por el centro. Como referencia ofensiva quedaría Robert Lewandowski.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TouchlineX/status/2041789302607171708?s=20&partner=&hide_thread=false : Diego Simeone has instructed his players to provoke Lamine Yamal tonight!



If he receives a yellow card he would get suspended for the return leg.



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Del lado del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone también mantendría su estructura habitual, un 4-4-2. En el arco estaría Juan Musso, quien le ganó momentáneamente el puesto a Jan Oblak, que ya se recuperó de su lesión pero no volvería todavía a la titularidad en Champions.

La defensa tendría cuatro hombres con Nahuel Molina por derecha, Robin Le Normand y Dávid Hancko como centrales, y Matteo Ruggeri ocupando el lateral izquierdo. En el mediocampo aparecería otra línea de cuatro con Giuliano Simeone abierto por derecha, Marcos Llorente y Koke en el eje, y Ademola Lookman por el sector izquierdo. Arriba, el ataque colchonero se apoyaría en una dupla de peso: Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

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