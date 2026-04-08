La previa de la Champions League ya empezó a encenderse. El que muchos consideran el mejor cruce de la serie se vive desde las dos ciudades más importantes de España: Barcelona y Madrid. El Cholo Simeone contra Hansi Flick, el FC Barcelona frente al Atlético de Madrid. Un duelo triple que cualquier fanático del fútbol esperaba.
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Acusan al Cholo Simeone en Cataluña: la dura maniobra para dejar fuera a Lamine Yamal
Medios catalanes alzan el salseo de Champions League: el Atlético de Madrid del Cholo Simeone buscaría provocar una amarilla a Lamine Yamal para la vuelta.
El primer capítulo de esta historia se jugó el fin de semana, aunque correspondía a LaLiga. Allí el Barcelona se impuso en un partido que tenía un valor mayor para los catalanes, que buscan asegurar el campeonato y mantener distancia con el Real Madrid. Los colchoneros compitieron, pero con un equipo alternativo (que incluso tuvo a Nico González improvisado como lateral izquierdo, expulsado durante el encuentro) poco pudieron hacer para cambiar el resultado.
Ahora llega el verdadero enfrentamiento. En Champions League nadie puede reservarse nada. El Cholo Simeone quiere cerrar el año a lo grande y pelear por los dos grandes objetivos que aún siguen en juego: la ansiada Orejona y la final de la Copa del Rey. Del otro lado, Hansi Flick busca imponer un plantel cargado de talento para volver a colocar al Barcelona en lo más alto del fútbol europeo.
En medio de ese tira y afloje, algunos medios españoles comenzaron a poner el foco en un detalle que podría ser determinante dentro del plantel azulgrana. El protagonista es Lamine Yamal, la gran promesa y uno de los jugadores más determinantes del Barcelona. El joven atacante llega al cruce condicionado por la acumulación de tarjetas amarillas, una situación que podría dejarlo fuera del partido de vuelta.
La versión que llega desde Cataluña: todos contra el joven español
En ese contexto comenzó a circular una información que rápidamente encendió la previa del partido. El diario catalán Sport, especializado en la actualidad del conjunto blaugrana, aseguró que Diego “Cholo” Simeone habría dado una indicación muy clara a sus futbolistas de cara al cruce ante el Barcelona.
Según el medio español, el entrenador del Atlético de Madrid habría pedido a sus jugadores que intenten provocar a Lamine Yamal durante el encuentro, con el objetivo de forzar una reacción del joven atacante azulgrana y que termine siendo amonestado, lo que lo dejaría fuera del partido de vuelta de esta serie, previsto para la próxima semana en el Riyadh Metropolitano.
La razón sería puramente estratégica. El delantero del FC Barcelona llega al partido condicionado por las tarjetas y, en caso de recibir una amarilla, quedaría automáticamente suspendido para el encuentro que definirá este cruce de Champions League.
Por ahora se trata únicamente de una versión publicada desde Cataluña que comenzó a circular con fuerza en redes sociales, suficiente para añadir todavía más tensión a un cruce que ya se perfila como uno de los más calientes de la temporada europea.
Una información que, de todos modos, conviene tomar con cautela. Sport es uno de los medios que sigue más de cerca el día a día del Barcelona y suele manejar datos del entorno del club, aunque en más de una ocasión también ha sido señalado por exagerar algunos contenidos vinculados al universo blaugrana.
Las posibles formaciones para un duelo de alto voltaje
En cuanto a lo estrictamente futbolístico, tanto Barcelona como Atlético de Madrid llegan al cruce con esquemas bastante definidos. Del lado blaugrana, Hansi Flick apostaría por un 4-2-3-1 con Joan García en el arco. La defensa estaría compuesta por Koundé como lateral derecho, Cubarsí y Gerard Martín en la zaga central y João Cancelo ocupando el carril izquierdo.
En el mediocampo aparecería un doble pivote con Casadó y Pedri, mientras que por delante se ubicaría la línea de tres mediapuntas. Lamine Yamal partiría desde la banda derecha, Marcus Rashford lo haría por izquierda ante la ausencia de Raphinha, lesionado, y Fermín López actuaría como enlace por el centro. Como referencia ofensiva quedaría Robert Lewandowski.
Del lado del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone también mantendría su estructura habitual, un 4-4-2. En el arco estaría Juan Musso, quien le ganó momentáneamente el puesto a Jan Oblak, que ya se recuperó de su lesión pero no volvería todavía a la titularidad en Champions.
La defensa tendría cuatro hombres con Nahuel Molina por derecha, Robin Le Normand y Dávid Hancko como centrales, y Matteo Ruggeri ocupando el lateral izquierdo. En el mediocampo aparecería otra línea de cuatro con Giuliano Simeone abierto por derecha, Marcos Llorente y Koke en el eje, y Ademola Lookman por el sector izquierdo. Arriba, el ataque colchonero se apoyaría en una dupla de peso: Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
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