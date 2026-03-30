Sufre el Arsenal de Mikel Arteta: 10 bajas tras el parón de selecciones

Las diez bajas que preocupan a Arteta

La última ventana internacional dejó un saldo inesperado para el Arsenal. Varios futbolistas del plantel regresaron con problemas físicos o abandonaron sus concentraciones con sus selecciones. Entre ellos aparecen Gabriel Magalhães, Martín Zubimendi, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Leandro Trossard, William Saliba, Piero Hincapié, Declan Rice, Noni Madueke y Jurriën Timber, una lista que enciende las alarmas en Londres en plena recta decisiva de la temporada.

Uno de los casos más recientes es el de Martín Zubimendi, quien abandonó la concentración de su selección en las últimas horas por problemas en la rodilla. También preocupa la situación de Gabriel Magalhães, defensor del Arsenal y habitual titular en Brasil, que quedó fuera de los amistosos ante Francia y Croacia tras presentar molestias en la rodilla derecha luego de disputar la final de la Copa de la Liga inglesa frente al Manchester City. Tras los estudios médicos, la Confederación Brasileña confirmó que el zaguero no estaba en condiciones de competir en esta ventana internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2038257758596649317?s=20&partner=&hide_thread=false Arsenal midfielder Martin Zubimendi leaves Spain camp due to knee discomfort, statement confirms.



He won’t play against Egypt. pic.twitter.com/R8PXjb3ulm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2026

Otros futbolistas también regresaron con diferentes molestias físicas. William Saliba sufrió un problema en el tobillo y deberá guardar alrededor de diez días de reposo, lo que lo dejó fuera del compromiso internacional de Francia ante Colombia. Piero Hincapié, por su parte, terminó con molestias el encuentro frente a Países Bajos y será sometido a evaluaciones médicas para determinar el alcance de la lesión.

En ataque y en la zona media también se acumulan dudas. Leandro Trossard continúa arrastrando una lesión en la cadera, mientras que Bukayo Saka y Declan Rice regresaron con molestias y deberán someterse a estudios para conocer su evolución. A su vez, Noni Madueke abandonó el partido de su selección con una férula en la pierna, lo que incrementa la preocupación dentro del cuerpo técnico de los Gunners.

El único caso que no forma parte de esta nueva ola de problemas físicos es el de Martin Ødegaard. El capitán del Arsenal arrastra una lesión previa y no llegó a disputar minutos en esta ventana internacional, aunque en el club confían en que pueda reaparecer durante el mes de mayo si su recuperación evoluciona de manera favorable.

Tres frentes abiertos para los Gunners

Más allá de las bajas, el Arsenal todavía tiene mucho en juego en este tramo decisivo de la temporada. En la Premier League, el equipo de Mikel Arteta lidera la tabla con 70 puntos, nueve más que el Manchester City, que lo sigue con 61. Más atrás aparece el Manchester United con 55 unidades. Con la jornada 32 de 38 en el horizonte, los Gunners saben que cada partido puede ser clave para asegurar un título que se les viene escapando desde hace años. El próximo compromiso será ante el Bournemouth.

En la FA Cup, el conjunto londinense también sigue con vida y deberá enfrentarse al Southampton en los cuartos de final, otro objetivo importante dentro de una temporada en la que el club aspira a pelear todo hasta el final.

Foto NA REUTERSIsabel Infantes Mikel Arteta deberá rearmar su equipo tras las múltiples bajas que dejó la última fecha FIFA. REUTERS / ISABEL INFANTES

En la Champions League, en tanto, el destino les presentó un cruce que en la previa parece accesible. El Arsenal se medirá con el Sporting de Lisboa en una serie que comenzará el martes 7 de abril. Si los Gunners logran imponerse, podrían meterse en semifinales del máximo torneo europeo después de mucho tiempo.

De avanzar de ronda, el rival podría salir de un duelo de alto voltaje entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, lo que elevaría aún más la exigencia del equipo inglés. Todo dependerá, claro, de cómo evolucione la situación física de varios de sus jugadores. Con Premier League, FA Cup y Champions League todavía en disputa, el Arsenal sueña con una temporada histórica e incluso con la posibilidad de pelear por un triplete que lo confirme como uno de los equipos más fuertes de Europa.

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