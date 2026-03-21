El verdadero derrape de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y la AFA: Directo al fentanilo

Urgente24 / Golazo24 han respaldado siempre las posiciones de FIC Argentina contra el tabaco. Por lo tanto es referencia preguntarse qué dice FIC Argentina del vapeo.

La Fundación InterAmericana del Corazón (FIC Argentina), AsAT, ETESA IECS, GRANTAHI (Hospital Italiano), UATA, FEIM, Fundeps, Fundación Sales, Fundación Pacientes Cáncer de Pulmón, Sociedad Argentina de Pediatría y CEDES, elaboraron el documento 'Productos emergentes y daño a la salud: Situación en Argentina y recomendaciones', con el objetivo de sistematizar la evidencia científica disponible y proponer medidas concretas para proteger la salud pública.

Quizás Tapia y Toviggino digan: "No podemos pagar el avión que va a buscar a Nahuel Gallo sin ingresos, y todo suma". Sería una respuesta berreta, grasa, espantosa.

Urgente24 es una web modesta y, sin embargo, siempre rechazó, junto a Golazo24, la publicidad del tabaco, las bebidas con alcohol y las apuestas deportivas, y salvo esta vez que se explicita en estas líneas, jamás se hizo de esa decisión editorial y comercial una bandera de autombombo.

¿Qué dice el documento médico citado?

"La evidencia científica actual demuestra que los productos emergentes no son inocuos. Un metaanálisis reciente encontró que el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y disfunción metabólica es similar entre quienes usan cigarrillos electrónicos y quienes fuman cigarrillos convencionales.

Además, otras revisiones reportaron asociaciones con neumonía, bronquitis, disminución del recuento de espermatozoides, mareos, cefaleas, migrañas y daño de la cavidad oral. (…)

El concepto más adecuado para abordar el impacto del vapeador es el de un riesgo distinto, no necesariamente menor. Una verdadera estrategia de reducción de daños debe ser implementada por autoridades sanitarias, para perseguir objetivos de salud pública y aplicarse sobre grupos específicos, no a través de la libre comercialización de productos dañinos.

Principales Problemas de Salud del Vapeo:

Daños Respiratorios: Pueden causar bronquitis crónica, asma y la lesión pulmonar aguda denominada EVALI (lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo), que puede ser mortal.

Pueden causar bronquitis crónica, asma y la lesión pulmonar aguda denominada EVALI (lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo), que puede ser mortal. Problemas Cardiovasculares: Aumentan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la rigidez arterial, elevando el riesgo de infartos y ataques cerebrovasculares.

Aumentan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la rigidez arterial, elevando el riesgo de infartos y ataques cerebrovasculares. Sustancias Tóxicas: Al calentarse, el líquido produce metales pesados (níquel, plomo) y tóxicos como el formaldehído, que dañan los pulmones y aumentan el riesgo de cáncer. (…)".

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Chequeado y Vaporesso

Mucho más completo, probablemente, es el texto de Florencia Ballarino en Chequeado.com/:

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un acuerdo para sumar como sponsor regional a Vaporesso, una de las principales marcas globales de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo.

Así, la Selección argentina pasa a promocionar en Asia -y en forma global a través de las redes de la compañía- un producto con nicotina nocivo para la salud. En Argentina, los vapeadores se encuentran prohibidos en el país desde 2011 por la Disposición 3266 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Para los especialistas el acuerdo se inscribe en una estrategia más amplia de la industria tabacalera para captar público joven e impulsar el consumo de nicotina, con campañas de marketing agresivo que se apoyan en futbolistas y otras estrellas deportivas.

De hecho, la semana pasada más de 160 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo reclamaron que se prohíba el patrocinio de bolsitas de nicotina en los equipos de Fórmula 1.

“Nos complace dar la bienvenida a Vaporesso a la familia del fútbol argentino”, dice la AFA en el comunicado de prensa que anuncia el acuerdo. Y agrega: “Como líder del sector, el compromiso de Vaporesso con la innovación y la excelencia refleja muchos de los valores que definen la cultura de nuestro equipo”.

El comunicado no fue publicado en la web de la AFA, pero el logo de la marca ya aparece entre los sponsors regionales. El colectivo “Mamás contra el vapeo” denunció que una publicación en redes que anunciaba el acuerdo fue borrada tras los cuestionamientos.

“Mientras miles de familias argentinas luchamos contra la adicción al vapeo que está destruyendo la salud de nuestros hijos, la AFA decide manchar la camiseta celeste y blanca asociándose con una industria que lucra con la adicción”, sostuvieron en Change.org, donde están llevando adelante un petitorio para que la AFA rompa el acuerdo.

Quien sí ya anunció el acuerdo con una gran campaña publicitaria fue Vaporesso, la marca de cigarrillos electrónicos fundada en 2015, propiedad de la empresa Smoore International, con sede en Shenzhen, China. Al entrar a la web, un cartel avisa: “Este producto contiene nicotina. La nicotina es un químico adictivo”.

Debajo del cartel está la publicidad de la AFA con Lionel Messi a la cabeza y un concurso que invita compartir historias para tener la oportunidad de “ganar premios exclusivos”: desde entradas al mundial hasta gorras, camisetas y vasos térmicos de la Selección argentina que llevan impreso el logo de Vaporesso. Un video publicado en su cuenta de Instagram vaporesso_global -que se puede ver desde Argentina- también anuncia el acuerdo.

Chequeado consultó a la AFA sobre el alcance, duración y tipo de acuerdo con Vaporesso y si este tipo de patrocinios era compatible con su política de responsabilidad social, pero hasta el momento de la publicación de la nota no obtuvo respuesta.

vaporesso2 El comunicado no fue publicado en la web de la AFA, pero el logo de la marca ya aparece entre los sponsors regionales.

Los daños del cigarrillo electrónico o vapeadores

Los cigarrillos electrónicos (CE), también llamados vapeadores o vapers, son sistemas electrónicos introducidos en los mercados en 2006. El dispositivo produce un aerosol que se aspira, simulando el acto de fumar. Está compuesto por una batería, un atomizador y un cartucho, que contiene líquido con saborizantes que pueden concentrar altos niveles de nicotina.

En Argentina, la ANMAT establece la prohibición de la importación, distribución, comercialización y la publicidad o cualquier modalidad de promoción en todo el territorio nacional del sistema electrónico de administración de nicotina denominado “cigarrillo electrónico”, extendiéndose dicha prohibición a todo tipo de accesorio para dicho sistema o dispositivo, como asimismo a cartuchos conteniendo nicotina.

Sin embargo, se venden por internet y en negocios especializados. También se comercializan vapeadores de la marca Vaporesso, que anunció su acuerdo con la AFA.

Un reciente estudio de la Sedronar realizado en escuelas de gestión estatal y privada de todo el país, reveló que 35,5% de los adolescentes de 13, 15 y 17 años encuestados manifestó haber consumido cigarrillos electrónicos a lo largo de su vida.

“Al vapear se inhala un aerosol que contiene un montón de sustancias tóxicas, como nicotina, formaldehído, propilenglicol, saborizantes y un montón de productos más, ninguno inocuo”, explicó a Chequeado, Alejandro Videla, presidente de la Asociación Argentina de Tabacología.

Y agregó: “El consumo de vapeadores primero se asocia con un aumento de síntomas como dolor de garganta y dificultad respiratoria. Luego está relacionado con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y mayor riesgo de infarto agudo de miocardio. Es decir, no son en absoluto inocuos y lo único nuevo es que lo que están produciendo son enfermedades de una naturaleza distinta a las que conocíamos antes”.

De hecho, a fines de 2019 se describió una enfermedad respiratoria grave asociada al vapeo, denominada Injuria Pulmonar Aguda por Cigarrillo Electrónico (EVALI, por sus siglas en inglés). Se reportaron alrededor de 60 muertes vinculadas a este síndrome, que genera una inflamación severa en los pulmones.

También se han documentado daños en otros órganos, quemaduras por explosión de los dispositivos, intoxicaciones por ingesta accidental de los líquidos, exposición al humo de segunda y tercera mano, entre otros. Uno de los mitos en torno al “vapeo” es que podrían ser útiles como estrategia para dejar de fumar. Sin embargo, esto no se ha demostrado y, por el contrario, aumentan los efectos adversos en la salud de la población, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)."

La voracidad, quizás, sea el verdadero problema de Tapia, Toviggino y socios.

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