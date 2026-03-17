La AFA confirma el nuevo rival de Argentina tras el conflicto de la Finalissima

Lionel-Scaloni Lionel Scaloni ultima los detalles de la lista de convocados de la AFA, con la mirada puesta en el Mundial 2026.

En ese contexto, el partido de fines de marzo adquiere un valor especial. No es uno más: será la última presentación en el país antes de la Copa del Mundo. También, una de las últimas oportunidades para ajustar detalles con el plantel completo.

Ahí es donde aparece la definición. Según confirmó el diario argentino, la Selección enfrentará a Guatemala en ese encuentro que originalmente iba a ser ante España, dentro de un calendario que también contemplaba el Qatar Football Festival y la Finalissima. El equipo centroamericano será el último rival en la despedida de los campeones del mundo ante su gente. Aún resta definir el estadio, pero la hoja de ruta ya está clara.

Con España fuera de escena, la AFA reaccionó rápido. Y cerró un rival que, más allá del nombre, cumple una función clave: ofrecer el último ensayo antes del gran objetivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisFregossi/status/2033925634473254961?s=20&partner=&hide_thread=false CONFIRMADO por @afa @Argentina vs Guatemala este 31 de Marzo en Buenos Aires pic.twitter.com/QBDFSZ2O7R — Luis Fregossi (@LuisFregossi) March 17, 2026

España también eligió otro camino

Del otro lado de la vereda, en España, la historia ya está cerrada. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó dos amistosos para esta misma ventana internacional: el 27 de marzo ante Serbia y el 31 frente a Egipto. Dos compromisos que, en los hechos, terminaron por sepultar cualquier posibilidad de disputar la Finalissima.

La decisión no cayó bien en Argentina… pero tampoco terminó de convencer en España. Desde el entorno de Claudio ‘el Chiqui’ Tapia apuntan a incumplimientos y a una falta de voluntad para sostener un acuerdo que incluía una sede neutral. En paralelo, en Europa, el argumento fue otro: calendario saturado, prioridades propias y diferencias marcadas entre UEFA y Conmebol. En el fondo, también aparece el ruido político por la sede, con el Santiago Bernabéu como punto de fricción.

Ahí es donde el conflicto dejó de ser deportivo. La Finalissima quedó atrapada en una disputa de poder entre confederaciones, con intereses cruzados y lecturas distintas sobre su valor dentro del calendario internacional. UEFA bajó la persiana rápidamente; Conmebol, en cambio, intentó sostener el evento que había ganado peso tras Wembley.

El resultado es claro. Sin acuerdo, sin sede y sin fecha viable, el partido quedó en pausa indefinida. No se descarta que se retome después del Mundial, pero hoy es una incógnita. Lo concreto es que ambas selecciones ya tomaron caminos distintos. Y Argentina, con Guatemala, empieza a cerrar el suyo.

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