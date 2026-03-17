Hay un rival sobre la mesa. La Selección argentina no logró cerrar el encuentro con España por la Finalissima y, tras una semana cargada de idas y vueltas entre AFA y RFEF, encontró una alternativa para no quedarse sin despedida en el país.
SIN ESPAÑA
La AFA confirma el nuevo rival de Argentina tras el conflicto de la Finalissima
Sin sede ni acuerdo de AFA con España, la Selección jugará el 31 de marzo en el país, en lo que será su último partido local antes del Mundial 2026.
El próximo 31 de marzo será una fecha clave. Será el último partido de la Selección antes de viajar al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Por eso, reemplazar un duelo de ese calibre no era tarea sencilla, sobre todo por los tiempos y el contexto internacional.
En los últimos días, incluso, se llegó a evaluar una opción poco habitual: disputar un amistoso interno, con la Sub 20 como rival y con público, para garantizar rodaje sin salir del país. La idea reflejaba la urgencia por no perder esa última prueba antes de la gran cita.
Sin embargo, en las últimas horas apareció una solución. Según confirmó el diario Olé, la AFA cerró un rival para ese encuentro del 31 de marzo. Falta definir el estadio, pero la despedida ya tiene forma. Y también protagonista.
La despedida toma forma: Argentina cierra su último partido en el país
Con el calendario internacional ya prácticamente definido, la Selección argentina empieza a ordenar sus últimos movimientos antes del Mundial 2026. Después de esta fecha FIFA, solo quedará una ventana más, en junio y ya en Estados Unidos, donde el equipo de Lionel Scaloni disputará los amistosos finales previos al debut.
En ese contexto, el partido de fines de marzo adquiere un valor especial. No es uno más: será la última presentación en el país antes de la Copa del Mundo. También, una de las últimas oportunidades para ajustar detalles con el plantel completo.
Ahí es donde aparece la definición. Según confirmó el diario argentino, la Selección enfrentará a Guatemala en ese encuentro que originalmente iba a ser ante España, dentro de un calendario que también contemplaba el Qatar Football Festival y la Finalissima. El equipo centroamericano será el último rival en la despedida de los campeones del mundo ante su gente. Aún resta definir el estadio, pero la hoja de ruta ya está clara.
Con España fuera de escena, la AFA reaccionó rápido. Y cerró un rival que, más allá del nombre, cumple una función clave: ofrecer el último ensayo antes del gran objetivo.
España también eligió otro camino
Del otro lado de la vereda, en España, la historia ya está cerrada. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó dos amistosos para esta misma ventana internacional: el 27 de marzo ante Serbia y el 31 frente a Egipto. Dos compromisos que, en los hechos, terminaron por sepultar cualquier posibilidad de disputar la Finalissima.
La decisión no cayó bien en Argentina… pero tampoco terminó de convencer en España. Desde el entorno de Claudio ‘el Chiqui’ Tapia apuntan a incumplimientos y a una falta de voluntad para sostener un acuerdo que incluía una sede neutral. En paralelo, en Europa, el argumento fue otro: calendario saturado, prioridades propias y diferencias marcadas entre UEFA y Conmebol. En el fondo, también aparece el ruido político por la sede, con el Santiago Bernabéu como punto de fricción.
Ahí es donde el conflicto dejó de ser deportivo. La Finalissima quedó atrapada en una disputa de poder entre confederaciones, con intereses cruzados y lecturas distintas sobre su valor dentro del calendario internacional. UEFA bajó la persiana rápidamente; Conmebol, en cambio, intentó sostener el evento que había ganado peso tras Wembley.
El resultado es claro. Sin acuerdo, sin sede y sin fecha viable, el partido quedó en pausa indefinida. No se descarta que se retome después del Mundial, pero hoy es una incógnita. Lo concreto es que ambas selecciones ya tomaron caminos distintos. Y Argentina, con Guatemala, empieza a cerrar el suyo.
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