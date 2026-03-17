El pedido de Irán a Gianni Infantino y la FIFA para jugar el Mundial 2026

Las palabras del presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, habían sido contundentes. En ese contexto, incluso se llegó a plantear abiertamente la imposibilidad de disputar los partidos programados en territorio estadounidense, lo que abría un escenario inédito para la FIFA y reactivaba todos los protocolos de reemplazo previstos en el reglamento.

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/ — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026

Pero en las últimas horas, algo cambió. Sin dar marcha atrás de forma oficial, desde Irán decidieron explorar una alternativa que les permita mantenerse dentro del torneo sin exponerse al contexto político actual. La vía elegida no pasa por una renuncia, sino por una negociación directa con el máximo organismo del fútbol mundial.

Según reveló el diario AS en el día de hoy, el planteo ya fue elevado y apunta a modificar un aspecto clave de la organización del Mundial 2026: Irán solicitó disputar sus partidos en México y no en Estados Unidos, como está previsto. Actualmente, el seleccionado iraní tiene programados sus encuentros del Grupo G ante Nueva Zelanda y Bélgica en Inglewood (Los Ángeles), mientras que el duelo frente a Egipto se jugaría en Seattle.

Por ahora no hay resolución oficial. El movimiento ya está en marcha y vuelve a poner en jaque al torneo incluso antes de que empiece.

La postura de la FIFA y el escenario abierto

Desde la FIFA, por el momento, se mantienen firmes en una línea que ya habían expresado en medio de la polémica: la intención es que todos los equipos compitan bajo el calendario y las sedes definidas tras el sorteo de diciembre de 2025.

“El organismo está en contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para discutir la planificación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”, señalaron en una nota oficial.

Selección de Irán La selección de Irán, conocida como 'Team Melli', en medio de la incertidumbre por su participación en el Mundial 2026 tras el conflicto político y las negociaciones con la FIFA. FADEL SENNA / AFP

Sin embargo, el nuevo pedido de Irán introduce una variable que no estaba contemplada en los planes iniciales y que obliga al organismo a posicionarse. No se trata solo de una cuestión deportiva, sino también política y logística, en un Mundial que ya viene marcado por tensiones externas al fútbol.

La decisión final todavía no está tomada. Pero el desenlace es inevitable: en los próximos días se definirá si Irán juega, bajo qué condiciones… o si el Mundial 2026 suma su primer gran conflicto antes de empezar.

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