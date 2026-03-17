Irán vuelve a mover el tablero. Cuando parecía que su participación en el Mundial 2026 se desdibujaba entre tensiones políticas, amenazas cruzadas y un clima cada vez más hostil, en las últimas horas apareció un nuevo gesto que cambia el eje de la discusión.
CON GUIÑO A TRUMP
El pedido de Irán a Gianni Infantino y la FIFA para jugar el Mundial 2026
Tras las declaraciones de Donald Trump, Irán reactivó contactos con la FIFA en medio de la incertidumbre por su participación en el Mundial 2026.
No es una confirmación, tampoco una marcha atrás. Es otra cosa. Un movimiento silencioso, pero lo suficientemente fuerte como para reabrir un escenario que muchos daban prácticamente cerrado y que, incluso, podría incomodar al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que lejos parece estar de mantenerse al margen de las polémicas que rodean a la Copa del Mundo.
Semanas atrás se involucró en el visado temporal que Australia le otorgó al seleccionado femenino iraní para no regresar a la República Islámica de Irán, en medio de especulaciones sobre posibles sanciones carcelarias e incluso de muerte por no haber cantado el himno en su debut ante Corea en la Copa de Asia.
Ahora, y después de semanas marcadas por declaraciones contradictorias, advertencias sobre la seguridad y un contexto geopolítico que condiciona todo, la federación iraní decidió avanzar. Y lo hizo directamente sobre el escritorio de la FIFA. El mensaje ya llegó. Ahora, la pelota está del lado de Gianni Infantino.
Del “no vamos” al giro inesperado: el pedido que ya analiza la FIFA
Durante semanas, desde Irán el mensaje fue claro. No estaban dadas las condiciones. La escalada del conflicto, las declaraciones de Donald Trump y la imposibilidad de garantizar la seguridad de la delegación terminaron por instalar una idea que parecía definitiva: la selección no viajaría al Mundial 2026.
Las palabras del presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, habían sido contundentes. En ese contexto, incluso se llegó a plantear abiertamente la imposibilidad de disputar los partidos programados en territorio estadounidense, lo que abría un escenario inédito para la FIFA y reactivaba todos los protocolos de reemplazo previstos en el reglamento.
Pero en las últimas horas, algo cambió. Sin dar marcha atrás de forma oficial, desde Irán decidieron explorar una alternativa que les permita mantenerse dentro del torneo sin exponerse al contexto político actual. La vía elegida no pasa por una renuncia, sino por una negociación directa con el máximo organismo del fútbol mundial.
Según reveló el diario AS en el día de hoy, el planteo ya fue elevado y apunta a modificar un aspecto clave de la organización del Mundial 2026: Irán solicitó disputar sus partidos en México y no en Estados Unidos, como está previsto. Actualmente, el seleccionado iraní tiene programados sus encuentros del Grupo G ante Nueva Zelanda y Bélgica en Inglewood (Los Ángeles), mientras que el duelo frente a Egipto se jugaría en Seattle.
Por ahora no hay resolución oficial. El movimiento ya está en marcha y vuelve a poner en jaque al torneo incluso antes de que empiece.
La postura de la FIFA y el escenario abierto
Desde la FIFA, por el momento, se mantienen firmes en una línea que ya habían expresado en medio de la polémica: la intención es que todos los equipos compitan bajo el calendario y las sedes definidas tras el sorteo de diciembre de 2025.
“El organismo está en contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para discutir la planificación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”, señalaron en una nota oficial.
Sin embargo, el nuevo pedido de Irán introduce una variable que no estaba contemplada en los planes iniciales y que obliga al organismo a posicionarse. No se trata solo de una cuestión deportiva, sino también política y logística, en un Mundial que ya viene marcado por tensiones externas al fútbol.
La decisión final todavía no está tomada. Pero el desenlace es inevitable: en los próximos días se definirá si Irán juega, bajo qué condiciones… o si el Mundial 2026 suma su primer gran conflicto antes de empezar.
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