Xavi Hernández reveló su verdad acerca del regreso de Messi a Barcelona y la operación frustrada que nunca pudo ser, en medio de un caliente clima electoral para definir al futuro presidente de la institución culé. Según el ex futbolista y entrenador, la responsabilidad explícita fue de Joan Laporta, entonces mandatario del club.
"LEO ESTABA FICHADO"
Escándalo en Barcelona: Xavi revela que Laporta boicoteó el regreso de Messi
Xavi Hernández rompió el silencio y reveló que Joan Laporta boicoteó el regreso de Messi al Barcelona por miedo a perder poder. La verdad sobre el pase.
En una entrevista con el medio español La Vanguardia, Xavi Hernández se refirió a la traumática salida del argentino de Barcelona y cómo influyó el ex mandatario catalán para que no retornara.
Xavi Hernández: "Leo no viene al Barcelona porque el presidente no quiere"
Según confesó el ex mediocampista, Laporta frustró el retorno de Leo cuando el Diez se encontraba en PSG. Antes de marcharse a Inter Miami, el astro rosarino llevaba meses de charla con Xavi Hernández, entonces entrenador del Barcelona, para planificar su regreso. También el propio Laporta con el entorno de Leo.
Hasta que, de un momento a otro, Laporta echó todo para atrás. Según contó Xavi, todo se trataba de poder. La figura de Messi, demasiado fuerte para Laporta, podía ser un escollo. El argentino se sintió afectado y creyó que Hernández había sido parte de este boicot. "Él se pensó que yo estaba en el entramado, a mí me afectó mucho en mi relación con Leo, pero ahora vuelve a ser buena", confesó el español.
En diálogo con La Vanguardia, el catalán confesó: "El presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente".
Y añadió: "El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás".
Luego, echó por tierra las teorías que involucran al no-retorno de Messi por una cuestión económica. "Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder".
La explicación que le dio Joan Laporta a Xavi Hernández por el boicot al regreso de Messi a Barcelona
Xavi: "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije, ‘no puede ser Jorge’, y el me dice, ‘habla con el presidente’. Y le insisto en que llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un last dance como el de Jordan, todo preparado".
El mediocampista aseguró que se "moría de ganas de que Leo volviera" cuando él era DT, pero que además está seguro que aun hoy sería un gran refuerzo. "Ayudaría al equipo a meter goles, a dar últimos pases, sin ninguna duda, ¡pero si va a jugar un Mundial! Leo volvería a triunfar en el Camp Nou y además era su deseo y el mío, él lo sabe, ahora lo sabe, pero estuve un tiempo que no pude comunicarme con él, fue una pena, pero por culpa de los que están".
Las declaraciones del español campeón del Mundo fueron un cimbronazo en toda Cataluña. A pocos días de las elecciones presidenciales en Barcelona, Xavi Hernández eligió contar su verdad.