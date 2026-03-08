Escándalo en Barcelona: Xavi revela que Laporta boicoteó el regreso de Messi

Y añadió: "El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás".

Barcelonas midfielder Xavi Hernandez (L), Barcelonas Argentinian forward Lionel Messi (C) and Barcelonas Brazilian forward Neymar da Silva Santos Junior (R) celebrate after scoring a goal - AFP PHOTO LLUIS GENE Xavi Hernández, Lionel Messi y Neymar Jr. celebran un gol con la camiseta del Barcelona AFP PHOTO LLUIS GENE

Luego, echó por tierra las teorías que involucran al no-retorno de Messi por una cuestión económica. "Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder".

La explicación que le dio Joan Laporta a Xavi Hernández por el boicot al regreso de Messi a Barcelona

Xavi: "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije, ‘no puede ser Jorge’, y el me dice, ‘habla con el presidente’. Y le insisto en que llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un last dance como el de Jordan, todo preparado".

El mediocampista aseguró que se "moría de ganas de que Leo volviera" cuando él era DT, pero que además está seguro que aun hoy sería un gran refuerzo. "Ayudaría al equipo a meter goles, a dar últimos pases, sin ninguna duda, ¡pero si va a jugar un Mundial! Leo volvería a triunfar en el Camp Nou y además era su deseo y el mío, él lo sabe, ahora lo sabe, pero estuve un tiempo que no pude comunicarme con él, fue una pena, pero por culpa de los que están".

LIONEL MESSI_INTER MIAMI_AFP Tras negociaciones fallidas, Leo se marchó a la MLS FOTO: JAIME SALDARRIAGA / AFP

Las declaraciones del español campeón del Mundo fueron un cimbronazo en toda Cataluña. A pocos días de las elecciones presidenciales en Barcelona, Xavi Hernández eligió contar su verdad.

